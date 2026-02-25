Phía sau khung cảnh New York trắng xóa như cổ tích những ngày này
Một trận bão mùa đông dữ dội bao trùm vùng Đông Bắc Mỹ đã khiến giao thông tê liệt và hàng triệu người mắc kẹt trong biển tuyết trắng khắc nghiệt.
- 25-12-2025Nữ ca sĩ Việt đi chuyên cơ riêng, ở penthouse 2.600 tỷ view ngắm trọn New York, lộ gia thế khủng của chồng
- 02-12-2025Ca sĩ Việt giàu nhất thế giới ở penthouse 2.600 tỷ, view nhìn thẳng New York
- 28-10-2025Thương hiệu du lịch và phong cách sống cao cấp đưa cả “New York không ngủ” đến TP.HCM, bùng nổ sức hút cùng dàn sao Việt
Một cơn bão mùa đông lịch sử đã đổ bộ vào khu vực Đông Bắc nước Mỹ trong ngày 23/2 (giờ địa phương) khiến hàng triệu người phải ở trong nhà, buộc chính quyền ban hành lệnh cấm đi lại, trước khi dỡ bỏ vào giữa trưa, đồng thời gây ra hàng loạt chuyến bay bị hủy tại các bang New York, New Jersey, Massachusetts và Connecticut.
Nguồn: X
Ngoài ra, tại bang Rhode Island, tuyết rơi dày tới gần 1 mét ở một số nơi. Thành phố Providence ghi nhận khoảng 83,8 cm tuyết tính đến giữa buổi chiều, mức cao nhất từng được ghi nhận với khoảng cách vượt xa kỷ lục cũ. Ông Josh Estrella, người phát ngôn thành phố, gọi đây là “trận bão tuyết lịch sử nhất mà chúng tôi từng trải qua”. Tại sân bay T.F. Green International Airport gần Providence, lượng tuyết đo được không chính thức lên tới khoảng 96,3 cm vào lúc 19 giờ.
Tuyết ướt nặng kết hợp với gió mạnh đã làm gãy nhiều cành cây và gây khó khăn cho lực lượng dọn tuyết. Xe cào tuyết của thành phố Providence đã phải ngừng hoạt động trong nhiều giờ. Ở bang Massachusetts, hơn 350 phương tiện bị mắc kẹt trên những tuyến đường trơn trượt.
Ba món đồ trang trí sân vườn tại Willington, bang Connecticut bị tuyết phủ trắng ngày 23/2, khi một cơn bão mùa đông đổ bộ (Ảnh: Mark Mirko/Connecticut Public)
Ở thời điểm cao trào của cơn bão, hơn nửa triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên toàn vùng Đông Bắc bị mất điện. Trong đó, gần 300.000 khách hàng ở Massachusetts và khoảng 100.000 ở New Jersey bị ảnh hưởng. Tại Cape Cod, hơn 85% khách hàng vẫn chưa có điện tính đến 21 giờ 30.
Thống đốc Massachusetts, bà Maura Healey, đã áp đặt hạn chế đi lại tại hạt Barnstable, bao gồm toàn bộ Cape Cod, cùng hai hạt lân cận trong chiều thứ Hai. Giới chức cũng hạ tốc độ tối đa trên tuyến cao tốc Massachusetts Turnpike xuống còn khoảng 64 km/ giờ. Dù tuyết đã giảm ở một số khu vực New England vào buổi tối, bà Healey kêu gọi người dân tiếp tục ở trong nhà để lực lượng chức năng dọn đường và khôi phục điện lưới.
Tại Boston, tuyết nặng và gió mạnh quật đổ nhiều cây xanh, gây mất điện cục bộ. Tuy nhiên, Thị trưởng Michelle Wu cho biết thành phố ứng phó tương đối ổn định, với số cuộc gọi cấp cứu và cứu hỏa thấp hơn thường lệ. Dù vậy, việc dọn dẹp có thể kéo dài nhiều ngày, đặc biệt khi dự báo cho thấy sẽ còn thêm tuyết trong tuần này.
Giới chức cảnh báo quá trình khắc phục hậu quả có thể kéo dài, khi lớp tuyết dày, ẩm và nặng tiếp tục gây áp lực lên hạ tầng điện và giao thông trong khu vực.
Nguồn: Reuters, The New York Times
Đời sống pháp luật