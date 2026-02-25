Lương 9 triệu vẫn tiết kiệm được 4 triệu/tháng, tôi chẳng có bí quyết gì cao siêu

Lương 9 triệu sống ở thành phố lớn như Hà Nội, đủ tiêu đã là may chứ nói gì đến việc tiết kiệm. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sau vài lần nhìn lại tài khoản chỉ còn vài chục nghìn trước ngày nhận lương, tôi quyết định phải thay đổi. Một năm gần đây, tôi đều đặn tiết kiệm được 4 triệu mỗi tháng. Không phải vì tôi kiếm thêm được tiền, mà vì tôi tiêu khác đi.

1. Chia tiền ngay khi vừa nhận lương

Trước đây tôi hay để toàn bộ 9 triệu trong tài khoản, tiêu đến đâu tính đến đó. Cuối tháng nhìn lại mới thấy mình chẳng biết tiền đi đâu. Bây giờ, cứ ngày nhận lương là tôi chuyển thẳng 4 triệu sang một tài khoản tiết kiệm riêng, coi như “tiền không tồn tại”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi không chờ “tiêu xong còn bao nhiêu mới tiết kiệm”, mà làm ngược lại: tiết kiệm trước, tiêu sau. Khi trong tài khoản chi tiêu chỉ còn 5 triệu, tự nhiên tôi sẽ điều chỉnh cách sống cho phù hợp với con số đó. Con người có khả năng thích nghi rất nhanh, chỉ là trước đây tôi cho mình quá nhiều “khoảng trống” để tiêu mà thôi.

2. Thuê nhà "vừa sức"

Tôi từng ở một phòng trọ 3,5 triệu vì nghĩ đi làm vất vả thì phải ở chỗ cho “đáng”. Phòng đẹp thật, nhưng mỗi tháng tiền nhà rồi thêm tiền điện nước đã hết hơn 4 triệu, tức là gần một nửa thu nhập - áp lực vô hình/

Sau đó tôi chuyển sang ở ghép, phòng nhỏ hơn một chút nhưng sạch sẽ và đủ dùng. Tôi nhận ra mình ở nhà chủ yếu để ngủ, đọc sách, nấu ăn đơn giản. Không cần ban công chill hay nội thất xịn mới sống được. Việc giảm chi phí cố định giúp tôi nhẹ hẳn đầu óc. Chỉ riêng khoản nhà ở, tôi đã tiết kiệm được hơn 2 triệu mỗi tháng - một bước tiến đáng kể trong hành trình để dành tiền.

3. Mang cơm đi làm, hạn chế trà sữa

Trước đây, tôi ăn trưa ngoài gần như mỗi ngày, trung bình 40-50 nghìn một bữa. Chưa kể cà phê, trà sữa buổi chiều vì “stress quá”. Cộng lại một tháng có khi hơn3 triệu chỉ riêng tiền ăn vặt và ăn ngoài.

Bây giờ tôi nấu cơm tối và nấu dư một phần cho hôm sau. Không phải món gì cầu kỳ, chỉ là trứng, rau, thịt kho đơn giản. Một tuần tôi cho phép mình ăn ngoài 1-2 bữa còn trà sữa thì giảm xuống còn 2 lần/tháng, coi như phần thưởng nhỏ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nhờ vậy, tiền ăn của tôi giảm xuống còn khoảng 1,8 triệu/tháng. Vừa tiết kiệm, vừa thấy mình chủ động hơn với sức khỏe.

4. Ghi lại mọi khoản chi, kể cả 3000 đồng

Tôi từng nghĩ mình tiêu không nhiều cho đến khi thử ghi chép chi tiêu. Những khoản 5 nghìn gửi xe, 20 nghìn mua đồ linh tinh, 30 nghìn mua snack… cộng lại thành con số cũng “đáng kể”. Tôi dùng một app đơn giản để ghi lại từng khoản. Việc này không mất nhiều thời gian, nhưng nó khiến tôi “tỉnh táo” trước khi rút ví. Khi biết cuối ngày phải ghi lại, tôi tự hỏi: “Mình có thực sự cần mua cái này không?”

Chỉ nhờ việc ghi chép, tôi cắt được kha khá khoản chi không cần thiết mà trước đây không hề nhận ra. Tiền không biến mất bí ẩn nữa, và tôi cũng không còn cảm giác hoang mang mỗi cuối tháng.

5. Không mua sắm theo cảm xúc

Có những ngày đi làm mệt, tôi từng tự thưởng bằng một chiếc áo mới hay vài món đồ online. Lúc bấm “đặt hàng” thì vui, nhưng vài hôm sau nhìn lại lại thấy… cũng bình thường.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Giờ tôi áp dụng nguyên tắc 48 giờ: bất cứ món đồ nào trên 200 nghìn, tôi đều để đó ít nhất hai ngày. Nếu sau 48 giờ tôi vẫn thấy cần và có kế hoạch sử dụng rõ ràng, tôi mới mua. Phần lớn trường hợp, cảm xúc qua đi và tôi thấy không cần nữa.

Tôi cũng hạn chế lướt các app mua sắm khi rảnh. Vì càng xem nhiều, nhu cầu càng được “kích hoạt”. Tiết kiệm đôi khi không phải là kiếm thêm, mà là bớt tiếp xúc với những thứ khiến mình muốn tiêu.

Sau một năm duy trì thực hành 5 việc trên, tôi có một khoản tiền đủ để yên tâm nếu gặp chuyện bất ngờ. Lương 9 triệu không biến thành 20 triệu, nhưng cách tôi đối xử với tiền đã khác. Tôi hiểu rõ mình tiêu vì nhu cầu gì, vì thói quen gì, và vì cảm xúc gì.

4 triệu mỗi tháng không phải con số quá lớn với nhiều người, nhưng với tôi, đó là cảm giác kiểm soát được cuộc sống của mình. Và khi đã quen với việc tiết kiệm, tôi nhận ra: vấn đề không nằm ở lương cao hay thấp, mà ở việc mình chọn sống như thế nào với số tiền mình có.