Nghìn người đổ về lễ cầu an tại ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội, hàng dài phật tử đứng kín cả con ngõ

Tối 24/2, tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch, hàng nghìn người dân đã đổ về Chùa Phúc Khánh, số 382 Tây Sơn, phường Đống Đa, Hà Nội để tham dự khóa lễ cầu bình an đầu Xuân.
Theo Chỉ huy Công an phường Đống Đa, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và phòng chống cháy nổ, ngay từ những ngày cuối năm 2025, lực lượng công an đã đến từng hộ kinh doanh quanh khu vực chùa để tuyên truyền, vận động ký cam kết chấp hành quy định, không tổ chức trông giữ phương tiện trái phép, không chặt chém du khách và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.
Từ ngày 29/12 âm lịch, Công an phường cũng đã lắp đặt barie dọc toàn tuyến phố Tây Sơn, đoạn từ ngã ba Thái Thịnh - Tây Sơn đến ngã tư Tây Sơn - Láng nhằm ngăn chặn tình trạng trông giữ xe trái phép và các hành vi vi phạm trật tự đô thị.
Nhờ các biện pháp chủ động này, khu vực quanh chùa Phúc Khánh trong dịp lễ cầu an đầu năm diễn ra trật tự, thông thoáng, không còn cảnh lộn xộn, “chặt chém” hay phương tiện đỗ tràn lan như từng xảy ra ở những năm trước.