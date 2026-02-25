Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cửa chính phạm 5 lỗi phong thủy này: Làm ăn trục trặc, con cái thiếu duyên

25-02-2026 - 07:25 AM | Lifestyle

Nhiều nhà không để ý, vì vậy không hay biết rằng cửa nhà đã phạm những lỗi phong thủy này

Trong phong thủy nhà ở, nếu phòng khách được xem là bộ mặt thì cửa chính chính là miệng khí - nơi đón dòng năng lượng đầu tiên đi vào ngôi nhà. Tài lộc, cơ hội, các mối quan hệ hay thậm chí vận học hành của con cái… theo quan niệm dân gian đều chịu ảnh hưởng từ khu vực này.

Thế nhưng thực tế, nhiều gia đình lại coi cửa chính đơn thuần là lối ra vào. Sau Tết hoặc trong sinh hoạt thường ngày, khu vực này dễ bị biến thành nơi chứa giày dép, thùng hàng, đồ tạm để. Những sai sót tưởng nhỏ ấy lại vô tình tạo ra cảm giác cản trở dòng lưu thông của không gian sống.

Dưới đây là 5 lỗi phong thủy ở cửa chính mà nhiều nhà vẫn mắc phải, lâu dần dễ dẫn đến cảm giác làm ăn trục trặc, nhân duyên trong nhà kém thuận.

1. Cửa chính bị che chắn bởi quá nhiều đồ đạc

Cửa chính phạm 5 lỗi phong thủy này: Làm ăn trục trặc, con cái thiếu duyên - Ảnh 1.

Một trong những lỗi phổ biến nhất là để vật dụng chắn ngay lối vào: kệ giày quá to, xe máy dựng sát cửa, thùng nước, chậu cây cồng kềnh hoặc các thùng hàng tạm đặt chưa dọn. Khi mở cửa, thay vì cảm giác rộng rãi, người bước vào lại thấy chật chội và vướng víu.

Trong phong thủy, cửa chính là nơi đón khí. Khi lối đi bị cản trở, dòng khí được cho là khó lưu thông, tượng trưng cho việc cơ hội đến rồi lại bị “kẹt lại”. Về mặt tâm lý, một lối vào lộn xộn cũng tạo cảm giác bức bối, ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của khách ghé thăm – điều này đặc biệt quan trọng với gia đình làm kinh doanh hoặc có con cái trong độ tuổi giao tiếp xã hội nhiều.

2. Cửa tối, thiếu ánh sáng và ít được mở

Có những ngôi nhà quanh năm đóng kín cửa vì sợ bụi hoặc tiếng ồn. Cửa chính thiếu ánh sáng tự nhiên, khu vực tiền sảnh luôn trong tình trạng âm u, ẩm thấp. Đây là lỗi phong thủy khá nghiêm trọng nhưng lại ít được chú ý.

Cửa chính phạm 5 lỗi phong thủy này: Làm ăn trục trặc, con cái thiếu duyên - Ảnh 2.

Ánh sáng tượng trưng cho dương khí và sự rõ ràng. Khi cửa chính thiếu sáng, không gian dễ tạo cảm giác trì trệ. Dân gian quan niệm rằng cửa càng sáng sủa, vận khí càng hanh thông. Dù không xét đến yếu tố tâm linh, một lối vào sáng và thoáng luôn giúp ngôi nhà có cảm giác chào đón, góp phần cải thiện tâm trạng của người sống bên trong.

3. Để gương soi đối diện thẳng cửa chính

Nhiều gia đình đặt gương lớn gần cửa để tiện chỉnh trang trước khi ra ngoài. Tuy nhiên, nếu gương đặt đối diện trực diện với cửa chính, theo phong thủy, nó có thể phản xạ dòng khí vừa vào nhà ra ngoài.

Quan niệm dân gian cho rằng điều này tượng trưng cho việc “tiền vào rồi lại ra”. Ngoài ra, cảm giác vừa bước vào đã thấy hình ảnh phản chiếu cũng dễ tạo sự giật mình hoặc thiếu ổn định về mặt thị giác. Nếu cần đặt gương, nên bố trí lệch sang một bên thay vì đối diện thẳng cửa.

4. Cửa xuống cấp, kẹt bản lề hoặc phát ra tiếng kêu

Cửa chính lâu ngày không bảo dưỡng có thể bị xệ, kẹt, phát ra tiếng cót két mỗi khi đóng mở. Nhiều người xem đây chỉ là vấn đề kỹ thuật nhỏ nên trì hoãn sửa chữa. Tuy nhiên trong phong thủy, cửa chính tượng trưng cho con đường giao tiếp giữa bên trong và bên ngoài. Khi cửa hư hỏng, việc đóng mở không thuận lợi được xem là biểu tượng của sự trục trặc trong giao thương và quan hệ xã hội. Về thực tế, một cánh cửa chắc chắn, vận hành êm ái cũng giúp ngôi nhà tạo cảm giác an toàn và chỉnh chu hơn.

Cửa chính phạm 5 lỗi phong thủy này: Làm ăn trục trặc, con cái thiếu duyên - Ảnh 3.

5. Để thùng rác, vật ô uế ngay sát cửa

Một số nhà đặt thùng rác hoặc chổi lau ngay phía sau cửa cho tiện sử dụng. Tuy nhiên, đây là vị trí nhạy cảm trong phong thủy. Cửa chính là nơi đón khí, nếu vừa bước vào đã gặp rác thải hoặc mùi khó chịu, tổng thể không gian sẽ bị ảnh hưởng.

Biểu tượng “đón vào là uế khí” được cho là không tốt cho tài lộc và các mối quan hệ. Đặc biệt với gia đình có con nhỏ hoặc con đang trong độ tuổi trưởng thành, môi trường sống gọn gàng, sạch sẽ từ ngay lối vào sẽ giúp tạo nền tảng tâm lý tích cực hơn.

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

