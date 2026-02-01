Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người mua vàng ngày vía Thần Tài năm ngoái: Đến giờ lãi bao nhiêu?

Mua vàng ngày vía Thần Tài năm ngoái và giữ đến giờ này, mức "sinh lời" là bao nhiêu?

Có lẽ cũng không sai lắm nếu nói rằng: Sau Tết, nhu cầu mua vàng có xu hướng tăng cao. Một phần vì hết Tết là đến ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) - ai cũng muốn đi mua vàng “lấy vía” may mắn cho cả năm, một phần vì sau khi tổng kết tiền lì xì Tết của con, nhiều người sẽ gom lại đi mua vàng tích sản.

Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi những ngày gần đây, câu chuyện đi mua vàng trở thành chủ đề xuất hiện ở muôn nơi. Có người băn khoăn không biết nên đi xếp hàng từ mấy giờ sáng “mới kịp”, có người lại tò mò không biết người mua vàng vào ngày Thần Tài năm ngoái đến giờ lãi bao nhiêu rồi?

Câu hỏi thứ nhất, đáp án phụ thuộc vào lịch trình của từng người, nên thôi tạm không bàn tới. Còn câu hỏi thứ 2, cách tính cũng nhanh thôi!

Ngày vía Thần Tài năm ngoái là 7/2/2025. Với vàng miếng SJC và vàng nhẫn, giá vàng kết phiên hôm đó được niêm yết ở mức 90,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Còn ngày 24/2/2026, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được nhiều lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu,... niêm yết ở mức 184,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Như vậy, người mua vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn vào ngày vía Thần Tài năm ngoái, đến giờ đã lãi 184,6 - 90,3 = 94,3 triệu đồng/lượng. Tỷ suất sinh lời lên đến 104,4% trong vòng 1 năm.

3 điều cần lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần Tài

1. Xác định rõ mục đích mua vàng ngày vía Thần Tài

Trước khi đi mua vàng ngày vía Thần Tài, đừng quên tự hỏi: Mình mua vàng để lấy may đầu năm, để tích sản dài hạn hay để làm quà tặng?

Nếu chỉ mua lấy lộc, một lượng nhỏ, vừa túi tiền đã đủ ý nghĩa. Nếu mua để tích sản, nên ưu tiên vàng miếng, vàng nhẫn trơn. Còn nếu mua để làm quà tặng, các loại vàng thiết kế riêng, mới ra mắt dành cho ngày Thần Tài sẽ phù hợp nhất.

2. Lựa chọn sản phẩm và thương hiệu uy tín

Vàng ngày vía Thần Tài rất đa dạng: vàng nhẫn tròn trơn, vàng miếng, vàng ép vỉ hình linh vật Bính Ngọ, vàng trang sức 24K… Mỗi loại có đặc điểm khác nhau về tính thẩm mỹ, khả năng giữ giá và mức chênh lệch mua - bán.

Vì vậy, nên ưu tiên những sản phẩm có thông tin rõ ràng về tuổi vàng, trọng lượng, hóa đơn đầy đủ và đến từ thương hiệu uy tín. Điều này không chỉ giúp bạn an tâm khi mua mà còn thuận lợi nếu sau này có nhu cầu bán lại hoặc đổi sản phẩm khác. Mua vàng là mua niềm tin, nên sự minh bạch và đảm bảo chất lượng luôn là yếu tố cần đặt lên hàng đầu.

3. Chủ động kế hoạch tài chính

Không khí mua vàng đầu năm thường rất sôi động, dễ khiến người ta chi tiêu nhiều hơn dự định ban đầu. Vì thế, trước khi đi mua, hãy xác định trước ngân sách phù hợp với khả năng tài chính của mình. Vàng mang ý nghĩa cầu tài lộc, nhưng bản thân việc quản lý tiền bạc hợp lý mới là nền tảng của tài lộc bền vững. Chỉ nên dùng khoản tiền nhàn rỗi, không ảnh hưởng đến chi tiêu thiết yếu hay kế hoạch tài chính khác. Khi giữ được sự chủ động và tỉnh táo, việc mua vàng ngày vía Thần Tài sẽ trở thành một trải nghiệm vui vẻ, ý nghĩa thay vì áp lực.

Đầu tư vàng 5 năm, tôi lãi lớn gần 5,6 tỷ đồng, nhưng đây là 5 lưu ý để hạn chế sai lầm

