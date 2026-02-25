Chuyện gì khiến Hari Won khóc đến mức mắt sưng húp?

Mới đây, Hari Won khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện trong đoạn clip đầu năm với đôi mắt sưng húp thấy rõ. Dù vẫn giữ năng lượng tươi tắn quen thuộc, nhưng visual của bà xã Trấn Thành lại có phần khác lạ, đặc biệt là vùng mắt đỏ và hơi bọng khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Cụ thể, Hari Won để tóc mái thưa, nhuộm nâu sáng nhẹ, gương mặt gần như để mộc với lớp makeup tự nhiên. Tuy nhiên, đôi mắt có dấu hiệu sưng và hơi mệt mỏi, tạo cảm giác như vừa trải qua một đêm dài nhiều cảm xúc. Chính chi tiết này đã trở thành tâm điểm bàn luận dưới phần bình luận.

Hari Won gây chú ý với đôi mắt sưng húp

Lý giải cho diện mạo khác lạ của mình, Hari Won cho biết vì xem phim quá xúc động nên khóc nhiều, dẫn đến tình trạng mắt sưng vào sáng hôm sau. "Do hôm qua xem phim buồn quá. Khóc quá trời khóc. Mắt sưng quá. Nhưng vẫn quay clip", bà xã Trấn Thành chia sẻ.

Không ít fan còn để lại bình luận trêu đùa rằng ai rồi cũng từng có một đêm xem phim "lụy" đến mức sáng hôm sau gương mặt khác hẳn thường ngày. Một số khác lại khen Hari Won dù mắt sưng vẫn giữ được nét dễ thương.

Đôi mắt sưng húp là kết quả của một đêm xem phim quá cảm xúc của Hari Won

Thời gian qua, Hari Won không hoạt động dày đặc như trước. Nữ ca sĩ thỉnh thoảng xuất hiện trong gameshow cùng Trấn Thành, hoặc tham gia các sự kiện do nhãn hàng tổ chức. Hari Won cũng thường xuyên bay đi bay về giữa Việt Nam và Hàn Quốc để tập trung cho công việc cá nhân. Tuy vậy, trong mỗi dịp đặc biệt như ngày lễ, tết thì Hari Won đều sắp xếp thời gian để tận hưởng bên gia đình.

Những ngày đầu năm mới, Hari Won cùng cả nhà Trấn Thành quây quần bên nhau. Ngoài ra, cô còn đồng hành cùng ông xã trong dịp ra mắt "đứa con tinh thần" - Thỏ Ơi!!. Theo đó, Hari Won không chỉ xuất hiện ở sự kiện công chiếu sớm của phim, mà cô còn chăm chỉ cập nhật những thông tin về Thỏ Ơi!! - từ doanh thu, suất chiếu cho đến những thành tích nổi bật của dự án.

Trong ngày 14/2, nam MC đăng tải bài viết chúc Valentine cực ngọt gửi đến bà xã Hari Won, anh gọi vợ là người phụ nữ tuyệt vời, không ngần ngại bày tỏ tình cảm công khai. Trấn Thành nhắn nhủ đến người bạn đời: "Cảm ơn đã luôn thương anh, nhường nhịn anh, quậy anh, phá anh, phiền anh, và là người duy nhất chê thẳng nhất vào mặt anh để anh luôn đáp đất. Yêu em nhiều nha cục vàng. Vàng đang lên giá dữ lắm. Em khỏi hỏi sao không kêu em là cục kim cương. Vì cục kim cương là anh. Xin cảm ơn".

Trong thời gian qua, Hari Won không thường xuyên hoạt động nghệ thuật như trước

Hari Won đón năm mới bên gia đình chồng, cũng như luôn dành thời gian bên người thân trong những dịp đặc biệt

Trong suốt gần 1 thập kỷ chung sống, Hari Won và Trấn Thành không ít lần vướng nghi vấn hôn nhân trục trặc. Cặp đôi từng được cho là ký hợp đồng hôn nhân. Trấn Thành từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ.

Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy". Một dịp khác, anh chia sẻ: "Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won".