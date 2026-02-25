Cuộc thi Mister Việt Nam chính thức trở thành “Nam vương Việt Nam”, Trưởng Ban tổ chức lý giải lý do

Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Leading Media – đơn vị tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu dành cho nam và nữ tại Việt Nam, đồng thời là đơn vị tiên phong giữ bản quyền nhiều cuộc thi nhan sắc nam và nữ hàng đầu thế giới vừa phát hành thông báo chính thức về việc điều chỉnh tên gọi của cuộc thi Mister Việt Nam- Người mẫu nam Việt Nam, trở thành cuộc thi Nam vương Việt Nam.

Đồng thời, Nam vương Toàn cầu 2021 Danh Chiếu Linh cũng chính thức được bổ nhiệm trở thành Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cùng bà Vũ Thị Hoa- CEO Leading Media điều hành cuộc thi. Đây có thể được xem là bước tiến mang tính đột phá, quan trọng đối với Cuộc thi Mister Việt Nam cũng như với sự nghiệp của cá nhân Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh.

Theo chuyên gia đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn, nhà sáng lập cuộc thi Mister Việt Nam, bước tiến này đã được chuẩn bị từ khá lâu, trước khi cuộc thi Mister VietNam mùa 2-2024 diễn ra 2 năm trước.

Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn cho biết, lẽ ra Danh Chiếu Linh đã “nắm quyền” Trưởng BTC- người điều hành cuộc thi Mister VietNam mùa 2 ngay từ thời điểm khởi động, nhưng bản thân Danh Chiếu Linh thấy mình vẫn cần có thêm thời gian học hỏi, trau dồi kinh nghiệm hơn nữa trước khi vào cương vị mới, vì vậy, Mister VietNam mùa 2 được xem là “khóa” huấn luyện, đào tạo thực chiến cho Danh Chiếu Linh để sẵn sàng trong vai trò mới.

Và Mister Vietnam mùa 2 chính là thời điểm giao thoa, chuyển giao quyền lực hai thế hệ giữa chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn và Danh Chiếu Linh. Bởi chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn khá bận rộn với những hướng đầu tư mới trong công việc, cuộc sống, không thể dành toàn tâm toàn ý cho việc điều hành cuộc thi được.

Bà Vũ Thị Hoa, CEO Leading Media- đơn vị tổ chức cuộc thi cho biết, cách đây 2 năm, trước khi diễn ra cuộc thi Mister Vietnam mùa 2-2024, đội ngũ công ty đã bắt tay vào xây dựng lộ trình để chuyển đổi Mister Vietnam- Người mẫu nam Việt Nam trở thành phiên bản cuộc thi Nam vương Việt Nam với độ nhận diện cấp quốc gia cao hơn, rõ ràng hơn.

Theo chuyên gia Phúc Nguyễn, ông sáng lập Mister Vietnam- Người mẫu nam Việt Nam với những trăn trở, tâm huyết cả sự nghiệp huấn luyện, đào tạo người mẫu, hoa hậu hơn 20 năm của mình. Trong quá trình hoạt động, ông nhận thấy vị trí của người mẫu nam luôn ít được xem trọng hơn người mẫu nữ. Chính vì vậy, Mister Vietnam- Người mẫu nam Việt Nam ra đời nhằm khẳng định vị thế nghề nghiệp của người mẫu nam, đồng thời tôn vinh những cống hiến của nam giới trong nghề người mẫu, cũng như tìm kiếm các đại diện cho thanh niên thời đại sẵn sàng đem chuông đánh xứ người trên các đấu trường nhan sắc thế giới dành cho nam.

Cho đến thời điểm hiện tại, tên tuổi của cuộc thi Mister Vietnam - Người mẫu nam Việt Nam, đã rất quen thuộc với thế giới. Bởi, đây là cuộc thi đem đến nhiều đại diện xuất sắc đăng quang ngôi vị Nam vương, Á vương trong nhiều cuộc thi quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc Nam vương trên thế giới.

Hiện, Leading Media, đơn vị tổ chức Mister Vietnam - Người mẫu nam Việt Nam vẫn đang giữ vững vị trí là đơn vị duy nhất sở hữu tới 3 ngôi vị Nam vương của 3 cuộc thi hàng đầu thế giới đó là: Mister Global 2021 - Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh, Nam vương Quốc tế - Mister International 2018 Trịnh Bảo, Manhunt International 2017– Trương Ngọc Tình.

Bên cạnh đó, Mai Tuấn Anh, Trần Mạnh Kiên đều giành ngôi vị Á vương Manhunt International, cùng với đó là Á quân Mister Vietnam mùa 1 Lê Hữu Đạt giành ngôi vị Á vương 4 Mister Global 2023; Quán quân Mister Vietnam mùa 2 Mạnh Lân giành ngôi vị Á quân 1 Mister International 2025.

Việc điều chỉnh tên gọi từ Mister VietNam sang Nam vương Việt Nam cũng gây không ít tiếc nuối cho những khán giả đã theo dõi cuộc thi suốt từ mùa đầu tiên đến nay, tuy nhiên, theo bà Vũ Thị Hoa, CEO Leading Media, đây là một chiến lược của công ty nhằm khẳng định rõ hơn danh vị dành cho người chiến thắng, theo hướng vừa mang tính nghệ thuật, vừa thể hiện vai trò đại diện quốc gia; đồng bộ hóa với tiêu chuẩn quốc tế trong các cuộc thi dành cho Nam; đặc biệt là phù hợp với xu hướng phát triển của ngành giải trí – sắc đẹp hiện nay.

Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh - Trưởng BTC “Mister Vietnam- Nam vương Việt Nam” chia sẻ, anh quyết định chọn tên gọi Nam vương Việt Nam cho cuộc thi bởi muốn đem vào cuộc thi một tinh thần thời đại, trẻ trung hợp thị hiếu hơn, tính nhận diện cấp quốc gia cũng rõ ràng hơn.

“Tên gọi Mister Vietnam - Người mẫu nam Vietnam tôn vinh nghề người mẫu cho nam giới nhưng chưa đầy đủ vai trò đại diện quốc gia, vì vậy, tôi quyết định chọn tên gọi ‘Nam Vương Việt Nam’ với mục đích làm rõ hơn danh hiệu, trách nhiệm và sứ mệnh của người chiến thắng.

Sau khi tham gia các cuộc thi tại đấu trường quốc tế, tôi hiểu rằng danh vị quốc gia cần rõ ràng và có tính biểu tượng cao. Tên gọi ‘Nam Vương Việt Nam’ sẽ phản ánh đúng điều đó. Với tên gọi mới sẽ định vị rõ ràng rằng người chiến thắng không chỉ là người mẫu mà là đại diện quốc gia. Đây là bước phát triển chiến lược, không phải thay đổi ngẫu nhiên. Cuộc thi Nam vương Việt Nam vẫn kế thừa nền tảng, thế mạnh, thành tựu và dấu ấn của Mister Vietnam, nhưng sẽ được phát triển với những màu sắc, cá tính mới mẻ hơn”- Danh Chiếu Linh chia sẻ.

Có thể nói, việc chuyển đổi phiên bản Mister Vietnam sang Nam vương Việt Nam đồng thời cũng là dấu ấn cuộc “chuyển giao quyền lực” của người điều hành cuộc thi giữa Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn và Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh. Với cuộc chuyển giao này, đơn vị tổ chức cho biết, thương hiệu cuộc thi Mister Vietnam vẫn tồn tại độc lập, nhưng sẽ “nhường đường” cho cuộc thi Nam vương Việt Nam phát triển trong tương lai.

Danh Chiếu Linh cũng khẳng định, việc điều chỉnh tên gọi này không thay đổi tiêu chí tuyển chọn, nguyên tắc hoạt động, giá trị đào tạo và sứ mệnh của cuộc thi Mister Vietnam. Kế thừa thành công của Mister Vietnam, cuộc thi “Nam Vương Việt Nam” tiếp tục là sân chơi chuyên nghiệp, minh bạch, tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của nam giới Việt Nam.

Hiện, đơn vị tổ chức là Leading Media đã được cấp chứng nhận đăng ký thương hiệu và bảo hộ bản quyền tên gọi “Nam vương Việt Nam” theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, thương hiệu “Nam Vương Việt Nam” đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 591594 theo quy định pháp luật Việt Nam. Hệ thống nhận diện – logo của thương hiệu và các thành phần liên quan cũng đã được đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả. Danh Chiếu Linh giữ vai trò Trưởng Ban tổ chức, cùng CEO Leading Media Vũ Thị Hoa điều hành cuộc thi.

Danh Chiếu Linh tiết lộ, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ mới từ rất lâu. Với danh hiệu, sứ mệnh của một Nam vương Toàn cầu, anh thấy mình cần có trách nhiệm để phát triển cuộc thi dành cho nam giới tại Việt Nam, góp phần làm phong phú, mạnh mẽ hơn sân chơi nhan sắc cho nam giới, tìm kiếm những đại diện tiêu biểu của nam giới Việt để thi đấu, chinh phục những đỉnh cao mới trong các cuộc thi dành cho nam giới trên thế giới. Vì vậy anh quyết định tiếp bước con đường của chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn xây dựng và phát triển cuộc thi “Nam vương Việt Nam”.

“Tôi hy vọng với nhiệt huyết và khát vọng của mình, tôi sẽ làm tốt vai trò mà chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn đã giao phó cho mình. Tôi mong muốn được góp phần làm sôi động hơn sân chơi nhan sắc cho nam giới tại Việt Nam và cùng nam giới Việt chinh phục những nấc thang mới trên đấu trường nhan sắc dành cho nam thế giới”- Danh Chiếu Linh bày tỏ.