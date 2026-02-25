Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSƯT duy nhất đổi đời nhờ 18kg gạo, cả nhân cách lẫn sự nghiệp đều đáng ngưỡng mộ

25-02-2026 - 10:33 AM | Lifestyle

Từ cơ duyên đổi đời nhờ 18kg gạo đến hành trình bền bỉ khẳng định tài năng, nghệ sĩ này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

NSƯT Đỗ Kỷ, sinh năm 1961, là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu kịch và màn ảnh phía Bắc, quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn chính trực, điềm đạm nhưng mang số phận nhiều trắc trở. Hình ảnh người đàn ông hiền lành, chuẩn mực mà ông thể hiện trên màn ảnh đã trở thành dấu ấn khó thay thế trong lòng công chúng. Khán giả biết đến ông qua nhiều tác phẩm như Nếp Nhà, Bản Di Chúc Bí Ẩn, Gia Phả Của Đất, Trái Tim Có Nắng...

Ông tham gia diễn xuất nhiều bộ phim nhưng nổi bật hơn cả vẫn là Nếp Nhà. Tác phẩm không chỉ tạo được sự đồng cảm bởi câu chuyện đời thường mà còn đặc biệt ở chỗ ông sánh đôi cùng Lan Hương, người bạn đời ngoài đời thực của mình. Đây cũng là lần hiếm hoi và duy nhất hai nghệ sĩ cùng hóa thân thành vợ chồng trên màn ảnh.

Không chỉ thành công trên sân khấu và màn ảnh, Đỗ Kỷ còn được biết đến ở vai trò quản lý nghệ thuật. Ông từng giữ cương vị Phó Giám đốc tại Nhà hát Kịch Việt Nam trước khi đảm nhận vị trí Trưởng phòng Nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Sau nhiều năm cống hiến cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, ông chính thức nghỉ hưu vào năm 2022.

Đỗ Kỷ từng chia sẻ rằng con đường đến với nghệ thuật của ông bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ. Sau khi học xong phổ thông, ông dự định đi làm luôn với mong muốn trở thành kỹ sư, chứ chưa từng nghĩ sẽ theo nghiệp diễn. Thế nhưng, khi đọc được thông báo tuyển diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam với chế độ đãi ngộ gồm 18kg gạo mỗi tháng cùng một khoản lương tiền mặt, ông quyết định đăng ký thử vận may.

Nam nghệ sĩ kể lại rằng chính mức hỗ trợ khi ấy, 18kg gạo và vài chục đồng tiền lương mỗi tháng, đã khiến ông thấy lời mời gọi đủ hấp dẫn để nộp hồ sơ. Kỳ tuyển chọn năm đó có tới khoảng 3.000 thí sinh tham gia nhưng chỉ chọn chừng 40 người. Vượt qua ba vòng thi gắt gao, ông may mắn trúng tuyển, mở ra bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời.

Giữa giai đoạn kinh tế còn nhiều thiếu thốn, khi thu nhập từ nghề diễn không đủ trang trải cuộc sống, Đỗ Kỷ và vợ đã cùng nhau đi qua quãng thời gian đầy chật vật. Ngoài công việc tại nhà hát, cả hai còn xoay xở đủ nghề như cắt may, thêu thùa, nhận hàng gia công hay sửa chữa máy móc để kiếm thêm thu nhập. Với ông, chỉ cần là công việc chân chính và phù hợp sức mình thì đều sẵn sàng làm. Ít ai biết rằng có thời điểm nam nghệ sĩ từng lao động bốc vác ở bến tàu để mưu sinh.

Trong suốt chặng đường công tác, nam nghệ sĩ luôn giữ phong cách làm việc chuyên nghiệp, trọn vẹn với từng vai diễn cũng như trách nhiệm quản lý. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của ông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và giữ gìn uy tín cho đơn vị nghệ thuật lâu đời này.

Tình hình hôn nhân của nam NSƯT bán nhà lấy tiền cưới vợ, cho vợ đứng hết tên tài sản

Theo Bạch Khởi

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
NSƯT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoàng hôn "độc bản" tại cầu Sài Gòn: Hàng dài người vẫn háo hức “săn” khoảnh khắc chỉ kéo dài 5 phút

Hoàng hôn "độc bản" tại cầu Sài Gòn: Hàng dài người vẫn háo hức “săn” khoảnh khắc chỉ kéo dài 5 phút Nổi bật

Phía sau khung cảnh New York trắng xóa như cổ tích những ngày này

Phía sau khung cảnh New York trắng xóa như cổ tích những ngày này Nổi bật

Đằng sau vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ của mỹ nhân mệnh danh "Tiểu Lưu Diệc Phi" là bí quyết giữ da trong veo khiến ai cũng muốn học theo

Đằng sau vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ của mỹ nhân mệnh danh "Tiểu Lưu Diệc Phi" là bí quyết giữ da trong veo khiến ai cũng muốn học theo

10:25 , 25/02/2026
Cặp vợ chồng thuê khách sạn để ở suốt 22 năm dù sở hữu nhà riêng, nghe lý do xong nhiều người lại muốn làm theo

Cặp vợ chồng thuê khách sạn để ở suốt 22 năm dù sở hữu nhà riêng, nghe lý do xong nhiều người lại muốn làm theo

10:20 , 25/02/2026
Vía Thần Tài không chỉ cho dân buôn bán: 7 việc người làm công ăn lương nên làm để tiền bạc hanh thông cả năm

Vía Thần Tài không chỉ cho dân buôn bán: 7 việc người làm công ăn lương nên làm để tiền bạc hanh thông cả năm

09:49 , 25/02/2026
Chuyện gì khiến Hari Won khóc đến mức mắt sưng húp?

Chuyện gì khiến Hari Won khóc đến mức mắt sưng húp?

09:20 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên