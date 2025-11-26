Phong tỏa tài sản, điều tra vợ CEO của nam vương Q.H

Ngày 25/11, tờ On đưa tin gia đình nam diễn viên Cao Quân Hiền đang đối mặt với biến căng. Công ty của Hoàng Tử Mạn - vợ Cao Quân Hiền - đã bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đình chỉ giao dịch, tài sản tạm bị phong tỏa để điều tra. Hoàng Tử Mạn bị cáo buộc thao túng, thổi phồng giá cổ phiếu nhằm trục lợi bất chính.

Vào tháng 10, công ty do Hoàng Tử Mạn làm chủ đã niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Mỹ. Sau khi lên sàn, cổ phiếu công ty mà vợ Cao Quân Hiền điều hành từng tăng hơn 6 lần, đạt vốn hóa thị trường gần 4 tỷ HKD (13.552 tỷ đồng). Nhờ nắm giữ gần 70% cổ phần, tài sản của Hoàng Tử Mạn cũng “nước lên thuyền lên”, tăng vọt lên con số 2,7 tỷ HKD (hơn 9.000 tỷ đồng). Trước đó, vào tháng 5, vợ chồng Cao Quân Hiền cũng chi tiền mở 1 thẩm mỹ viện hạng sang. Việc chớp mắt đổi đời của Hoàng Tử Mạn từng gây bàn tán xôn xao trong dư luận.

Vợ Cao Quân Hiền bị điều tra cáo buộc thao túng, thổi phồng giá cổ phiếu nhằm trục lợi bất chính

Đối mặt với thông tin vợ làm giàu bất chính, Cao Quân Hiền phủ nhận. Anh đồng thời cũng cho biết bản thân không am hiểu về giao dịch cổ phiếu, không liên quan gì đến chuyện kinh doanh của bà xã. Dù vậy, nam diễn viên khẳng định vợ mình làm ăn hợp pháp, không có hành vi sai trái vi phạm quy định của pháp luật. Cao Quân Hiền mong cư dân mạng không chỉ trích vợ chồng anh vô lý khi chưa có kết luận điều tra của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).

Nam vương TVB cho biết anh không liên quan đến công việc làm ăn của bà xã, đồng thời khẳng định vợ mình làm ăn hợp pháp

Cuối tháng 12/2024, Cao Quân Hiền lặng lẽ kết hôn với Hoàng Tử Mạn - cô gái kém anh 10 tuổi. Vợ nam diễn viên được cho biết là doanh nhân sở hữu khối tài sản kếch xù, song không ai biết gia thế hay lịch sử kinh doanh của Hoàng Tử Mạn ra sao. Khi được hỏi tiền của vợ ở đâu mà có, Cao Quân Hiền từng cho biết Hoàng Tử Mạn kinh doanh thẩm mỹ viện Đông y để kiếm sống. Không lâu sau, Cao Quân Hiền và Hoàng Tử Mạn đón con gái đầu lòng. Một số nguồn tin từng cho biết Hoàng Tử Mạn kết hôn lần đầu vào năm 20 tuổi. Hôn nhân này của cô sớm đổ vỡ và có 2 con riêng.

Cao Quân Hiền sinh năm 1984. Anh là "nam vương được chứng nhận" đầu tiên trong lịch sử đài TVB, với danh hiệu quán quân mùa 1 của cuộc thi Mr. Hong Kong (Trung Quốc) 2005. Nhờ ngoại hình điển trai, anh từng là cái tên được đài TVB o bế, góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình gây tiếng vang như Cảnh Sát Mới Ra Trường, Anh Hùng Trong Biển Lửa, Bằng Chứng Thép 2... Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, cát-xê của anh có thể lên đến 2 tỷ đồng/phim. Sau khi dứt áo ra đi khỏi đài TVB, sự nghiệp của nam diễn viên lụi tàn, "bốc hơi" khỏi showbiz.

Cao Quân Hiền là nam vương đầu tiên của TVB

Nguồn: Sina, On