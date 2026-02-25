Hương Tràm khẳng định điều này với fan hâm mộ

Vừa qua, tại chương trình Sao Check, ca sĩ Hương Tràm đã chia sẻ về bản thân. Cô khẳng định: "Tôi không có nỗi sợ vì tôi chưa có gia đình và chưa có con. Tôi nghĩ nếu tôi có gia đình và con cái, có thể tôi sẽ sợ chết. Bây giờ tôi sống hết mình mỗi ngày, về sự nghiệp về mọi thứ, nên dù ngày mai chuyện gì có xảy ra tôi cũng không sợ nữa.

Hương Tràm

Trong tình yêu, tôi là người hết mình, hết lòng khi yêu. Tôi không phải người hoàn hảo. Tôi cũng có những cái không hoàn hảo nên cần có người bạn bên cạnh để cùng nhau hoàn thiện mỗi ngày.

5 bài hát hoặc đoạn hát thì không diễn tả được hết về con người, cuộc đời tôi, nhưng để nhớ nhanh thì bài Ngại ngùng là tôi của năm 16 tuổi, tiếp đến là Em gái mưa, Duyên mình lỡ.

Duyên mình lỡ cho tôi niềm trân trọng về việc được làm một nghệ sĩ, được tạo ra một MV. Quá trình làm MV với tôi rất đáng nhớ vì tôi chứng kiến bạn Tú (nữ chính trong MV) phải bơi đi bơi lại giữa biển trưa nắng, bơi mấy tiếng đồng hồ liền để hoàn thành một cảnh quay. Tôi trân trọng những điều mọi người dành cho mình.

Bài Ra là em đâu quá mong manh ra mắt ngay trước thềm tôi đi Mỹ, bài hát cuối cùng tôi làm trước khi đi Mỹ. Bài Ước anh nhiều nỗi buồn là hành trình trở về của tôi sau 5 năm đi Mỹ.

Lúc này, tôi đã tự tin làm diễn viên chính trong MV của chính mình, hát những lời khác so với những bài hát trước đây. Đây là thử thách và cũng là cột mốc trong sự nghiệp của tôi".

Hương Tràm là nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực và kỹ thuật thanh nhạc bài bản, được biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Sự nghiệp của cô gắn liền với những bản hit ballad buồn, khai thác triệt để quãng giọng rộng và cách xử lý giàu cảm xúc.

Năm 2019, khi đang ở đỉnh cao phong độ, cô quyết định tạm dừng hoạt động tại Việt Nam để sang Mỹ du học. Hiện tại, Hương Tràm vẫn tiếp tục làm nghề nhưng có phần kín tiếng hơn so với thời điểm trước khi đi du học.