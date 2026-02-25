Đoạn clip 16 giây hút gần 4 triệu người xem của mỹ nhân Thỏ Ơi!!, có gì mà hot vậy?

Giữa lúc bộ phim Thỏ ơi!! đang nhận được sự quan tâm lớn, LyLy tiếp tục trở thành tâm điểm khi đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường. Đáng chú ý, video này nhanh chóng chạm mốc gần 4 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.

Trong clip, LyLy xuất hiện qua camera thường, không filter cầu kỳ, góc quay từ phía sau gây bão. Diện outfit đơn giản gồm áo croptop ôm sát và chân váy dài, LyLy khoe trọn vóc dáng thanh mảnh. Dù chỉ là khoảnh khắc quay lưng, visual của nữ ca sĩ vẫn được nhận xét nổi bật nhờ phong thái tự tin và thần thái tự nhiên. Điểm thu hút nhất chính là vòng eo thon gọn, phẳng lì cùng tỷ lệ cơ thể cân đối.

Phía dưới phần bình luận, nhiều netizen dành lời khen cho sắc vóc của LyLy. Không ít ý kiến cho rằng cô là "chiến thần" mới của Vbiz khoe rõ đường cong qua camera thường mà vẫn "ăn điểm" tuyệt đối, không bị lộ khuyết điểm. Một số tài khoản còn bày tỏ sự bất ngờ, thi nhau "xin vía" trước vòng eo nhỏ gọn của nữ ca sĩ.

LyLy gây sốt, hút gần 4 triệu lượt xem với clip khoe sắc vóc từ đằng sau (Clip: LyLy)

Netizen thi nhau xin vía vòng eo và đường cong cơ thể cực đẹp của LyLy (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc nữ ca sĩ khoe visual cũng khiến nhiều người "đúng hình" (Ảnh: FBNV)

Tạo hình ấn tượng của LyLy trong Thỏ Ơi!! (ảnh: FBNV)

LyLy được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi xuất hiện tại chương trình Sing My Song. Tuy nhiên, dấu mốc thực sự giúp cô bật lên khỏi "vòng an toàn" chính là ca khúc 24H là bản hit do chính cô sáng tác và thể hiện. Thành công của bài hát này đã đưa cái tên LyLy đến gần hơn với khán giả đại chúng, đồng thời định hình hình ảnh một nghệ sĩ hoạt động song song ở hai vai trò: ca sĩ và nhạc sĩ. Các sản phẩm của cô thường mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng, dễ nghe, tập trung vào cảm xúc tình yêu quen thuộc nhưng được xử lý theo cách gần gũi với giới trẻ.

Trong khi đó, ở vị trí nhạc sĩ, LyLy đứng sau nhiều sản phẩm nổi bật dành cho các nghệ sĩ trẻ. Có thể kể đến Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá Không Đường (AMEE) hay những sáng tác dành cho Suni Hạ Linh. Âm nhạc của LyLy thường khai thác chất liệu đời thường, lời ca dễ đồng cảm, giai điệu bắt tai và thiên về những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng. Không dừng lại ở thị trường trong nước, LyLy còn thử sức tại chương trình The Next Stage ở Trung Quốc vào năm 2023. Việc ghi nhận thứ hạng cao tại sân chơi này giúp cô mở rộng độ nhận diện và được xem là bước đi cho thấy tham vọng vươn ra ngoài phạm vi Vpop của nữ nghệ sĩ sinh năm 1996.

Mới đây nhất, LyLy đảm nhận vai Chị Bờ Vai Hải Linh trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành.