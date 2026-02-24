Mỹ nhân Việt lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026: Mới đóng phim đã có “vai chính trăm tỷ”, được Trấn Thành hết lời khen ngợi

Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler đề cử vào danh sách “Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới” năm 2026. Trong những đề cử vừa công bố, Thiên Ân xuất hiện cùng nhiều ngôi sao quốc tế như diễn viên, người mẫu Ấn Độ Pooja Hegde, diễn viên Philippines Angela Muji hay Tsuki - thành viên nhóm nhạc Kpop Billlie…

Ngoài Thiên Ân, trước đó nhiều nghệ sĩ Việt như Hoa hậu Kỳ Duyên, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh và Jack cũng góp mặt trong danh sách đề cử năm nay của TC Candler.

Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000) là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhan sắc Việt những năm gần đây. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2022 tổ chức tại Indonesia. Thời điểm lên đường dự thi, Thiên Ân nhận được nhiều sự quan tâm khi có quãng thời gian chuẩn bị khá gấp rút. Dù nỗ lực thể hiện qua các phần thi, cô dừng chân trước Top 20 chung cuộc. Thiên Ân tạo được dấu ấn khi giành chiến thắng hạng mục bình chọn Country’s Power of The Year nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả.

Sau nhiệm kỳ hoa hậu, Thiên Ân lựa chọn hướng hoạt động đa dạng trong showbiz. Cô đảm nhiệm vai trò vedette cho nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế trong nước, đồng thời tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Sao nhập ngũ 2023.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, Thiên Ân còn thử sức với lĩnh vực điện ảnh. Cô tham gia hai dự án đáng chú ý là Công tử Bạc Liêu của đạo diễn Lý Minh Thắng và Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang đạo diễn.

Thiên Ân trong phim Công tử Bạc Liêu

Trong Công tử Bạc Liêu, cô vào vai Bảy Loan - một nữ nghệ sĩ cải lương trứ danh. Để chuẩn bị cho vai diễn, Thiên Ân cho biết cô dành nhiều thời gian tìm hiểu về nghệ thuật cải lương, luyện tập hát khoảng 4 tiếng mỗi ngày. Đạo diễn Lý Minh Thắng đánh giá cô có diễn xuất tự nhiên, thoải mái trước ống kính và không ngại thử thách.

Đến Nụ hôn bạc tỷ, Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Theo Box Office Vietnam, bộ phim đạt doanh thu gần 212 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có thành tích ấn tượng của phòng vé Việt dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Đạo diễn Thu Trang từng chia sẻ: “Hoa hậu không phải là một nghề mà chỉ là danh hiệu. Với những nỗ lực học hỏi và trau dồi diễn xuất, tôi tin khán giả sẽ nhìn nhận Thiên Ân là một diễn viên thực thụ”.

Thiên Ân trong phim Nụ hôn bạc tỷ

Nghệ sĩ Trấn Thành cũng dành nhiều lời khen cho Thiên Ân tại buổi công chiếu phim Nụ hôn bạc tỷ. Anh chia sẻ: “Tôi đặc biệt dành lời khen cho Thiên Ân, cách bạn ấy diễn đạt lời thoại rất tốt. Tôi nghĩ Thiên Ân sẽ là một gương mặt tiềm năng của điện ảnh Việt trong thời gian tới”.

Tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025, Thiên Ân nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với danh hiệu Nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục Điện ảnh. Ngoài ra, cô cũng nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (do hội đồng nghệ thuật bình chọn) cho vai diễn trong phim Công tử Bạc Liêu.

Mới đây nhất, Thiên Ân hé lộ sẽ đảm nhận vai nữ chính trong phim Hẹn em ngày Nhật thực, dự kiến ra rạp vào tháng 4/2026. Sự trở lại màn ảnh rộng của nàng hậu tiếp tục nhận được sự quan tâm, cho thấy hành trình chuyển mình từ hoa hậu sang diễn viên của cô đang từng bước được khán giả theo dõi và kỳ vọng.