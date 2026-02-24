Mẹ Hà Nội chia sẻ: Từ 1 chỉ vàng ngày vía Thần Tài, tôi xây được quỹ 100 triệu sau 4 năm nhờ 3 nguyên tắc này

Cuối cùng, tôi chỉ mua 1 chỉ. Nhưng chính quyết định nhỏ đó lại mở ra một hành trình tài chính mà tôi không ngờ tới.

Tôi không giàu lên nhờ vàng. Tôi giàu lên nhờ kỷ luật bắt đầu từ ngày hôm đó.

Từ 1 chỉ vàng đến một lời cam kết

Tôi năm đó 41 tuổi. Hai vợ chồng thu nhập khoảng 35–40 triệu/tháng, nuôi hai con đang tuổi học thêm triền miên. Tết xong là hết tiền thưởng. Tháng Giêng thường rất chật vật.

Cầm 1 chỉ vàng trong tay, tôi chợt nghĩ: "Nếu mỗi năm mình chỉ mua 1 chỉ thì tài sản sẽ tăng rất chậm. Nhưng nếu coi đây là điểm bắt đầu của một kế hoạch thì sao?".

Ngay hôm đó, tôi tự đặt ra một cam kết:

- Mỗi tháng trích tối thiểu 2 triệu đồng vào một tài khoản riêng

- Không động vào số tiền này trừ trường hợp khẩn cấp

Mỗi năm kiểm kê lại vào đúng ngày vía Thần Tài

4 năm sau, tôi có một quỹ hơn 100 triệu đồng. Không trúng vận. Không tăng lương đột biến. Không đầu tư rủi ro cao.

Chỉ là làm đều.

Bảng tích lũy 4 năm của tôi

Dưới đây là bảng tôi lưu lại (đã làm tròn số):

Năm Số tiền tích lũy mỗi tháng Tổng năm Lãi + thưởng nhỏ Lũy kế Năm 1 2 triệu x 12 tháng 24 triệu 1 triệu 25 triệu Năm 2 2 triệu x 12 tháng 24 triệu 2 triệu 51 triệu Năm 3 2,5 triệu x 12 tháng 30 triệu 3 triệu 84 triệu Năm 4 2,5 triệu x 12 tháng 30 triệu 4 triệu 118 triệu

Tôi không tiêu hết tiền thưởng Tết. Tôi không tăng chi khi thu nhập tăng. Tôi chỉ tăng mức tích lũy thêm 500.000 đồng mỗi tháng từ năm thứ 3.

Điều quan trọng là: Tôi coi ngày vía Thần Tài như ngày tổng kết tài chính mini của gia đình.

3 nguyên tắc giúp tôi giữ được kỷ luật

1. Không coi vàng là mục tiêu, mà coi thói quen là mục tiêu

Chỉ vàng đầu tiên không giúp tôi giàu hơn ngay lập tức. Nhưng nó giúp tôi có một "mốc đánh dấu".

Tôi không mua vàng mỗi năm nữa. Tôi chỉ mua khi thấy tỷ lệ phân bổ tài sản hợp lý. Phần lớn tiền tôi để ở dạng tiết kiệm và đầu tư an toàn.

Lộc không nằm ở vàng. Lộc nằm ở việc mình có giữ được kỷ luật hay không.

2. Tách tiền ngay khi nhận lương

Ngày nhận lương, tôi chuyển thẳng 2–2,5 triệu sang tài khoản riêng. Không chờ cuối tháng còn dư mới để dành.

Tôi từng chờ "tiền dư". Nhưng tiền dư hiếm khi xuất hiện nếu không có nguyên tắc rõ ràng.

Khi tiền không nằm trong tài khoản chi tiêu, tôi cũng không bị cám dỗ tiêu nó.

3. Kiểm kê mỗi năm - đúng ngày vía Thần Tài

Tôi không chạy theo đám đông. Tôi không xếp hàng từ 5h sáng nữa.

Sáng ngày vía Thần Tài, tôi ngồi ở bàn ăn, mở lại bảng tính:

- Quỹ khẩn cấp đã đủ 6 tháng chưa?

- Tỷ lệ tiết kiệm đạt bao nhiêu % thu nhập?

- Có khoản chi nào đang "rò rỉ"?

Việc kiểm kê giúp tôi bình tĩnh hơn nhiều so với việc mua thêm 1–2 chỉ vàng.

100 triệu có phải là lớn?

Với nhiều người, 100 triệu không phải con số quá lớn. Nhưng với tôi, đó là 4 năm không gián đoạn.

Điều làm tôi tự tin không phải con số. Mà là cảm giác mình kiểm soát được dòng tiền.

Ở tuổi 45, tôi hiểu rằng tài chính ổn định không đến từ một ngày may mắn. Nó đến từ những tháng bình thường.

Ngày vía Thần Tài năm nay, tôi vẫn thắp hương. Tôi vẫn dọn bàn thờ gọn gàng. Nhưng thay vì mua vàng theo thói quen, tôi kiểm tra lại quỹ của mình.

Tôi không còn cầu "phát tài". Tôi cầu mình không phá kỷ luật.

Và có lẽ, đó mới là lộc lớn nhất mà ngày vía Thần Tài mang lại cho tôi.