6 thiết kế nhà Nhật "đỉnh bay trần", nhìn là muốn copy ngay

Ở Nhật Bản, nhà cửa luôn được chăm chút với nhiều chi tiết nhỏ nhưng đầy tính toán, từ cách bố trí không gian đến các giải pháp lưu trữ và sinh hoạt hằng ngày. Người Nhật ưa chuộng sự tối giản, gọn gàng và tiện dụng, vì vậy mỗi thiết kế đều hướng đến việc tối ưu diện tích, giảm bớt đồ đạc dư thừa và tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu cho không gian sống. Nhiều ý tưởng trong đó tuy đơn giản nhưng rất đáng để tham khảo và áp dụng.

1. Phòng tắm tách khu chức năng

Ở nhiều gia đình, phòng tắm thường gộp tất cả vào một chỗ nên buổi sáng rất dễ phải chờ đợi. Người Nhật lại ưu tiên tách các khu như bồn cầu, lavabo, bồn tắm hoặc khu giặt thành những phần riêng biệt. Nhờ vậy, các thành viên có thể sử dụng cùng lúc mà không ảnh hưởng nhau. Với nhà nhỏ, chỉ cần tách khu khô và ướt cũng đã đủ tiện lợi và sạch sẽ hơn.

2. Lối vào hạ bậc

Nhà Nhật thường có tiền sảnh thấp hơn phòng khách vài centimet. Khu này lát gạch riêng, dùng để thay giày trước khi bước vào nhà, tránh mang bụi bẩn vào bên trong. Chỉ cần thêm ghế nhỏ để thay giày là vừa tiện vừa gọn. Thiết kế này giúp nhà luôn sạch sẽ mà không tốn diện tích.

3. Không gian khách, bếp, ăn liền mạch

Nhiều căn hộ Nhật bố trí phòng khách, phòng ăn và bếp trong cùng một không gian mở để tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng. Thiết kế này giúp việc nấu nướng, dọn bàn và sinh hoạt hằng ngày trở nên liền mạch, tiện lợi hơn. Với những ngôi nhà có diện tích hạn chế, cách bố trí này đặc biệt phù hợp vì giúp tối ưu diện tích, giảm cảm giác chật chội mà vẫn giữ được sự ấm cúng cho không gian sống.

4. Bồn rửa tay tích hợp vòi nước

Một số bồn cầu ở Nhật có vòi rửa tay phía trên. Nước rửa tay sẽ chảy xuống két để dùng cho lần xả sau, vừa tiết kiệm nước vừa tiện lợi. Thiết kế này phù hợp với nhà nhỏ vì tận dụng tối đa diện tích mà vẫn đảm bảo vệ sinh.

5. Vòi nước kéo dài

Vòi nước có thể kéo ra giúp rửa chậu, rửa rau hay vệ sinh nhà tắm dễ dàng hơn nhiều. Khi kết hợp với chậu rửa lớn, việc dọn dẹp trở nên nhanh và gọn. Đây là chi tiết nhỏ nhưng mang lại trải nghiệm sử dụng rất tiện lợi.

6. Lưu trữ ẩn gọn gàng

Người Nhật đặc biệt chú trọng việc cất đồ vào tủ, hạn chế bày biện ra bên ngoài để không gian luôn ngăn nắp và dễ chịu. Mỗi khu vực trong nhà đều có hệ tủ riêng, từ lối vào, phòng khách đến bếp và phòng tắm, đồ dùng được phân loại rõ ràng và đặt trong các hộp đồng bộ màu sắc nên tổng thể rất sạch mắt. Nhờ cách bố trí này, bề mặt bàn kệ luôn gọn gàng, việc lau dọn cũng nhanh hơn. Chỉ cần giữ nguyên tắc ít đồ trên bề mặt, nhiều đồ trong tủ, ngay cả những căn nhà diện tích nhỏ vẫn tạo được cảm giác rộng rãi và thư thái.

Theo Toutiao