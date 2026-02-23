Vì sao những tai nạn nhỏ nhất cũng có thể rút cạn ví tiền chủ xe?

Theo Carscoops, một vụ va chạm nhẹ đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi chủ sở hữu chiếc ô tô điện Rivian R1S trị giá 100.000 USD (khoảng 2,59 tỷ đồng) phải đối mặt với hóa đơn sửa chữa lên tới 54.000 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Sự việc này cho thấy rằng những va chạm ở tốc độ thấp cũng có thể dẫn đến chi phí sửa chữa khổng lồ.

Theo một nghiên cứu mới từ Câu lạc bộ Ô tô Đức (ADAC), nguyên nhân chính không chỉ đến từ lạm phát hay chi phí lao động tăng cao, mà còn do sự gia tăng đáng kể của công nghệ trong các mẫu xe hiện đại.

ADAC, hiệp hội ô tô lớn nhất châu Âu, cho biết các cảm biến và camera nhạy bén, cùng với các chi tiết mô-đun khó thay thế, đã biến những hư hỏng nhỏ thành những ca sửa chữa tốn kém.

Nghiên cứu của ADAC chỉ ra vì sao chỉ một va chạm nhỏ có thể rút cạn ví tiền chủ xe. (Ảnh: Carscoops)

Chi phí cao từ những va chạm nhỏ

Thay kính chắn gió, một công việc tưởng chừng đơn giản, đã trở nên phức tạp hơn trong thời đại công nghệ hiện nay. Trước đây, một vết nứt do đá văng chỉ khiến chủ xe phải ngồi chờ trong quán cà phê khi kỹ thuật viên tháo kính cũ và lắp kính mới.

Tuy nhiên, ngày nay, quy trình này không chỉ dừng lại ở việc thay kính. Các xưởng sửa chữa thường phải tháo kính ra và điều chỉnh lại camera cho các hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và đèn pha tự động.

Điều này đã làm cho chi phí thay kính chắn gió tăng lên đáng kể. Những dịch vụ từng chỉ tốn vài trăm USD giờ đây dễ dàng vượt mốc 1.000 USD, và với một số mẫu xe cao cấp, chi phí có thể lên tới hơn 2.000 USD.

9.000 USD chỉ cho một cụm đèn pha

Một nghiên cứu gần đây của ADAC đã chỉ ra rằng chi phí sửa chữa cho các bộ phận như cản va và đèn pha sau một va chạm nhẹ có thể dao động từ hơn 3.600 USD đến gần 9.300 USD (khoảng từ 93 triệu đến 241 triệu đồng), tùy thuộc vào mẫu xe và độ phức tạp của linh kiện.

Việc sử dụng công nghệ hiện đại như đèn laser, đèn matrix và cảm biến hỗ trợ lái cao cấp đã làm cho việc thay thế một chi tiết đơn lẻ trở nên khó khăn, dẫn đến nhiều chi phí phát sinh.

Chẳng hạn, cụm đèn laser trên mẫu BMW 330e có giá thay thế khoảng 3.920 USD (khoảng 101,8 triệu đồng), khiến cho tổng chi phí sửa chữa phần đầu xe có thể lên gần 9.500 USD (khoảng 246,7 triệu đồng).

Những cụm đèn pha công nghệ cao đi kèm chi phí sửa chữa đắt đỏ. (Ảnh: Carscoops)

Thậm chí, BMW đã quyết định từ bỏ công nghệ đèn laser do nhận thấy rằng lợi ích thực tế không tương xứng với chi phí sửa chữa.

Ngoài ra, ngay cả những chiếc xe xuất xưởng cùng dây chuyền cũng có thể có sự chênh lệch lớn về giá phụ tùng. Ví dụ, kính chắn gió của Suzuki Swace có giá cao hơn 590 USD (khoảng 15,3 triệu đồng) so với Toyota Corolla, mặc dù hai mẫu xe này hoàn toàn giống nhau. Thực tế, Suzuki Swace chỉ là phiên bản đổi tên và logo của Toyota Corolla Wagon.

Không chỉ dừng lại ở giá phụ tùng cao, nhiều hãng xe còn cấm việc sơn sửa sau va chạm ở một số khu vực, với lý do có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cảm biến.

Do đó, chủ xe thường phải thay cả cụm thay vì chỉ sơn vá để tiết kiệm chi phí. Giới phê bình cho rằng cách tiếp cận này đôi khi thiên về bảo vệ doanh thu phụ tùng hơn là đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Cụm đèn laser trên mẫu BMW 330e có giá thay thế đắt đỏ. (Ảnh: Carscoops)

Hiệu ứng dây chuyền với bảo hiểm

Hệ quả của chi phí sửa chữa cao đang ảnh hưởng đến thị trường bảo hiểm. Theo dữ liệu từ ADAC, phí bảo hiểm cho khách hàng mới tại Đức đã tăng 16% chỉ trong vòng 12 tháng, từ năm 2024 đến 2025.

Trong ba năm qua, mức phí trung bình đã tăng khoảng 50%. Khi những vụ va chạm nhỏ cũng dẫn đến hóa đơn sửa chữa cao, các công ty bảo hiểm buộc phải điều chỉnh mức phí, và người lái xe chính là người phải gánh chịu chi phí này.

Thiết kế có trách nhiệm

Tổ chức ADAC vừa kêu gọi các nhà sản xuất ô tô ngừng việc bổ sung những công nghệ đắt đỏ và không cần thiết, đồng thời khuyến khích thiết kế xe bền bỉ, dễ sửa chữa với các chi tiết có thể thay thế riêng lẻ. Điều này nhằm tránh tình trạng chủ xe phải vay mượn chỉ để sửa chữa những hư hỏng nhỏ như vết móp.

ADAC cũng đề xuất các hãng xe xem xét lại những "công nghệ mang tính phô trương" như đèn laser, gương chiếu hậu bằng camera hay tay nắm cửa ẩn chỉnh điện. Những công nghệ này thường mang lại ít lợi ích trong sử dụng hàng ngày nhưng lại làm tăng đáng kể giá mua và chi phí sửa chữa.

Quan trọng hơn, ADAC mong muốn các hệ thống phức tạp được thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép thay thế từng phần thay vì phải thay cả cụm. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất nên chế tạo những chiếc xe dễ sửa chữa, thay vì chỉ biết "thay mới từng mảng".

Đèn pha mới của Mercedes-Benz S-Class 2026 giúp việc sửa chữa ít tốn kém hơn. (Ảnh: Carscoops)

Một ví dụ tích cực là thiết kế chóa đèn có thể tháo rời trên mẫu S-Class mới của Mercedes-Benz. Phiên bản mới của dòng sedan hạng sang đã thay keo dán ở đèn pha bằng ốc vít. Nhờ đó, người dùng chỉ cần tháo và thay riêng phần chóa bị hỏng, thay vì phải thay cả cụm đèn LED thích ứng.