Thanh niên SN 2005 chuyển tiền vào STK 0978122xxx mang tên Lục Doanh Trung: Công an nhận tin báo, truy tìm người nhận tiền

Vào ngày 22/2 vừa qua, Công an xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã nhanh chóng hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại tiền do chuyển khoản nhầm.

Trước đó vào ngày 10/2, anh Bàn Việt Long (SN 2005, thường trú tại bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ) đã chuyển nhầm số tiền 7.700.000 đồng vào tài khoản số 0978122xxx mang tên Lục Doanh Trung, trú tại Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Long đã trình báo và nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Vân Hồ. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đã liên hệ, xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền và phối hợp vận động hoàn trả.

Đến khoảng 08 giờ 30 phút ngày 15/2, số tiền trên đã được hoàn trả đầy đủ cho anh Bàn Việt Long.

Anh Bàn Việt Long nhận lại đầy đủ số tiền do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Việc nhanh chóng hỗ trợ người dân lấy lại tài sản chuyển nhầm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về số tài khoản, tên người thụ hưởng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử.

Trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định, tránh các rủi ro pháp lý hoặc bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Sơn La