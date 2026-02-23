Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đặc quyền của kẻ lười biếng: Tưởng là vô tích sự nhưng Nobita lại nắm giữ "phép màu sinh học" mà giới tỷ phú đang khao khát

23-02-2026 - 15:45 PM | Sống

Nobita có thực sự bất tài vô dụng như nhiều người nghĩ?

Trong nhịp sống hối hả của thế kỷ 21, nơi chứng mất ngủ và hội chứng kiệt sức (burnout) đã trở thành một loại "đại dịch" thầm lặng, một kỹ năng đặc biệt của Nobita bỗng chốc trở thành niềm mơ ước của giới thượng lưu. Trong tác phẩm Doraemon , việc Nobita có thể chìm vào giấc ngủ chỉ trong vỏn vẹn 0,93 giây thường được dùng để gây cười hoặc minh chứng cho sự lười biếng. Tuy nhiên, nếu soi xét dưới lăng kính y sinh học và quản trị năng lượng hiện đại, đây lại là một năng lực sinh tồn bậc thầy, một "bảo bối" tự thân giúp cơ thể phản ứng cực kỳ nhạy bén với các áp lực từ môi trường bên ngoài.

Giới tinh hoa ngày nay đang phải chi hàng tỷ USD cho các ứng dụng thiền định, máy theo dõi giấc ngủ và các khóa học "Biohacking" chỉ để mong tìm lại một giấc ngủ sâu. Trong khi đó, Nobita sở hữu một cơ chế tự nhiên giúp cậu đạt được trạng thái ngủ gần như ngay lập tức sau khi nhắm mắt.

Đặc quyền của kẻ lười biếng: Tưởng là vô tích sự nhưng Nobita lại nắm giữ "phép màu sinh học" mà giới tỷ phú đang khao khát- Ảnh 1.

Nobita có khả năng chìm vào giấc ngủ chỉ trong 0,93 giây

Khả năng "tắt nguồn" thần tốc này cho phép bộ não của Nobita thực hiện quá trình đào thải độc tố và tái tạo năng lượng nhanh hơn bất kỳ ai. Trong kỷ nguyên của nền kinh tế chú ý, nơi bộ não luôn bị tấn công bởi thông báo từ mạng xã hội và áp lực công việc, việc có thể chủ động ngắt kết nối với thực tại như Nobita chính là một cơ chế tự vệ sinh học tối thượng. Nó giúp ngăn chặn sự tích tụ của hormone gây căng thẳng cortisol, giữ cho hệ thần kinh luôn ở trạng thái sẵn sàng "reset" sau mỗi biến cố.

Nếu quan sát kỹ các tập truyện dài hay các bộ phim điện ảnh như Doraemon: Nobita Và Chuyến Phiêu Lưu Vào Xứ Quỷ , chúng ta sẽ thấy khả năng ngủ nhanh của Nobita không đơn thuần là lười biếng. Trong những tình huống bị giam cầm hay rơi vào trạng thái kiệt lực, Nobita luôn là người hồi phục nhanh nhất nhờ những giấc ngủ ngắn (power nap) chất lượng cao.

Dưới góc độ sinh tồn, khả năng ngủ trong điều kiện khắc nghiệt và thời gian ngắn chính là chìa khóa để duy trì sự tỉnh táo và sức bền. Một binh sĩ hay một nhà thám hiểm sở hữu năng lực này sẽ có lợi thế vượt trội trong việc duy trì hiệu suất hoạt động liên tục. Nobita không cần đến bảo bối để hồi phục thể lực, bởi chính cơ thể cậu đã là một cỗ máy điều tiết năng lượng hoàn hảo mà khoa học hiện đại vẫn đang nỗ lực giải mã.

Đặc quyền của kẻ lười biếng: Tưởng là vô tích sự nhưng Nobita lại nắm giữ "phép màu sinh học" mà giới tỷ phú đang khao khát- Ảnh 2.

Trông vậy thôi chứ Nobita có nhiều tài lẻ lắm đấy

Sự tôn sùng giấc ngủ của Nobita còn mang một ý nghĩa xã hội học thâm thúy: đó là sự phản kháng lại tư duy "nghiện việc" (hustle culture). Trong một thế giới luôn ép buộc con người phải thức thêm một chút, làm thêm một giờ, Nobita lại chọn cách lắng nghe cơ thể mình một cách tuyệt đối. Cậu không cảm thấy tội lỗi khi ngủ, bởi đó là nhu cầu sinh học cơ bản nhất để duy trì sự sống.

Bài học từ Nobita cho thấy rằng, giá trị của một con người không chỉ nằm ở những gì họ tạo ra lúc thức, mà còn ở cách họ biết trân trọng và chăm sóc bản thân lúc nghỉ ngơi. Khả năng ngủ trong 0,93 giây chính là lời nhắc nhở về việc quay về với bản năng gốc, nơi sự tĩnh lặng và nghỉ ngơi mới thực sự là nền tảng bền vững cho mọi thành công dài hạn.

Nhìn rộng ra, năng lực này của Nobita chính là giải pháp cho bài toán sức khỏe tâm thần của thế kỷ 21. Khi chúng ta quá phụ thuộc vào các thiết bị hỗ trợ để có được vài tiếng ngủ chập chờn thì một đứa trẻ "hậu đậu" lại nắm giữ chìa khóa của hạnh phúc tự thân.

Nobita dạy chúng ta rằng, đỉnh cao của sự tự do chính là khả năng làm chủ giấc ngủ của mình, không bị chi phối bởi những lo âu về tương lai hay nuối tiếc về quá khứ ngay tại thời điểm đặt lưng xuống. Báu vật vô giá của Nobita không nằm trong túi thần kỳ của Doraemon , mà nằm ngay trong chính khả năng buông bỏ mọi phiền muộn để chìm vào giấc nồng chỉ trong chưa đầy một giây - một kỹ năng mà có lẽ giới tinh hoa toàn cầu sẽ còn phải học tập rất lâu mới có thể đạt tới.

45 năm sau, Shizuka và Nobita liệu có hạnh phúc? Fan rơi nước mắt với chi tiết nhỏ này

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bức ảnh có thể khiến tài khoản Zalo của bạn bị khóa vĩnh viễn

Bức ảnh có thể khiến tài khoản Zalo của bạn bị khóa vĩnh viễn Nổi bật

Phát hiện người bỏ quên cọc tiền 12 triệu đồng và 1,5 chỉ vàng ở phố đi bộ đúng mùng 3 Tết

Phát hiện người bỏ quên cọc tiền 12 triệu đồng và 1,5 chỉ vàng ở phố đi bộ đúng mùng 3 Tết Nổi bật

Bé gái bị bỏ rơi được nhận nuôi, 27 năm sau thành tiến sĩ, lương tiền tỷ/năm: Ngày cha mẹ đẻ tìm đến, cô chỉ nói 7 chữ!

Bé gái bị bỏ rơi được nhận nuôi, 27 năm sau thành tiến sĩ, lương tiền tỷ/năm: Ngày cha mẹ đẻ tìm đến, cô chỉ nói 7 chữ!

15:45 , 23/02/2026
Bỏ 10 tỷ mua nhà, dọn vào ở được vài tháng, người phụ nữ mắc phải căn bệnh lạ khiến cơ thể biến dạng

Bỏ 10 tỷ mua nhà, dọn vào ở được vài tháng, người phụ nữ mắc phải căn bệnh lạ khiến cơ thể biến dạng

15:16 , 23/02/2026
Phát hiện cả nghìn người Việt đang tìm kiếm nóng chủ đề này: Cơ hội nghỉ dài ngày tiếp theo!

Phát hiện cả nghìn người Việt đang tìm kiếm nóng chủ đề này: Cơ hội nghỉ dài ngày tiếp theo!

14:52 , 23/02/2026
3 thứ trong nhà càng vun đầy, gia chủ càng vượng khí, tài lộc khó hao

3 thứ trong nhà càng vun đầy, gia chủ càng vượng khí, tài lộc khó hao

14:51 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên