Bé gái bị bỏ rơi được nhận nuôi, 27 năm sau thành tiến sĩ, lương tiền tỷ/năm: Ngày cha mẹ đẻ tìm đến, cô chỉ nói 7 chữ!

Mỗi đứa trẻ đều là báu vật, là thiên thần không thể thay thế trong lòng cha mẹ. Thế nhưng trong thực tế, vì nhiều lý do bất đắc dĩ, vẫn có những bậc cha mẹ lựa chọn bỏ rơi đứa con vừa chào đời.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là một cô gái có số phận nhiều trắc trở như vậy, nhưng cuộc đời cô không dừng lại ở điểm khởi đầu bất hạnh. May mắn thay, cô được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi và sau 27 năm đã trưởng thành, trở thành tiến sĩ với mức thu nhập cao. Khi cha mẹ ruột bất ngờ xuất hiện và muốn nhận lại con, cô chỉ đáp lại vỏn vẹn 7 chữ.

Nhiều năm về trường, ông Tiêu Sùng Minh là một công nhân bình thường tại một nhà máy ở Hồ Bắc (Trung Quốc). Vợ ông, bà Kỳ Xuân Lan, mắc bệnh mãn tính, sức khỏe yếu và phải uống thuốc trong thời gian dài. Vì lý do sức khỏe, bà không thể mang thai. Biết chồng rất yêu trẻ con, bà thường cảm thấy áy náy nhưng ông Tiêu luôn an ủi vợ, bảo bà cứ dưỡng bệnh cho tốt, chuyện con cái không cần vội.

Trong một buổi chiều mùa đông lạnh giá năm ấy, ông Tiêu đưa vợ đến bệnh viện khám bệnh như thường lệ. Khi hai người lấy thuốc xong thì trời đã tối. Vừa rời khỏi bệnh viện không xa, ông bỗng nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc yếu ớt vọng ra từ bụi cỏ ven đường.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, hai vợ chồng ông tiến lại gần và phát hiện một bé gái bị bỏ rơi. Đứa trẻ mặc phong phanh, gần như không có gì để chống rét, gió lạnh thổi buốt khiến khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, tiếng khóc ngày càng yếu dần. Trước cảnh tượng ấy, ông Tiêu không chút do dự cởi áo bông của mình, bọc đứa bé vào lòng rồi vội vã đưa về nhà.

Sáng hôm sau, họ bế em bé quay lại bệnh viện với hy vọng tìm được cha mẹ ruột của em, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định nhận nuôi cô bé, làm đầy đủ thủ tục pháp lý và đặt tên con là Tiêu Tinh Tinh.

Sự xuất hiện của Tinh Tinh mang đến niềm vui vô hạn cho gia đình. Hai vợ chồng ông Tiêu dõi theo từng bước trưởng thành của con, từ tiếng bập bẹ đầu tiên đến những bước đi chập chững, mỗi tiến bộ nhỏ đều khiến họ hạnh phúc vô cùng. Đến tuổi đi học, Tinh Tinh cũng như bao đứa trẻ khác, bắt đầu hành trình đến trường.

Từ tiểu học đến trung học cơ sở, thành tích học tập của cô luôn đứng đầu lớp. Những tấm giấy khen treo kín tường nhà. Không chỉ học giỏi, cô còn rất hiểu chuyện. Mỗi khi tan học về nhà, cô đều chủ động giúp mẹ làm việc nhà. Dù gia đình không khá giả, cuộc sống của họ vẫn tràn đầy ấm áp.

Thế nhưng biến cố lại ập đến. Khi Tinh Tinh học lớp 9, bệnh tình của bà Kỳ đột ngột trở nặng và vài tháng sau bà qua đời. Trước lúc lâm chung, sau khi bàn bạc với chồng, bà quyết định nói cho Tinh Tinh biết một bí mật được giấu kín suốt nhiều năm rằng cô không phải con ruột mà là đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt bên bụi cỏ gần bệnh viện. Bà nói rằng nếu một ngày cha mẹ ruột tìm đến, cô có thể tự quyết định có trở về hay không.

Biết được sự thật, Tinh Tinh khóc nức nở, nhưng cô kiên định nói với cha: “Từ giây phút hai người bế con về nhà, hai người chính là cha mẹ ruột của con. Dù thế nào, con mãi mãi là con gái của cha mẹ!”. Cái chết của mẹ càng khiến cô quyết tâm học hành chăm chỉ, thi đỗ đại học tốt, để cha được an hưởng tuổi già.

Những nỗ lực của cô không hề uổng phí. Cô thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm với thành tích xuất sắc. Để có tiền cho con học, ông Tiêu ngoài giờ làm còn đi làm thêm đủ việc. Thấu hiểu nỗi vất vả của cha, vào đại học, Tinh Tinh vừa học vừa làm để trang trải sinh hoạt phí.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục thi đỗ cao học và đạt nhiều thành tích nổi bật, công bố nhiều bài nghiên cứu có ảnh hưởng. Nhờ thành tích xuất sắc, một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài đã trao cho cô học bổng toàn phần để theo học tiến sĩ.

Nhận bằng tiến sĩ xong, cô không ở lại nước ngoài mà trở về nước, làm việc cho một công ty tốt với mức lương hàng trăm nghìn tệ mỗi năm.

Đúng lúc sự nghiệp đang thuận lợi, một cặp vợ chồng bất ngờ tìm đến, tự nhận là cha mẹ ruột của cô và muốn đón con về nhà. Họ giải thích rằng năm xưa vì làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, cuộc sống bế tắc nên buộc lòng phải bỏ rơi con. Nay việc kinh doanh đã hồi phục, họ muốn bù đắp lỗi lầm và đề nghị đưa cho ông Tiêu 500.000 tệ (hơn 1,8 tỷ đồng) coi như tiền bù đắp 27 năm nuôi dưỡng.

Nghe vậy, ông Tiêu bình thản nói: “Chỉ cần Tinh Tinh muốn về, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng 500.000 tệ này tôi không nhận một xu. Trong lòng tôi, Tinh Tinh đã là con gái ruột từ lâu rồi. 27 năm không gì có thể đo đếm bằng tiền”.

Còn Tinh Tinh thì đã sớm xác định rõ rằng gia đình họ Tiêu mới chính là nhà của cô. Chính sự yêu thương và chăm sóc vô điều kiện của họ đã giúp cô có được ngày hôm nay. Nếu không có lòng tốt năm xưa, làm sao cô có một cuộc đời hạnh phúc như vậy? Đối diện với lời đề nghị của cha mẹ ruột, cô không chút do dự nói bảy chữ: “Nơi này mới là nhà của con!”. Câu trả lời dứt khoát ấy khiến cha mẹ ruột chỉ biết thất vọng rời đi.

Câu chuyện không chỉ là hành trình vượt lên số phận của cô gái, mà còn đặt ra câu hỏi sâu sắc về hai chữ “gia đình”. Cha mẹ ruột sinh ra một đứa trẻ, đó là huyết thống. Nhưng cha mẹ nuôi dưỡng, đồng hành, hy sinh cả cuộc đời để con trưởng thành, đó là tình nghĩa. Huyết thống có thể là sợi dây tự nhiên, nhưng tình yêu thương và sự chăm sóc mới là nền móng tạo nên gia đình thực sự.

Suốt 27 năm yêu thương, những đêm thức trắng chăm con bệnh, những ngày vất vả kiếm học phí, không có con số nào có thể đo đếm. Câu trả lời của Tinh Tinh không phải là sự lạnh lùng với quá khứ, mà là sự trân trọng với hiện tại. Cô chọn lòng biết ơn thay vì máu mủ ruột thịt nhưng xa cách, chọn nghĩa tình thay vì điều kiện vật chất. Suy cho cùng, gia đình không chỉ là nơi ta được sinh ra, mà còn là nơi ta được yêu thương và lớn lên.