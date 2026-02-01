Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 sai lầm phổ biến khi mua vàng ngày Thần Tài

24-02-2026 - 00:16 AM | Lifestyle

Ngày Thần Tài không làm tài chính của bạn tốt lên hay xấu đi trong một đêm.

Mua vàng ngày Thần Tài từ lâu đã trở thành một “nghi thức tài chính” đầu năm của nhiều người. Nhưng chính vì diễn ra trong bối cảnh tâm lý đám đông, giá biến động nhanh và áp lực phải mua cho kịp ngày, rất nhiều quyết định được đưa ra theo cảm xúc nhiều hơn tính toán. Nếu nhìn thuần dưới góc độ tiền bạc, đây là 3 sai lầm phổ biến nhất.

1. Mua theo cảm giác sợ bỏ lỡ

Sai lầm lớn nhất không nằm ở việc mua vàng, mà ở động lực phía sau: “Ai cũng mua, mình không mua thì thiếu thiếu”, “Nhỡ giá còn tăng nữa thì sao?”.

Trong một ngày mà nhu cầu tăng đột biến, yếu tố FOMO dễ đẩy người mua vào trạng thái quyết định nhanh, ít so sánh, ít cân nhắc. Khi tâm lý sợ bỏ lỡ chi phối, người ta thường: Mua nhiều hơn dự tính ban đầu. Không kiểm tra chênh lệch giá mua – bán. Không đặt câu hỏi mình mua để làm gì

3 sai lầm phổ biến khi mua vàng ngày Thần Tài - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Vàng là tài sản phòng thủ, nhưng quyết định dựa trên áp lực đám đông lại không hề phòng thủ chút nào.

2. Không để ý chênh lệch mua – bán

Trong những ngày cao điểm, chênh lệch giữa giá mua và giá bán thường giãn rộng hơn bình thường. Điều đó có nghĩa là: ngay khi vừa mua xong, nếu bán lại ngay, bạn đã “âm” một khoản.

Nhiều người chỉ nhìn vào giá niêm yết đang tăng mà quên rằng lợi nhuận thực sự phụ thuộc vào khoảng chênh này. Nếu mục tiêu là đầu tư ngắn hạn, việc không tính đến chênh lệch có thể khiến kỳ vọng lợi nhuận bị lệch hoàn toàn. Mua vàng không sai, nhưng mua mà không hiểu cấu trúc giá thì rất dễ trả thêm “phí cảm xúc”.

3 sai lầm phổ biến khi mua vàng ngày Thần Tài - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

3. Dồn tiền vào vàng khi nền tảng tài chính chưa vững

Một sai lầm ít được nói đến: mua vàng trong khi chưa có quỹ dự phòng, còn nợ tiêu dùng, hoặc đang thiếu dòng tiền cho nhu cầu thiết yếu.

Vàng có thể giữ giá, nhưng không tạo ra dòng tiền. Nếu cần tiền gấp, việc bán vàng ngay sau khi mua, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch cao có thể khiến bạn thiệt hơn so với việc giữ tiền mặt từ đầu.

Thứ tự ưu tiên tài chính vẫn nên là: Quỹ khẩn cấp/ Kiểm soát nợ/ Kế hoạch đầu tư/ Sau đó mới tính đến tài sản phòng thủ như vàng.

Nếu đảo ngược thứ tự này, bạn có thể đang “cảm thấy” mình đầu tư, nhưng thực tế lại đang làm yếu cấu trúc tài chính cá nhân.

Ngày Thần Tài không làm tài chính của bạn tốt lên hay xấu đi trong một đêm. Điều tạo ra khác biệt vẫn là cách bạn quản lý tiền suốt cả năm. Vàng có thể là một phần của chiến lược, nhưng chiến lược không thể được xây dựng chỉ từ một ngày cao điểm.

Thanh niên SN 2005 chuyển tiền vào STK 0978122xxx mang tên Lục Doanh Trung: Công an nhận tin báo, truy tìm người nhận tiền

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá du xuân cùng nhà Văn Hậu, visual trẻ đẹp đỉnh chóp, Doãn Hải My cũng phải dè chừng

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá du xuân cùng nhà Văn Hậu, visual trẻ đẹp đỉnh chóp, Doãn Hải My cũng phải dè chừng Nổi bật

Căn bếp 230 triệu của vợ chồng trẻ Hà Nội: Có món đồ hơn 40 triệu, nhìn là hiểu vì sao ai cũng mê

Căn bếp 230 triệu của vợ chồng trẻ Hà Nội: Có món đồ hơn 40 triệu, nhìn là hiểu vì sao ai cũng mê Nổi bật

Vì sao những tai nạn nhỏ nhất cũng có thể rút cạn ví tiền chủ xe?

Vì sao những tai nạn nhỏ nhất cũng có thể rút cạn ví tiền chủ xe?

23:15 , 23/02/2026
Diễn biến vụ ca sĩ Noo Phước Thịnh bị kiện

Diễn biến vụ ca sĩ Noo Phước Thịnh bị kiện

22:45 , 23/02/2026
Kết thúc buồn: 11 người bạn thân góp 7 triệu đồng/tháng thuê biệt thự cùng dưỡng già tan rã sau 4 tháng chỉ vì 1 lý do

Kết thúc buồn: 11 người bạn thân góp 7 triệu đồng/tháng thuê biệt thự cùng dưỡng già tan rã sau 4 tháng chỉ vì 1 lý do

21:50 , 23/02/2026
Đàm Vĩnh Hưng chính thức xin lỗi bằng 2 thứ tiếng

Đàm Vĩnh Hưng chính thức xin lỗi bằng 2 thứ tiếng

21:12 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên