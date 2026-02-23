Còn 4 ngày nữa là tới “đại hội mua vàng”: 3 thứ cần chuẩn bị từ giờ!

Mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài, nhiều người thường gọi là “đại hội mua vàng” xem như cột mốc mở đầu cho một năm tài lộc. Tuy nhiên, giữa không khí rộn ràng ấy, nếu không tỉnh táo, rất dễ rơi vào tâm lý mua theo đám đông hoặc chi vượt khả năng của mình. Không muốn ra về trong trạng thái “mua cho có”, hãy nhớ 3 điều sau.

1. Xác định rõ mình mua để làm gì

Điều quan trọng nhất trước khi bước vào cửa hàng vàng là trả lời một câu hỏi đơn giản: mình mua vàng vì ý nghĩa tinh thần hay vì mục tiêu tích trữ? Nếu chỉ để lấy may đầu năm, một lượng nhỏ khoảng 0,1 chỉ là đã đủ. Ý nghĩa nằm ở sự khởi đầu thuận lợi, chứ không nằm ở số lượng nhiều hay ít.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngược lại, nếu xem đây là dịp để bắt đầu thói quen tích trữ tài sản, bạn nên ưu tiên các sản phẩm dễ mua bán lại và được niêm yết rõ ràng. Nhiều người lựa chọn vàng nhẫn 9999 hoặc vàng miếng của các thương hiệu lớn vì khả năng thanh khoản và tính minh bạch. Khi xác định rõ mục tiêu ngay từ đầu, bạn sẽ tránh được việc mua theo cảm xúc, thấy người khác mua nhiều cũng muốn mua thêm.

Mua vàng đầu năm là một thói quen tích cực. Nhưng điều làm nên giá trị thật sự không phải là cầm bao nhiêu vàng trên tay, mà là bạn hiểu rõ vì sao mình mua và mua trong khả năng nào.

2. Đặt ngân sách trước khi bước ra khỏi nhà

Cách đơn giản nhất là xác định một con số cụ thể phù hợp với tài chính hiện tại và cam kết không vượt quá. Con số đó nên nằm trong khoản tiền nhàn rỗi, không ảnh hưởng đến chi tiêu thiết yếu hay các kế hoạch tài chính đã đặt ra cho năm mới. Khi ngân sách đã rõ ràng, quyết định mua sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác phân vân hay tiếc nuối sau đó.

Một lưu ý khác là đừng để việc mua vàng đầu năm trở thành áp lực. Nếu năm nay tài chính chưa thực sự dư dả, bạn hoàn toàn có thể chọn một lượng nhỏ tượng trưng. Giá trị của ngày Thần Tài nằm ở niềm tin và sự khởi đầu tích cực, chứ không phải ở việc cố gắng mua nhiều hơn khả năng của mình.

3. Chú ý việc bảo quản và quá trình mua - bán

Vì lượng khách tăng cao, việc mua vàng trong ngày này thường đi kèm chờ đợi lâu. Hãy ưu tiên những cửa hàng uy tín, có thông tin rõ ràng về sản phẩm và xuất hóa đơn đầy đủ. Khi nhận vàng, nên kiểm tra kỹ trọng lượng, tuổi vàng và bao bì niêm phong để đảm bảo đúng với lựa chọn ban đầu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Giữ lại hóa đơn là việc nhỏ nhưng rất quan trọng. Đây là cơ sở để bạn thuận tiện hơn nếu sau này có nhu cầu bán lại hoặc đổi sản phẩm. Sau khi mua, bạn cũng nên nghĩ đến chuyện bảo quản. Nếu chỉ mua một lượng nhỏ lấy may, việc cất giữ tại nhà là đủ, miễn là ở nơi an toàn và cố định. Nếu mua với mục đích tích trữ lâu dài, hãy sắp xếp chỗ cất giữ cẩn thận để tránh thất lạc. Sự chủ động trong khâu bảo quản giúp bạn yên tâm hơn, thay vì mua xong rồi lại lo lắng.

Cuối cùng, đừng quên rằng ngày vía Thần Tài chỉ là một điểm khởi đầu. Tài lộc cả năm không đến từ một lần mua vàng, mà đến từ cách bạn quản lý tiền bạc mỗi ngày. Mua vàng có thể là một nghi thức đẹp, nhưng điều giữ tiền lại là kỷ luật chi tiêu, thói quen tiết kiệm và sự tỉnh táo trong mọi quyết định tài chính.