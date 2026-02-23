Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam diễn viên U60 ở trọ tại TP.HCM 10 năm mới mua được nhà

23-02-2026 - 07:35 AM | Lifestyle

"Tôi từ quê Long An cùng gia đình lên TP.HCM vào năm 1990 mà phải tới 10 năm sau mới mua được nhà ở thành phố" – Tiết Cương nói.

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã chia sẻ lý do chuyển từ review xe cộ sang review nhà đất và còn làm hẳn một kênh Youtube riêng về bất động sản.

Anh nói: "Trước đây, tôi làm Youtube là làm về xe. Tôi làm từ năm 2020, tới 2025 là đúng tròn 5 năm tôi review xe, đam mê, đi khắp nơi giao lưu, học hỏi về xe cộ để chia sẻ lại cho khán giả.

Tiết Cương

Sang năm mới, tôi muốn thử sức với vai trò mới là địa ốc. Dù tuổi tôi đã già nhưng tôi vẫn muốn thử sức, còn sức là còn phải lao động, làm việc.

Từ nền tảng làm Youtube về xe trước đây, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm để làm kênh Youtube về địa ốc. Tôi muốn thử sức mình ở vai trò mới, học hỏi, giao lưu, có thêm nhiều bạn bè, khán giả.

Tôi cũng muốn thực hiện sứ mệnh mới là kết nối giữa người mua và người bán. Năm vừa rồi kinh tế khó khăn, nhiều người muốn bán nhà đất nhưng không phải ai cũng biết dùng mạng xã hội, đăng bán trên các nền tảng.

Tôi muốn làm một kênh kết nối giữa người mua nhà đất và người bán thông qua nền tảng kênh Youtube của mình. Tôi cũng từng muốn rao bán nhà của mình nhưng không biết kêu ai để bán.

Bản thân tôi cũng là người ở quê lên thành phố, phải ở trọ đến 10 năm trời mới mua được nhà. Tôi hiểu được rằng, để có đủ tiền mua được một căn nhà phù hợp với mình là cực kỳ khó.

Tôi từ quê Long An cùng gia đình lên TP.HCM vào năm 1990 mà phải tới 10 năm sau mới mua được nhà ở thành phố. Vì thế, tôi rất hiểu cảm giác của những người muốn mua được căn nhà vừa túi tiền. Tôi quyết định làm một kênh để kết nối mọi người".

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, diễn viên Tiết Cương đã quyết định dành nhiều thời gian hơn tại quê nhà Long An thay vì chạy theo ánh hào quang phố thị. Anh chọn lối sống giản dị, tìm niềm vui qua việc làm vườn và quay những video đời thường chia sẻ lên mạng xã hội. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu lớn hay chương trình truyền hình, nam nghệ sĩ vẫn giữ được sự kết nối với khán giả bằng phong cách chân chất. Sự thay đổi này cho thấy một lựa chọn cá nhân hướng về sự bình yên và tự do hơn là áp lực cạnh tranh trong showbiz. Đây được xem là bước lùi chủ động để anh tận hưởng cuộc sống theo cách riêng ở tuổi trung niên.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

