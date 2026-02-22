Hoa hậu được Trấn Thành săn đón nhất: Đóng 3 phim trăm tỷ cả 3, được báo Hàn tung hô là “nữ hoàng nhan sắc”

Trong những bộ phim mà mình làm đạo diễn, Trấn Thành luôn ưu tiên casting những người hợp vai hơn là xuất thân của họ. Việc này tạo điều kiện cho nhiều nghệ sĩ lĩnh vực khác "lấn sân", trong đó có cả Hoa hậu. Trong nửa thập kỷ làm phim của mình, Trấn Thành đã thể hiện sự ưu ái dành cho một nàng Hậu khi cho cô góp mặt trong không chỉ 1, mà đến 3 dự án phim của mình.

Xuyên suốt hành trình điện ảnh của mình, Tiểu Vy là cái tên đóng phim của Trấn Thành nhiều hơn bất cứ cái tên nào khác trong showbiz Việt. Cô nàng đã góp mặt trong 3 dự án liên tiếp, trong đó đóng chính một phim là Bộ Tứ Báo Thủ và đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng vào dịp Tết 2025. Ngoài ra, cô còn góp mặt với vai cameo đặc biệt trong các dự án là Mai (trong vai vợ của Sâu), và gần đây nhất là Thỏ Ơi!! (vai khách mời trên talkshow Chị Bờ Vai). Các siêu phẩm này đều đạt doanh thu khủng trên trăm tỷ, và chiếu vào dịp lễ Tết Nguyên đán.

Tiểu Vy tham gia 3/5 phim của Trấn Thành

Cơ duyên đưa Tiểu Vy và Trấn Thành gặp gỡ, quyết định hợp tác là tại một sự kiện, khi nam nghệ sĩ nhận ra nàng Hậu của Vbiz dạo này có vẻ đằm thắm, trưởng thành hơn trước. "Qua những lần trò chuyện, tôi nhận thấy bạn có nội tại khá 'điên', giống nhân vật mà mình nghĩ đến trong phim mới quá", Trấn Thành trong một phỏng vấn về phim Bộ Tứ Báo Thủ. Anh cũng từng lên tiếng bảo vệ Tiểu Vy và dàn cast trẻ của phim, cho rằng anh đặt niềm tin và kỳ vọng vào họ để thể hiện tròn trịa vai diễn.

Trước khi đóng phim cùng Trấn Thành, Tiểu Vy đã "bén duyên" với diễn xuất trong một số dự án như web drama Chủ Tịch Giao Hàng của Trường Giang, hay phim điện ảnh kinh dị Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái nhưng không được chú ý đáng kể. Phải đến khi tham gia các phim của Trấn Thành, Tiểu Vy mới thật sự gây chú ý và đánh giá cao ở vai trò diễn viên.

Năm 2018, Tiểu Vy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018, vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ bấy giờ như Phương Nga và Thúy An khi chỉ mới 18 tuổi. Trang tin Koreaboo của Hàn Quốc từng đưa tin về màn đăng quang Hoa hậu Việt Nam của Tiểu Vy và gọi cô là "Nữ hoàng nhan sắc". Cô sau đó đại diện nước nhà tham dự Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt Top 30. Nhờ nét đẹp chuẩn Việt, cô nàng không chỉ được truyền thông, khán giả yêu thích mà ngay cả đồng nghiệp, các Hoa hậu khác công nhận. Trong một phỏng vấn, dì Dung cũng từng dành cho visual của cô danh xưng "ngàn năm có một", hay CEO Bảo Hoàng của Unimedia khẳng định là nàng Hậu Việt Nam có gương mặt đẹp nhất. Ngoài vị trí Hoa hậu, cô còn tham gia nhiều quảng cáo, đại diện Việt Nam tại các sự kiện quốc tế, cũng như làm giám khảo nhiều cuộc thi như Hoa hậu Thế giới Việt Nam.

Thỏ Ơi!! đang chiếu tại rạp trên toàn quốc.