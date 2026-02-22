Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đám cưới náo loạn đầu năm của diễn viên - ca sĩ 9X: Nụ hôn ngôn tình không hot bằng thái độ của cô dâu

22-02-2026 - 22:35 PM | Lifestyle

Những hình ảnh và clip trong hôn lễ của cặp diễn viên - ca sĩ đã được dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Chiều 22/2, tờ Starnews đưa tin, nữ ca sĩ Hàn Quốc Som Hevin (tên cũ là Som Hye In) vừa tổ chức hôn lễ với nam diễn viên kiêm ca sĩ Kim Yehoon kém 2 tuổi. Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1996 mới chia sẻ tới người hâm mộ loạt ảnh và clip ghi lại quang cảnh bên trong đám cưới cổ tích, ngay lập tức nhận về lượt like khủng từ công chúng.

Trong thời khắc trọng đại của đời mình, Som Hevin nắm chặt tay chú rể bước vào lễ đường. Cặp đôi nhận được những tràng pháo tay chúc mừng từ dàn khách mời trong hôn lễ lung linh. Trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình, 2 nghệ sĩ 9X trao nhau nụ hôn đính ước ngọt ngào hệt như 1 cảnh phim ngôn tình lãng mạn, khiến công chúng "tan chảy", xuýt xoa không ngớt.

Đáng chú ý, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào thái độ của cô dâu trong đám cưới mới đây. Trước ống kính, Som Hevin không giấu được niềm hạnh phúc dâng trào, tới mức cô còn ngửa mặt lên trời cười vui sướng trong giây phút thiêng liêng của đời mình. Biểu cảm này của nữ idol đã khiến dân mạng dậy sóng, không khỏi thích thú, phấn khích.

Phụ huynh dắt tay Som Hevin trao cho chú rể Kim Yehoon trong hôn lễ mới đây. Diện bộ váy cưới tinh khôi, nữ idol sinh năm 1996 khoe trọn nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều trước ống kính

Som Hevin - Kim Yehoon bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay không ngớt từ các quan khách. Gương mặt cặp đôi ánh lên niềm hạnh phúc, khiến người hâm mộ cũng cảm thấy vui lây

Đám cưới náo loạn đầu năm của diễn viên - ca sĩ 9X: Nụ hôn ngôn tình không hot bằng thái độ của cô dâu- Ảnh 1.

Đám cưới náo loạn đầu năm của diễn viên - ca sĩ 9X: Nụ hôn ngôn tình không hot bằng thái độ của cô dâu- Ảnh 2.

Sau khi trao lời thề nguyện, cặp đôi dành cho nhau nụ hôn nồng nàn cháy bỏng trong sự chúc mừng của 2 bên gia đình. Loạt khoảnh khắc "khóa môi" ngọt ngào của cặp đôi 9X được ví von là đẹp lung linh chẳng kém gì cảnh phim ngôn tình. Ảnh: Naver

Đám cưới náo loạn đầu năm của diễn viên - ca sĩ 9X: Nụ hôn ngôn tình không hot bằng thái độ của cô dâu- Ảnh 3.

Đặc biệt, khoảnh khắc Som Hevin vỡ òa hạnh phúc tới mức ngửa mặt lên trời cười vui sướng đã trở nên viral mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi mới đây. Ảnh: X

Bên cạnh những khoảnh khắc lãng mạn của Som Hevin - Kim Yehoon, cảnh tượng cô dâu tung hoa cưới cũng tạo nên 1 điểm nhấn đáng nhớ trong hôn lễ

Đám cưới náo loạn đầu năm của diễn viên - ca sĩ 9X: Nụ hôn ngôn tình không hot bằng thái độ của cô dâu- Ảnh 4.

Cặp tân lang tân nương vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng các khách mời tới chung vui trong đám cưới. Ảnh: X

Đám cưới náo loạn đầu năm của diễn viên - ca sĩ 9X: Nụ hôn ngôn tình không hot bằng thái độ của cô dâu- Ảnh 5.

Đám cưới náo loạn đầu năm của diễn viên - ca sĩ 9X: Nụ hôn ngôn tình không hot bằng thái độ của cô dâu- Ảnh 6.

Cặp đôi hơn kém nhau 2 tuổi chính thức về chung 1 nhà sau đám cưới hạnh phúc. Ảnh: Nate

Som Hevin và Kim Yehoon tuyên bố kết hôn hồi tháng trước, ngay lập tức nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ khán giả. Trước khi đến với nam diễn viên họ Kim, Som Hevin từng trải qua khoảng 1 năm hẹn hò với 1 cô gái ngoài ngành giải trí. Trước đó, mỹ nhân họ Som đã gây xôn xao khi công khai bản thân là người song tính (bị hấp dẫn bởi cả nam và nữ).

Som Hevin sinh năm 1996, từng tham gia show sống còn Idol School của đài Mnet. Sau tập 1, nữ nghệ sĩ bất ngờ xin rút khỏi chương trình vì mắc chứng rối loạn hoảng sợ, trầm cảm. Sau đó, cô đã phát hành 1 số sản phẩm âm nhạc ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Trong khi đó, Kim Yehoon hoạt động với tư cách ca sĩ kiêm diễn viên ở làng giải trí Kbiz. Năm ngoái, nam nghệ sĩ đã phát hành 2 ca khúc mang tên The Hug I Owe You và With You.

Theo Dương Nam

Phụ nữ số

