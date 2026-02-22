"Ông trùm" show quyền lực miền Bắc: Sở hữu "đế chế" riêng, biệt phủ rộng lớn ở Nam Định

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long từ miền Nam đã cất công ra Nam Định vào đúng ngày mùng 1 Tết để chúc Tết nghệ sĩ Vượng Râu tại biệt phủ riêng, khiến nhiều khán giả tò mò về anh.



Nam nghệ sĩ đa tài, sở hữu một "đế chế" riêng

Trong làng giải trí miền Bắc, Nguyễn Công Vượng (nghệ danh Vượng Râu) là một cái tên đặc biệt. Anh không xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình quốc gia như các nghệ sĩ cùng thời, nhưng lại sở hữu một "đế chế" riêng biệt với sức ảnh hưởng không hề nhỏ.

Kim Tiểu Long tới chúc Tết Vượng Râu

Từ diễn viên hài, ca sĩ dòng nhạc bolero đến vai trò "ông bầu" quyền lực, Vượng Râu cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, biết cách biến nghệ thuật thành một nền tảng kinh doanh bền vững.

Khán giả bắt đầu biết đến Vượng Râu qua những vai diễn hài mang đậm nét dân gian, trào phúng. Anh có khả năng biến hóa linh hoạt, từ những vai nông dân chất phác đến những nhân vật lém lỉnh, đa mưu.

Lối diễn của anh không quá ồn ào nhưng lại đọng lại bằng sự duyên dáng và cách nhả chữ đặc trưng của người vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ chính là khả năng ca hát. Không dừng lại ở việc "hát cho vui" trong các tiểu phẩm, Vượng Râu đầu tư bài bản cho sự nghiệp âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc bolero và các làn điệu cổ truyền.

Giọng hát của anh được đánh giá là ngọt ngào, có kỹ thuật và đủ chiều sâu để đứng độc lập trên các sân khấu ca nhạc lớn. Việc một nghệ sĩ hài có thể ra mắt những album nhạc sến được đón nhận nồng nhiệt là minh chứng cho sự đa tài và nghiêm túc với nghề của anh.

"Ông bầu" quyền lực và những show diễn lớn quy tụ dàn sao hàng đầu

Nếu chỉ dừng lại ở vai trò biểu diễn, có lẽ cái tên Vượng Râu đã không có sức nặng như hiện tại. Anh đứng sau hàng loạt chương trình đại nhạc hội, hài kịch đình đám tại miền Bắc, tiêu biểu nhất là chuỗi chương trình Tết Vạn Lộc.

Trong vai trò nhà sản xuất (bầu show), Vượng Râu thể hiện sự "mát tay" khi quy tụ được những tên tuổi gạo cội từ hải ngoại về nước biểu diễn, điều mà không phải cá nhân nào cũng làm được. Anh được giới trong nghề nể trọng bởi sự quyết liệt và khả năng điều phối, tổ chức những sự kiện quy mô lớn.

Sự thành công của các show diễn này không chỉ khẳng định vị thế "ông bầu" quyền lực, mà còn mang lại nguồn thu nhập khổng lồ, giúp anh củng cố tiềm lực tài chính.

Khối tài sản đáng nể và niềm đam mê văn hóa tâm linh

Sự giàu có của Vượng Râu thường được nhắc đến qua những dự án bất động sản mang đậm giá trị văn hóa thay vì siêu xe hay đồ hiệu đắt tiền. Đáng chú ý nhất là khu biệt phủ "Thiên Trường Vọng Phủ" tọa lạc tại Nam Định và công trình tâm linh tại ngoại thành Hà Nội.

Đây không chỉ là nơi ở mà còn là một công trình kiến trúc gỗ đồ sộ, được xây dựng theo phong cách truyền thống của người Việt xưa. Toàn bộ khu phủ được làm từ những loại gỗ quý, chạm trổ cầu kỳ, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và gu thẩm mỹ hướng nội của nam nghệ sĩ.

Vượng Râu cũng công khai việc sở hữu và chăm sóc các công trình tâm linh, nơi anh dành để thờ tự và giữ gìn các giá trị tín ngưỡng dân gian.

Nhiều người cho rằng việc sở hữu biệt phủ hay đền điện là cách khoe mẽ sự giàu sang, nhưng với Vượng Râu, anh chia sẻ đó là nơi để anh tìm về sự tĩnh lặng sau những ồn ào của giới giải trí, đồng thời là cách để bảo tồn kiến trúc truyền thống đang dần mai một.

Dù thành công và giàu có, con đường của Vượng Râu không thiếu những tranh cãi. Với tính cách thẳng thắn, anh không ít lần gây "bão" dư luận bằng những phát ngôn trực diện về nghề nghiệp, về đồng nghiệp hay những vấn đề bất cập trong showbiz. Sự thẳng thắn này khiến anh có những người hâm mộ trung thành nhưng cũng không ít người không hài lòng.

Bên cạnh đó, việc duy trì một đế chế giải trí riêng biệt, không quá phụ thuộc vào truyền thống đôi khi khiến anh bị coi là "người ngoài cuộc" của các sân khấu chính thống. Tuy nhiên, nhìn vào lượng vé bán ra và quy mô các công trình anh sở hữu, có thể thấy Vượng Râu đã chọn một lối đi riêng: thực tế, bền bỉ và vô cùng hiệu quả.

Vượng Râu là hình mẫu của một nghệ sĩ hiện đại: không chỉ dựa vào năng khiếu thiên bẩm mà còn sử dụng tư duy quản trị và đầu tư để phát triển sự nghiệp. Sự đa tài trong ca hát, diễn xuất và bản lĩnh của một "ông bầu" đã giúp anh xây dựng được một cơ ngơi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau tất cả, đằng sau những biệt phủ xa hoa hay những show diễn hào nhoáng, người ta vẫn thấy một Công Vượng đau đáu với những giá trị văn hóa cũ, nỗ lực mang lại tiếng cười và những giai điệu tử tế cho khán giả. Anh không cần quá nhiều danh hiệu hoa mỹ, bởi chính khối tài sản về nghệ thuật và cơ ngơi hiện hữu đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho hành trình làm nghề của mình.