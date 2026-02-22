Biển người đổ về Yên Tử

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những ngày gần đây, không khí tại Yên Tử (Quảng Ninh) sôi động hơn hẳn khi dòng người hành hương, du xuân đổ về ngày một đông. Từ sáng sớm, khu vực chân núi đã tấp nập, từng đoàn người nối dài lên chùa Hoa Yên, chùa Đồng, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rộn ràng của mùa lễ hội.

Theo ghi nhận, lượng khách về Yên Tử tăng mạnh từ ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ.

Nhiều gia đình lựa chọn đi theo nhóm đông người, kết hợp tham quan, hành hương và trải nghiệm không gian thiền tĩnh đặc trưng của Yên Tử.

Không chỉ du khách trong tỉnh, nhiều đoàn từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và các địa phương phía Bắc cũng chọn Yên Tử làm điểm đến đầu năm.

Với nhiều người, hành trình lên non thiêng không đơn thuần là chuyến du lịch mà còn là dịp tìm lại sự an yên sau một năm bộn bề.

Việc miễn phí vé tham quan thời gian qua được cho là một trong những yếu tố tạo thêm động lực để người dân và du khách lựa chọn Yên Tử. Khi chi phí được giảm bớt, quyết định hành hương trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với các gia đình đông thành viên.

Gần đây, một số dịch vụ phụ trợ tại khu vực chân núi như miễn phí trông giữ xe cũng được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ du khách, góp phần giảm áp lực chi phí và tạo cảm giác thân thiện hơn cho điểm đến.

Lượng khách tăng mạnh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý trật tự, an toàn và môi trường. Tại một số thời điểm cao điểm, khu vực tập trung đông người dễ xảy ra ùn ứ cục bộ. Tuy nhiên, nhìn chung công tác tổ chức vẫn được kiểm soát.

Điều quan trọng hơn cả, theo nhiều du khách, là giữ được không gian thanh tịnh vốn có của Yên Tử. Sự đông đúc là tín hiệu tích cực cho du lịch, nhưng giá trị cốt lõi của vùng non thiêng vẫn nằm ở chiều sâu tâm linh và sự tĩnh tại.

Dòng người vẫn tiếp tục đổ về trong những ngày tới. Yên Tử bước vào mùa lễ hội với một diện mạo mới: đông vui hơn, cởi mở hơn, nhưng cũng đối diện với thách thức lớn hơn trong việc gìn giữ di sản.

Theo Hoàng Dương

Tiền Phong

