Biển người đổ về Yên Tử

Dòng người vẫn tiếp tục đổ về trong những ngày tới. Yên Tử bước vào mùa lễ hội với một diện mạo mới: đông vui hơn, cởi mở hơn, nhưng cũng đối diện với thách thức lớn hơn trong việc gìn giữ di sản.