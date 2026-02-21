Mùng 5 Tết: Đà Lạt, Nha Trang đồng loạt treo biển hết phòng, giá tăng gấp ba khiến dân tình vội vã tìm chỗ ngủ

Sắp kết thúc kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày của Tết Bính Ngọ, hàng triệu người đã đổ xô đi du xuân tại các thủ phủ du lịch đình đám nhất miền Nam và miền Trung. Tình trạng kẹt xe kéo dài, biển người chen chúc và đặc biệt là cơn ác mộng mang tên cháy phòng cho những du khách chưa đặt phòng từ trước đang khiến hội mê xê dịch phải rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Tết Bính Ngọ, Đà Lạt đón lượng khách du lịch lớn khi dòng phương tiện ô tô và xe máy nối đuôi nhau đổ về các tuyến đường trung tâm ngay từ mùng bốn Tết. Những cung đường huyết mạch như Bùi Thị Xuân hay Nguyễn Chí Thanh đều trong tình trạng quá tải. Hàng loạt khách sạn từ bình dân đến cao cấp hay các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ đều treo biển hết phòng.

Nhiều cơ sở lưu trú treo biển hết phòng

Nhiều gia đình xuất phát từ sáng sớm nhưng do không chốt đơn trước đã phải chạy xe rong ruổi khắp khu trung tâm lẫn vùng ven mà vẫn vô vọng. Theo báo Tuổi Trẻ, giá phòng nghỉ lưu trú tại đây được ghi nhận tăng gần gấp đôi so với ngày thường, cá biệt một số nơi đẩy giá lên gấp ba lần nhưng phòng trống vừa có là lập tức bị lấp đầy. Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng chỉ tính từ 27 tháng Chạp đến mùng bốn Tết, nơi đây đã đón khoảng 900 nghìn lượt khách, bỏ túi mức doanh thu ước tính lên đến 1.800 tỷ đồng.

Thành phố biển Nha Trang cũng đang đón tiếp lượng lớn khách du lịch. Tính đến mùng năm Tết, các trục đường trung tâm như Trần Phú, Phạm Văn Đồng hay Nguyễn Thị Minh Khai xe cộ kẹt cứng, nhích từng chút một. Đáng chú ý nhất là toàn bộ hệ thống khách sạn bốn đến năm sao có view hướng thẳng ra biển đều đã được khách hàng đặt kín chỗ cho đến tận mùng sáu và mùng bảy. Ghi nhận trên một số ứng dụng đặt phòng, nhiều khách sạn trên đường Trần Phú, Bạch Đằng hay Hùng Vương đều đã hết sạch phòng cho mùng 6 và mùng 7 Tết.

Dịch vụ cho thuê xe máy cũng được quan tâm như khách sạn với mức giá 300 nghìn đồng/ngày nhưng các cơ sở đều báo không còn một chiếc xe nào để giao cho khách. Quá ám ảnh trước cảnh chen lấn và ùn ứ xe cộ ban ngày, vô số du khách đến từ TP.HCM đã phải bấm bụng chọn giải pháp nán lại chơi đến tận khuya mới thu dọn hành lý lên xe về nhà.

Lượng lớn du khách đến Vũng Tàu trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Ảnh: Ăn Chơi Vũng Tàu

Tại Vũng Tàu cũng đang trải qua những ngày đầu năm bận rộn chưa từng thấy. Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, chỉ trong bốn ngày đầu năm mới Bính Ngọ, bãi biển nơi đây đã đón nhận hơn 144 nghìn lượt khách ghé thăm. Đặc biệt chỉ riêng ngày mùng bốn Tết, lượng khách đổ về đã nhảy vọt lên mức 66 nghìn lượt khách.

Sức hút này một phần đến từ sức nóng của dự án nâng cấp công viên Bãi Sau với số vốn đầu tư lên đến hơn 1.100 tỷ đồng, mang đến diện mạo mới mẻ và vô số góc check in chất lượng cho giới trẻ. Lượng người đổ bộ ồ ạt khiến các nhà nghỉ và khách sạn tại thành phố biển này rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng, cung không đủ cầu. Trên mạng xã hội, nhiều du khách đã ghi lại cảnh tượng bãi biển Vũng Tàu chi chít người tắm biển khi nhìn từ trên cao khiến nhiều người xem ngỡ ngàng.

Tận dụng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, nhiều du khách vẫn đang liên tục đổ về nhiều địa điểm du lịch khiến cho nhiều khách chưa kịp đặt phòng khách sạn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nhất là biển và những nơi mát mẻ như Đà Lạt hiện đang là lựa chọn hàng đầu giữa thời tiết bắt đầu sang mùa hè nắng nóng. Chính vì thế, để có một chuyến đi trọn vẹn và thoải mái nhất, du khách nên chủ động liên hệ đặt phòng ngay khi vừa lên kế hoạch du lịch. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ giúp mọi người an tâm tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải lo lắng về rủi ro thiếu hụt chỗ lưu trú trong những dịp cao điểm.