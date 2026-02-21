Mùng 5 Tết: Đừng để hoa đào tàn làm nhà nặng năng lượng

Tôi từng nghĩ: "Hoa còn thì cứ để thêm vài hôm cho có không khí Tết." Nhưng năm nay, tôi quyết định làm khác.

Không phải vì mê tín. Mà vì tôi hiểu một điều đơn giản: khi hoa đã tàn, năng lượng trong nhà cũng bắt đầu đổi chiều.

Hoa đào tàn - chuyện nhỏ nhưng không nhỏ

Trong văn hóa Á Đông, hoa đào tượng trưng cho khởi đầu, sinh khí, may mắn. Những ngày đầu năm, cành đào nở rực như một lời chúc.

Nhưng khi hoa bắt đầu héo, lá úa và cánh rụng, không gian cũng thay đổi theo.

Phòng khách trở nên lộn xộn hơn. Sàn nhà có cánh hoa khô. Bình nước đục dần. Và cảm giác "Tết đang qua" hiện rõ.

Giữ hoa tàn quá lâu không khiến Tết kéo dài. Nó chỉ khiến không gian trở nên nặng nề hơn.

Vì sao nên xử lý từ mùng 5?

Mùng 1–3 là cao trào. Mùng 4–5 là lúc nhà bắt đầu trở về nhịp bình thường.

Nếu để hoa tàn kéo dài đến giữa tháng Giêng, cảm giác trì trệ rất dễ bám theo.

Tôi xem việc xử lý cành đào như một hành động "chuyển trạng thái" – từ nghỉ ngơi sang chuẩn bị cho năm mới thật sự bắt đầu.

Tôi làm gì với cành đào đã tàn?

Thay vì bỏ vội, tôi làm theo 3 bước đơn giản:

1. Cắt tỉa phần hoa héo

Nếu cành vẫn còn nụ hoặc lá xanh, tôi cắt bỏ phần đã tàn để giữ lại phần khỏe mạnh. Việc này giúp bình hoa trông gọn gàng hơn ngay lập tức.

2. Thay nước và vệ sinh bình

Nước trong bình sau vài ngày thường có mùi nhẹ và màu đục. Tôi rửa sạch bình, thay nước mới, có thể thêm chút muối loãng để giữ cành tươi lâu hơn.

3. Quyết định thời điểm "kết thúc"

Nếu cành đã héo nhiều, tôi chủ động tháo xuống, dọn sạch gốc và lau lại khu vực đặt bình.

Phòng khách sau đó nhẹ hơn hẳn – không phải vì thiếu hoa, mà vì không còn cảm giác lưng chừng giữa "đang Tết" và "hết Tết".

Dọn hoa - dọn luôn năng lượng cũ

Điều thú vị là sau khi dọn cành đào, tôi thường tiện tay dọn thêm vài thứ:

- Hộp bánh kẹo đã vơi

- Bao lì xì trống

- Khăn trải bàn Tết

- Vài món đồ trang trí tạm thời

Chỉ cần 30–40 phút, không gian trở nên gọn gàng và sáng sủa hơn.

Và tôi nhận ra: dọn hoa tàn cũng giống như dọn những kế hoạch cũ không còn phù hợp.

Không phải mê tín, mà là tâm lý không gian

Không gian sống ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng. Một căn phòng gọn gàng, sáng sủa giúp chúng ta bắt đầu lại dễ dàng hơn.

Hoa tàn không mang "xui xẻo". Nhưng giữ lại quá lâu khiến ta níu kéo cảm xúc đã qua.

Mùng 5 Tết là thời điểm hợp lý để khép lại phần trang trí đầu năm và mở ra một giai đoạn mới – thực tế hơn, tập trung hơn.

Sau khi dọn, tôi thấy điều gì?

Phòng khách sáng hơn. Sàn nhà sạch cánh hoa. Bình nước trong.

Và tôi có cảm giác như năm mới chính thức bắt đầu – không còn là những ngày lễ kéo dài, mà là nhịp sống thật sự.

Mùng 5 không phải ngày phải kiêng kỵ điều gì. Nhưng nếu có một việc nên làm, đó là đừng để hoa đào tàn làm nhà nặng năng lượng thêm nữa.

Đôi khi, khởi đầu một năm suôn sẻ chỉ đơn giản là biết buông đúng lúc.