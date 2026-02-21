Con rể Xuân Vinh bị huỷ vai trong phim Mùi Phở

“Cuộc chiến” phim Tết 2026 sôi động hơn bao giờ hết khi có đến 3 phim đều ra rạp, sở hữu nhiều tên tuổi hút khách. Nếu Thỏ Ơi của Trấn Thành hay Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang khiến dân tình đặt lên bàn cân thì Mùi Phở - bộ phim có sự tham gia của NSND Xuân Hinh cũng được chú ý không kém.

Song mới đây, con gái của “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh bất ngờ tiết lộ một bí mật về hậu trường phim khiến netizen càng thêm thích thú. Theo đó, Bảo Linh - con gái của Xuân Hinh cho biết chồng cô - Đức Triệu đã từng được đảm nhận một vai diễn trong phim Mùi Phở cùng bố vợ.

Đức Triệu - con rể Xuân Hinh từng đóng vai Mùi thời trẻ nhưng bị "hụt vai"

Bảo Linh cho biết vai diễn ban đầu của chồng cũng khá nhỏ, chỉ có khoảng 1 câu thoại. Vào cuối năm 2024, Bảo Linh cũng có mặt ở phim trường để ủng hộ vai diễn đầu tiên của chồng mình. Con gái Xuân Hinh cho hay không khi bên ngoài khá căng thẳng, mọi người đều tập trung để cho ra những khung hình xuất sắc nhất. Hơn nữa, thời điểm đó trời lạnh nhưng diễn viên đều diện áo quần mỏng manh, phải thực hiện nhiều lần.

Tuy nhiên Bảo Linh cho biết do một cảnh quay bị kéo dài, chậm tiến độ và không còn trùng khớp với lịch làm việc cá nhân, do đó Đức Triệu không thể tiếp tục vai diễn. Con gái Xuân Hinh gọi đây là màn “hụt vai” điện ảnh của chồng nhưng cũng mang đến một kỷ niệm thú vị.

Năm 2024, con rể Xuân Hinh lên phim trường để thực hiện một số cảnh quay

Đức Triệu được nhiều người biết đến là con rể của NSND Xuân Hinh

Anh được lòng gia đình nhà vợ, thậm chí còn được nhận xét sở hữu nhiều tính cách giống "vua hài đất Bắc"

Được biết, vai diễn của Đức Triệu thử sức ban đầu chính là vai Mùi hồi trẻ - nhân vật chính do NSND Xuân Hinh đảm nhận. Vì vậy không ít người bày tỏ sự tiếc nuối bởi biết đâu đã có thể chứng kiến sự kết hợp giữa con rể và bố vợ trong cùng 1 nhân vật.

Dẫu vậy qua một số hình ảnh hậu trường, nhiều người vẫn dành lời khen cho Đức Triệu - con rể Xuân Hinh. Anh được nhận xét có gương mặt điện ảnh, dù chưa cần thoại cũng có sức hút riêng. Ngoài ra, Đức Triệu cũng được cho là có khí chất, hợp với các công việc nghệ thuật, sáng tạo nên netizen bày tỏ mong muốn được thấy anh nhiều hơn trong thời gian tới.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Anh Đức mặt sáng, rất hợp lên hình luôn, tiếc ghê, mong sẽ có một dịp khác”.

- “Suýt thì thấy bố vợ, con rể trong cùng một phim rồi”.

- “Nhiều khi cảm giác anh Đức Triệu còn có nhiều tính cách, cá tính giống chú Xuân Hinh hơn luôn”.

- “Phim Mùi Phở mình thấy hay. Vừa xem xong thì thấy đoạn clip này. Nhưng vậy là anh Đức cũng được gọi chạm ngõ điện ảnh rồi, mong được thấy anh trên màn ảnh”.

Bảo Linh và Đức Triệu (cùng sinh năm 1995) gặp nhau khi cả 2 đi du học ở Mỹ và quyết định hẹn hò ở năm cuối đại học. Trước đó cặp đôi đã đồng hành bên nhau với vị trí bạn thân trong suốt 3 năm. Cuối năm 2022, ái nữ nhà Xuân Hinh và chồng chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới lộng lẫy sau 5 năm yêu nhau.

Vợ chồng con gái Xuân Hinh có cuộc sống cực viên mãn

Trên MXH, cặp đôi thường chia sẻ nội dung xoay quanh thời trang và cuộc sống hàng ngày. Riêng Đức Triệu, anh từng gây chú ý với phong cách hiếm thấy như nhiều lần mặc váy, đi giày cao gót tại các sự kiện.

Hiện tại, cặp đôi đã có em bé đầu lòng. Cả hai dành nhiều thời gian để chăm sóc con, thêm vào đó vẫn hoạt động mạng XH và kinh doanh về thời trang. Cuộc sống của cặp đôi cực viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.