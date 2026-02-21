Ngô Thanh Vân lần đầu hé lộ gương mặt con gái, Tết đầu tiên của bé Gạo gây sốt với màn nhận lì xì xứng danh ái nữ

Tết năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết với gia đình Ngô Thanh Vân và Huy Trần , khi cả hai lần đầu tiên đón một mùa xuân trọn vẹn bên cô con gái nhỏ - bé Gạo. Đây không chỉ là Tết đầu tiên của bé, mà còn là cái Tết đánh dấu bước ngoặt hạnh phúc mới trong hành trình làm cha mẹ của cặp đôi.

Không khí gia đình vì thế mà rộn ràng, ấm áp hơn hẳn. Sự xuất hiện của bé Gạo mang đến nguồn năng lượng tươi mới, khiến từng khoảnh khắc ngày Tết đều trở nên ý nghĩa và đáng nhớ. Từ những buổi sum họp đầu năm, những bữa cơm đoàn viên cho đến các nghi thức truyền thống, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc giản dị.

Trong dịp đặc biệt này, mẹ Ngô Thanh Vân đã chuẩn bị cho bé Gạo liền mấy bộ áo dài xinh xắn để con diện đón Tết. Bộ đầu tiên là chiếc áo dài trắng tinh khôi, điểm xuyết hoa văn đỏ nổi bật, vừa nền nã vừa rực rỡ, mang đậm không khí xuân.

Bộ thứ hai là thiết kế hồng nhạt dịu dàng, kết hợp cùng mũ đội đầu đáng yêu, khiến bé Gạo trông như một "thiên thần nhỏ" trong những ngày đầu năm. Dù còn rất bé, nhưng Gạo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện, chiếm trọn cảm tình của mọi người xung quanh.

Đáng yêu nhất phải kể đến khoảnh khắc lì xì "có một không hai". Thay vì xếp hàng chờ đến lượt như thường thấy, bé Gạo và mẹ Ngô Thanh Vân chỉ cần đứng yên một chỗ, còn người thân, bạn bè thì lần lượt tiến đến mừng tuổi cho em.

Khoảnh khắc nhận lì xì đáng yêu vô cùng của bé Gạo - ái nữ nhà Ngô Thanh Vân và Huy Trần.

Hình ảnh cô công chúa nhỏ được vây quanh bởi những phong bao đỏ thắm đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của ngày Tết, vừa ngộ nghĩnh vừa tràn đầy yêu thương. Một khoảnh khắc đáng yêu có 1-0-2, mà dường như chỉ ái nữ của Ngô Thanh Vân mới có được.

Tết đầu tiên của bé Gạo không chỉ là dấu mốc đáng nhớ với riêng gia đình, mà còn lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực về hạnh phúc, sự gắn kết và tình thân. Trong sắc xuân ngập tràn, hình ảnh gia đình nhỏ quây quần bên nhau, cùng đón năm mới an yên, đủ đầy, chính là điều đẹp đẽ nhất mà Tết mang lại.