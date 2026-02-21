Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngỡ ngàng với diện mạo Kubi nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Ngày nào còn bé xíu, nay đã ra dáng "nam thần" phổng phao

21-02-2026

Tổ ấm "vàng" của Khánh Thi - Phan Hiển khoe sắc trong bộ ảnh Tết, quý tử Kubi gây ngỡ ngàng vì cao lớn.

Mới đây, "nữ hoàng khiêu vũ" Khánh Thi cùng ông xã Phan Hiển đã khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi tung ra bộ ảnh gia đình đầy rạng rỡ ngày Tết. Trong trang phục truyền thống cách điệu với tông màu nhẹ nhàng, thanh lịch, cả gia đình năm thành viên đã tạo nên những khung hình ấm áp, đậm chất nghệ thuật. Tuy nhiên, tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn lại chính là cậu con trai cả Kubi (Minh Cường).

Xuất hiện trong bộ ảnh, Kubi gây ấn tượng mạnh mẽ với diện mạo khác lạ. Chỉ mới 11 tuổi, cậu bé đã sở hữu chiều cao vượt trội, đứng gần bằng bố Phan Hiển và mẹ Khánh Thi. Gương mặt của Kubi được nhận xét là "bản sao hoàn hảo" của bố nhưng mang nét lãng tử, đĩnh đạc hơn trước rất nhiều.

Dưới ống kính máy ảnh, Kubi xuất hiện với phong thái của một thiếu niên trưởng thành, tự tin và đầy khí chất. Sự thay đổi về ngoại hình của "hoàng tử bé" nhà Khánh Thi khiến nhiều khán giả phải thốt lên kinh ngạc trước tốc độ lớn nhanh như thổi của em.

Ngỡ ngàng với diện mạo Kubi nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Ngày nào còn bé xíu, nay đã ra dáng "nam thần" phổng phao - Ảnh 1.

Bộ ảnh gia đình nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Ngỡ ngàng với diện mạo Kubi nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Ngày nào còn bé xíu, nay đã ra dáng "nam thần" phổng phao - Ảnh 2.

Kubi ngày càng cao lớn

Ngỡ ngàng với diện mạo Kubi nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Ngày nào còn bé xíu, nay đã ra dáng "nam thần" phổng phao - Ảnh 3.

Quý tử nhà Khánh Thi sở hữu visual sáng bừng thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Kubi Minh Cường còn là cái tên khiến giới chuyên môn và người hâm mộ tự hào về tài năng thiên bẩm. Dù còn nhỏ tuổi, cậu bé đã sở hữu bảng thành tích "khủng" vượt xa cả kỳ vọng của người hâm mộ. Kubi đã hai lần liên tiếp giành huy chương vàng tại Syllabus World Championship (giải vô địch khiêu vũ thể thao thế giới dành cho các lứa tuổi trẻ) tổ chức tại Ý.

Kế thừa di sản: Tiếp nối truyền thống của bố mẹ, Kubi thể hiện tư duy âm nhạc và những bước nhảy điêu luyện, thần thái chuyên nghiệp trên sàn đấu quốc tế, trở thành niềm hy vọng lớn của dancesport Việt Nam trong tương lai.

