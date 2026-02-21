“Trúng đậm” sau 1 thập kỷ mua vàng ngày vía Thần Tài

Mười năm trước, tôi đứng xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài chỉ vì… thấy mọi người cũng làm vậy. Khi đó lương tháng của tôi chưa đến 10 triệu, thưởng Tết vừa đủ lì xì người thân và đóng vài khoản cần thiết. Bỏ ra vài triệu để mua một chỉ vàng nghe có vẻ “to tiền”, nhưng tôi vẫn quyết định thử một lần cho biết cảm giác “có lộc đầu năm”.

Tôi không nghĩ mình đang đầu tư. Tôi cũng không mơ giàu lên sau một đêm. Tôi chỉ đơn giản muốn bắt đầu năm mới bằng một hành động mang tính tích lũy thay vì tiêu hết tiền vào những cuộc vui ngắn hạn.

Không ngờ, thói quen “mua một ít vàng vào ngày vía Thần Tài” lại theo tôi suốt một thập kỷ.

Năm đầu tiên: Mua vì niềm tin.

Lần đầu đi mua vàng, tôi cũng giống rất nhiều người hồi hộp, sợ giá cao, sợ mua nhầm, sợ lỗ. Tôi chọn nhẫn tròn trơn loại dễ mua, dễ bán. Số tiền bỏ ra khi ấy khiến tôi hơi tiếc nhưng cũng có cảm giác an tâm kỳ lạ khi cầm miếng vàng nhỏ trong tay.

Năm đó, tôi cất vàng vào két và… quên luôn. Không theo dõi giá mỗi ngày, không sốt ruột. Với tôi, đó là khoản “không được phép đụng tới”.

3 - 5 năm sau: Từ thói quen thành kỷ luật.

Khi thu nhập tăng dần, tôi vẫn giữ nguyên nguyên tắc mỗi năm chỉ mua trong khả năng, không vay mượn, không chạy theo số đông. Có năm mua nhiều hơn một chút, có năm chỉ một chỉ tượng trưng.

Bạn bè từng nói tôi “mê tín”. Có người bảo: “Tiền đó đầu tư cái khác có khi lời hơn”. Tôi không phản bác. Vì thật ra, tôi không mua vàng chỉ để sinh lời tối đa. Tôi mua vì nó giúp tôi giữ tiền.

Vàng trở thành một dạng “kỷ luật cưỡng chế”. Khi tiền đã chuyển hóa thành vàng, tôi khó lòng tiêu xài cảm tính.

10 năm nhìn lại: Tôi thực sự “trúng đậm” ở đâu?

Nếu chỉ tính riêng giá trị thị trường, số vàng tích lũy suốt 10 năm qua tăng đáng kể so với lúc tôi mua ban đầu. Có những giai đoạn giá vàng leo thang mạnh, giá trị tài sản của tôi cũng theo đó mà tăng lên.

Nhưng “trúng đậm” lớn nhất không nằm ở con số chênh lệch.

Tôi trúng đậm vì có một khoản dự phòng đủ để không hoảng loạn khi công việc biến động. Tôi không rơi vào cảnh trắng tay vì tiêu hết tiền thưởng Tết mỗi năm. Tôi xây được thói quen tích lũy dài hạn, điều mà trước đây tôi chưa từng làm được.

Có một năm, tôi cần một khoản tiền gấp để xử lý chuyện gia đình. Thay vì vay mượn, tôi bán một phần vàng đã mua từ nhiều năm trước. Cảm giác lúc đó không phải tiếc nuối, mà là nhẹ nhõm. Tôi hiểu vì sao mình đã duy trì thói quen ấy suốt thời gian dài.

Ngày vía Thần Tài không khiến tôi giàu sau một đêm.

Thực tế là vậy. Không có phép màu nào xảy ra chỉ vì bạn mua vàng đúng một ngày trong năm. Giá vàng có lúc lên, lúc xuống. Có năm tôi mua xong thì giá điều chỉnh nhẹ. Nếu nhìn ngắn hạn, thậm chí có thể thấy… chưa lời ngay.

Nhưng 10 năm là một câu chuyện khác.

Thời gian mới là yếu tố tạo nên khác biệt. Khi bạn lặp lại một hành động tích lũy suốt một thập kỷ, giá trị cộng dồn sẽ tự nói lên tất cả.

Tôi cũng nhận ra một điều ngày vía Thần Tài không phải ngày “cầu tài”, mà là ngày tôi tự nhắc mình về tài chính cá nhân. Nó giống như một cột mốc đầu năm để kiểm tra mình đã tiết kiệm được bao nhiêu, mình có đang tiêu vượt khả năng không, mình có kế hoạch gì cho năm mới?

Điều tôi học được sau 1 thập kỷ đó chính là chỉ nên mua vàng trong khả năng tài chính, đừng biến nó thành áp lực. Đừng kỳ vọng làm giàu nhanh từ một ngày duy nhất. Giá trị lớn nhất nằm ở thói quen đều đặn, không phải ở một lần “mạnh tay”.

Có thể với người khác, mua vàng ngày vía Thần Tài chỉ là một nghi thức. Với tôi, đó là cách bắt đầu năm mới bằng một hành động có trách nhiệm với tiền bạc. Mười năm trước, tôi mua vàng vì muốn “có lộc”. Mười năm sau, tôi nhận ra mình “trúng đậm” vì đã học được cách giữ tiền và nghĩ dài hạn. Và có lẽ, đó mới là khoản lợi nhuận đáng giá nhất.