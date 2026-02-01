Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Thỏ ơi' vượt mốc 200 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời đại

22-02-2026 - 00:45 AM | Lifestyle

Sau 5 ngày công chiếu, phim “Thỏ ơi” lập loạt kỷ lục phòng vé, trở thành phim vượt 200 tỷ đồng nhanh nhất phòng vé nội địa.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến tối 21/2, Thỏ ơi chính thức cán mốc hơn 200 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày công chiếu. Riêng trong ngày 21/2, dù chưa kết thúc ngày chiếu, phim đã thu về 33 tỷ đồng với 347.885 vé bán ra trên tổng số 4.458 suất chiếu - mức lấp đầy cao hàng đầu thị trường.

Trước đó, tác phẩm xác lập kỷ lục phim Tết có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại với 41 tỷ đồng vào Mùng 4 Tết, đồng thời giữ thành tích doanh thu bán vé sớm cao nhất từ trước đến nay. Thành tích này vượt qua các cột mốc trước đó của Mai Bộ tứ báo thủ , tiếp tục nối dài chuỗi mùa phim Tết trăm tỷ của Trấn Thành.

Việc chạm mốc 200 tỷ chỉ sau 5 ngày đưa Thỏ ơi vào nhóm phim Việt có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất lịch sử phòng vé nội địa.

Văn Mai Hương được xem là điểm sáng trong phim Thỏ ơi. Dù lần đầu chạm ngõ điện ảnh, cô được khen nhờ lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng.

Bức tranh phòng vé Tết năm nay cho thấy khoảng cách khá rõ giữa các tác phẩm. Trong khi Thỏ ơi vượt 200 tỷ đồng, phim xếp thứ hai là Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang đạt khoảng 63 tỷ đồng. Các phim còn lại như Báu vật trời cho (37 tỷ đồng) và Mùi phở (25 tỷ đồng) theo sau với chênh lệch đáng kể.

Trao đổi với Tiền Phong , nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng Thỏ ơi nhiều khả năng có thể chạm hoặc tiệm cận doanh thu của Bộ tứ báo thủ , song khó tạo mức “bùng nổ” vượt trội so với các phim trước đó của Trấn Thành.

“Phim có thể đạt khoảng 300-350 tỷ đồng là đã thành công. Không dễ để bùng nổ hơn trong bối cảnh hiện tại”, ông nhận định. Theo ông, từ Mùng 9 - Mùng 10 Tết, khi các phim mới như Cảm ơn người đã thức cùng tôi Nhà mình đi thôi ra rạp, thị phần suất chiếu sẽ tiếp tục được chia lại. Ba phim còn lại gồm Báu vật trời cho , Mùi phở Nhà ba tôi một phòng vẫn duy trì suất chiếu ổn định, tạo thế cạnh tranh dài hơi.

Với từng phim, ông dự đoán Nhà ba tôi một phòng có khả năng đạt 150 tỷ đồng. Báu vật trời cho dừng ở mức 80-90 tỷ đồng, khó chạm 100 tỷ. Trong khi đó, mức 40-50 tỷ đồng đã có thể xem là thành công với Mùi phở .

Ông cũng cho rằng mức độ nhận diện thương hiệu và đề tài mang đậm phong cách vùng miền ảnh hưởng đến khả năng bứt phá doanh thu. “ Mùi phở có thể thắng lớn ở thị trường miền Bắc nhưng khó mở rộng đồng đều ở hai thị trường còn lại. Lượng vé đặt trước không phản ánh toàn bộ doanh thu chính thức. Hơn nữa, họ đang phải đấu với những đối thủ mạnh hơn”, ông nói.

Đánh giá về vị thế của Trấn Thành, nhà phê bình cho rằng không thể phủ nhận mức độ đầu tư và sự chỉn chu của anh. “Trấn Thành đang ở một đẳng cấp khác về cách làm phim thị trường. Phim tạo ra dư luận lớn, cả trái chiều lẫn thuận chiều. Có một lượng khán giả trung hòa, không yêu cũng không ghét Trấn Thành nhưng họ không muốn đứng ngoài cuộc tranh luận và vẫn ra rạp xem”, ông phân tích.

Theo ông, điểm mạnh của Thỏ ơi là tạo được “trend”, hợp thị hiếu khán giả trưởng thành. Đây không phải cú nổ bất ngờ nhưng là bước dịch chuyển phong cách đáng chú ý khi Trấn Thành chuyển từ màu sắc gia đình quen thuộc sang drama hiện đại, khai thác câu chuyện người trẻ. “Đó là tín hiệu vui, cho thấy Trấn Thành muốn làm mới mình”, ông nhận định.

Nhà phê bình cũng cho rằng những kỷ lục hiện tại của Trấn Thành tạo khoảng cách đáng kể so với phần còn lại của thị trường. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh yếu tố thị trường vận hành theo quy luật cung - cầu.

“Nếu các phim khác như của Trường Giang hay Báu vật trời cho có nhiều suất chiếu hơn, doanh thu có thể cải thiện vì tỷ lệ lấp đầy rạp khá cao. Đây là sự công bằng của thị trường”, ông nói.

Theo ông, Trấn Thành hiện không còn “độc tôn” tuyệt đối như trước, nhưng vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt. Thành công của Thỏ ơi vì thế vừa phản ánh sức hút cá nhân, vừa cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của mùa phim Tết năm nay.

