“Kẻ về nhì mạnh nhất lịch sử”: Mỹ nhân hot nhất siêu phẩm trăm tỷ, thủ khoa thanh nhạc nhiều album hàng đầu Việt Nam

Phòng vé Tết năm nay ghi nhận sức bật của Thỏ Ơi!! do Trấn Thành đạo diễn. Sau 5 ngày công chiếu, phim cán mốc 200 tỷ đồng, trở thành tác phẩm đạt thành tích này nhanh nhất trong sự nghiệp làm phim của Trấn Thành. Bên cạnh cốt truyện kịch tích, dàn diễn viên góp mặt cũng tạo ra sức hút riêng. Trong số các gương mặt nữ chính, Văn Mai Hương với vai Hải Lan là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Phim Thỏ Ơi!! cán mốc 200 tỷ sau 5 ngày công chiếu, dẫn đầu phòng vé Việt mùa Tết (ảnh: Trấn Thành)

Lần đầu tham gia một dự án điện ảnh thương mại quy mô lớn, Văn Mai Hương diễn tròn vai nhân vật có màu sắc rõ nét về tâm lý và nhịp điệu diễn xuất. Hải Lan xuất hiện với hình ảnh một phụ nữ hiện đại, giỏi giang, mạnh mẽ, có cá tính và hay ghen tuông. Văn Mai Hương diễn cực duyên, sự linh hoạt trong các phân đoạn chuyển biến tâm lý giúp vai diễn giữ được sự tự nhiên, không tạo cảm giác gượng gạo thường thấy ở những diễn viên “tay ngang”. Sau bộ phim, Văn Mai Hương đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình nghệ thuật.

Với Thỏ Ơi!!, Văn Mai Hương đã "mở bát" điện ảnh khá thành công (ảnh: FBNV)

Với Thỏ Ơi!!, Văn Mai Hương đã "mở bát" điện ảnh khá thành công. Trước khi trở thành diễn viên trăm tỷ phim Trấn Thành, Văn Mai Hương đã là giọng ca thực lực có tiếng. Văn Mai Hương bước ra từ chương trình Vietnam Idol năm 2010 khi mới 16 tuổi. Năm ấy, Văn Mai Hương là "con tướng cực mạnh", ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân. Mùa giải khép lại với chiến thắng thuộc về Uyên Linh, còn Văn Mai Hương dừng lại ở vị trí Á quân.

Vietnam Idol 2010 vẫn được nhắc lại như một huyền thoại khi 1 mùa giải có cả 2 vị trí chung cuộc đều thành danh, nổi tiếng và được công nhận thực lực hàng đầu Vbiz. Khán giả gọi Văn Mai Hương là "kẻ về nhì mạnh nhất lịch sử", bởi sự nghiệp thăng hoa sau gần 16 năm kể từ chương trình không cần phụ thuộc vào danh hiệu.

Khán giả gọi Văn Mai Hương là "kẻ về nhì mạnh nhất lịch sử" tại Vietnam Idol 2010 (ảnh cap màn hình)

Sinh năm 1994 tại Hà Nội, Văn Mai Hương có nền tảng chuyên môn vững chắc. Sau khi dành Á Quân Vietnam Idol, Văn Mai Hương tiếp tục hoàn thiện chương trình học trung cấp và theo học lên hệ Đại học Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Cơ sở 2 TPHCM từ năm 2012. Cô thi đỗ thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc và đứng thứ 3 toàn trường với 22,5 điểm. Văn Mai Hương sở hữu chất giọng mezzo-soprano dày và nội lực.

Văn Mai Hương có nền tảng chuyên môn vững chắc, là thủ khoa ngành Thanh nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2012 (ảnh: FBNV)

Sau Vietnam Idol, Văn Mai Hương có bản hit quốc dân Nếu Như Anh Đến (2011), ca khúc phủ sóng các BXH, chương trình truyền hình và nhanh chóng giúp nữ ca sĩ ghi dấu. Giai đoạn tiếp theo chứng kiến sự thay đổi trong tư duy âm nhạc. Cô thử nghiệm các màu sắc Jazz, Soul và R&B, tập trung nhiều hơn vào kỹ thuật và cảm xúc thay vì cấu trúc pop thuần túy. Những sản phẩm như Mona Lisa hay Cầu Hôn cho thấy định hướng phát triển dài hơi, hướng đến khán giả trưởng thành. Từ năm 2020 trở lại đây, Văn Mai Hương tiếp tục ghi dấu với loạt ca khúc có độ phủ sóng lớn như Một Ngàn Nỗi Đau, Mưa Tháng Sáu và Đại Minh Tinh. Các sản phẩm này giúp cô duy trì sự hiện diện trên bảng xếp hạng nhạc số và nền tảng trực tuyến.

Năm 2025, Văn Mai Hương đã phát hành album phòng thu thứ 5 - Giai Nhân (ảnh: FBNV)

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Văn Mai Hương còn xây dựng sự nghiệp thông qua các album phòng thu. Năm 2011, cô phát hành album đầu tay Hãy Mỉm Cười, ghi nhận hình ảnh một giọng ca trẻ trung sau cuộc thi. Tiếp đó là Mười Tám +, đánh dấu bước chuyển về phong cách khi cô bước sang tuổi trưởng thành. Sau quãng thời gian tập trung vào single, năm 2021 Văn Mai Hương trở lại với album Hương, định hình rõ nét hơn tư duy âm nhạc cá nhân. Năm 2023, cô phát hành Minh Tinh, và đến 2025 tiếp tục giới thiệu Giai Nhân. Với 5 album phòng thu, Văn Mai Hương nằm trong nhóm ca sĩ 9x sở hữu số lượng album nổi bật tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Văn Mai Hương hiện tại tài sắc có đủ, là một trong những nghệ sĩ đa năng hàng đầu Vbiz:

Sau gần 16 năm kể từ Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương duy trì hoạt động đều đặn ở cả biểu diễn lẫn phát hành sản phẩm. Việc tham gia Thỏ Ơi!! mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động của cô sang điện ảnh, bổ sung một dấu mốc mới bên cạnh sự nghiệp âm nhạc. Từ vị trí Á quân năm 16 tuổi đến danh xưng “diễn viên trăm tỷ”, hành trình của Văn Mai Hương cho thấy sự hiện diện liên tục của một nghệ sĩ lựa chọn phát triển theo hướng bền vững, đồng thời mở ra khả năng thử sức ở những vai trò mới trong tương lai.