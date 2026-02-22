Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tình trạng đáng lo của Trấn Thành

22-02-2026 - 20:03 PM | Lifestyle

Trấn Thành vừa đăng tải 2 thông báo nóng liên tiếp trong 2 ngày liên quan đến phim Thỏ Ơi.

Mới đây, Trấn Thành đăng tải thông báo liên quan đến tình trạng quay lén và phát tán nội dung phim trên mạng xã hội.

Nam đạo diễn cho biết đoàn phim Thỏ Ơi luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ của khán giả. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh hành vi quay lén và đăng tải trái phép phim trong rạp là vi phạm pháp luật, đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà sản xuất. Đoàn phim mong khán giả hỗ trợ báo cáo các tài khoản đăng tải clip quay lén để kịp thời xử lý.

Thông báo khẩn của Trấn Thành (Ảnh: FBNV)

Trước đó, ngày 21/2, Trấn Thành cũng đăng bài kêu gọi khán giả không đăng tải cái kết hoặc các tình tiết quan trọng của phim lên mạng xã hội. Trong bài viết, anh cho biết quá trình làm phim đòi hỏi nhiều công sức của ê-kíp và mong người xem không tiết lộ nội dung, không quay lén trong rạp rồi đăng lên các nền tảng trực tuyến.

Hai bài đăng được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đoạn clip quay lén phim được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn.

Doanh thu ấn tượng của phim Thỏ ơi

Dòng trạng thái trước đó của Trấn Thành (Ảnh: FBNV)

Theo số liệu cập nhật đến 18h ngày 22/2, Thỏ Ơi đạt doanh thu 233 tỷ đồng và hiện đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé. Bộ phim duy trì mức bán vé cao trong nhiều ngày liên tiếp kể từ khi ra rạp.

Người Việt sẵn sàng chi mạnh tay cho 1 hoạt động đầu năm: 3 ngày Tết đã vượt mức 180 tỷ đồng

Kim Linh

Phụ nữ mới

