Hôn nhân của Nam Tào trong Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?: Từng đề nghị vợ một điều vì áp lực cuộc sống

22-02-2026 - 18:18 PM | Lifestyle

Trước khi có hôn nhân viên mãn như hiện tại, cả hai đã đối mặt với không ít khó khăn.

Đỗ Duy Nam là diễn viên trẻ được yêu mến qua các vai diễn trong các bộ phim sóng giờ vàng như Hương vị tình thân, Hướng dương ngược nắng... Anh cũng là gương mặt quen thuộc gắn bó với chương trình Táo Quân nhiều năm.

Mới đây, nam diễn viên sinh năm 1990 gây chú ý khi góp mặt trong series phim ngắn của đạo diễn Nguyễn Khải Anh có tên Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?. Series đánh dấu sự trở lại của bộ 3 cái tên quen thuộc là Nam Tào (Đỗ Duy Nam), Bắc Đẩu (Trung Ruồi) và Ngọc Hoàng (NSND Quốc Khánh).

Hôn nhân của Nam Tào trong Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?: Từng đề nghị vợ một điều vì áp lực cuộc sống- Ảnh 1.

Diễn viên Đỗ Duy Nam góp mặt trong series Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?.

Hôn nhân của Nam Tào trong Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?: Từng đề nghị vợ một điều vì áp lực cuộc sống- Ảnh 2.

Trước đó, anh từng ghi dấu ấn khi đảm nhận vai diễn trong chương trình Táo Quân. Ảnh: FBNV

Duy Nam tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Nam diễn viên từng trải lòng về quãng thời gian đầu lập nghiệp nhiều gian nan: không có vai diễn, thu nhập bấp bênh, áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng đến mức anh từng nghĩ tới chuyện về quê tìm hướng đi khác. Nhờ lời động viên của Chí Trung, Duy Nam mạnh dạn đi casting vai Đôn Sứt trong vở Lời thề thứ 9 của Lưu Quang Vũ và may mắn được lựa chọn.

Từ khoảng năm 2014, Duy Nam bắt đầu được chú ý rộng rãi trên mạng xã hội qua loạt sản phẩm parody (nhạc chế). Phần lớn các MV đều do anh tự đạo diễn và đảm nhận vai chính. Nhiều video đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem như Âm thầm bên con, Ngày nhập ngũ, Đại ca tán gái, Người lạ ơi, Mảnh ghép vùng cao…

Hôn nhân của Nam Tào trong Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?: Từng đề nghị vợ một điều vì áp lực cuộc sống- Ảnh 3.

Đỗ Duy Nam là nghệ sĩ trẻ được kỳ vọng sẽ kế nhiệm thế hệ diễn viên hài kỳ cựu. Ảnh: FBNV

Hôn nhân của Nam Tào trong Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?: Từng đề nghị vợ một điều vì áp lực cuộc sống- Ảnh 4.

Với lối diễn xuất tự nhiên, biến hóa đa dạng Đỗ Duy Nam được đông đảo khán giả yêu mến. Ảnh: Tổng hợp

Không chỉ ghi dấu ấn trong sự nghiệp, Đỗ Duy Nam còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc. Anh kết hôn với diễn viên Ngọc Anh vào năm 2016. Bà xã của Duy Nam từng theo học khoa Diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và tham gia một số bộ phim như Hướng dương ngược nắng, Quỳnh búp bê, Lửa ấm.

Hiện tại, cặp đôi đã có “đủ nếp đủ tẻ” với một bé trai và một bé gái. Trước khi quyết định về chung một nhà, Duy Nam từng chủ động đề nghị chia tay vì áp lực cuộc sống nhưng Ngọc Anh không đồng ý. Nhờ sự đồng hành và thấu hiểu, cả hai đã vượt qua giai đoạn khó khăn để xây dựng mái ấm viên mãn như hôm nay. Hiện nay, Đỗ Duy Nam và vợ song song theo đuổi hoạt động nghệ thuật, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh riêng.

Hôn nhân của Nam Tào trong Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?: Từng đề nghị vợ một điều vì áp lực cuộc sống- Ảnh 5.

Anh kết hôn với diễn viên Ngọc Anh vào năm 2016. Ảnh: FBNV

Hôn nhân của Nam Tào trong Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?: Từng đề nghị vợ một điều vì áp lực cuộc sống- Ảnh 6.

Đỗ Duy Nam và vợ còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh riêng song song với hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Tiết lộ về cuộc sống hôn nhân, Đỗ Duy Nam từng chia sẻ trước khi nên duyên vợ chồng, anh và diễn viên Ngọc Anh từng trải qua không ít khó khăn. Anh bộc bạch: "Vợ yêu tôi từ khi tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Bạn ấy yêu và chứng kiến con đường phát triển của tôi".

Duy Nam từng gửi những lời có cánh tới vợ trên trang cá nhân: "Tài sản lớn nhất của chúng ta là sức khoẻ và hai đứa con này thôi, mong chúng mình sẽ thương yêu nhau, nhường nhịn nhau nhiều hơn nữa. Hôm nay chắc cũng không cần quà cáp gì đâu vì tủ lạnh còn nhiều giò và bánh chưng lắm, tí chặt nốt con gà nấu bát canh măng là xong em ạ. Yêu thương em rất nhiều".

Hôn nhân của Nam Tào trong Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?: Từng đề nghị vợ một điều vì áp lực cuộc sống- Ảnh 7.

Cả hai thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Hôn nhân của Nam Tào trong Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?: Từng đề nghị vợ một điều vì áp lực cuộc sống- Ảnh 8.

Đỗ Duy Nam có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên bà xã Ngọc Anh. Ảnh: FBNV

