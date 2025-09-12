Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai mà có ngờ vợ của "Nam Tào" Đỗ Duy Nam lại như thế này!

12-09-2025 - 23:32 PM | Lifestyle

Ai mà có ngờ vợ của "Nam Tào" Đỗ Duy Nam lại như thế này!

Loạt ảnh mới đây của nam diễn viên bên bà xã khiến dân mạng rần rần.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ Duy Nam chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch cùng bà xã. Ngay lập tức, nhan sắc rạng rỡ và trẻ trung của vợ Duy Nam đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa.

Trong loạt ảnh check-in tại Úc, vợ Duy Nam gây bất ngờ với ngoại hình trẻ trung, gu ăn mặc sành điệu. Khi thì khoác da sang chảnh, lúc lại thoải mái với áo len, quần jeans nhưng đều toát lên vẻ cuốn hút riêng. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi, không ít người còn bất ngờ trước ngoại hình trẻ trung, thu hút của bà xã nam diễn viên.

Ai mà có ngờ vợ của

Đỗ Duy Nam "xả kho" loạt ảnh du lịch cùng bà xã

Ai mà có ngờ vợ của
Ai mà có ngờ vợ của
Ai mà có ngờ vợ của
Ai mà có ngờ vợ của

Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào thì nhan sắc của vợ Đỗ Duy Nam khiến dân mạng xuýt xoa

Ít ai biết rằng vợ của Đỗ Duy Nam từng là một diễn viên được đào tạo bài bản và tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ngọc Anh sinh năm 1995, từng theo học khoa Diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng chuẩn, cô nhanh chóng có được cơ hội góp mặt trong một số dự án phim truyền hình được khán giả chú ý như Quỳnh Búp Bê, Lửa Ấm, Hướng Dương Ngược Nắng (vai Diễm Loan thời trẻ)…

Dù thường chỉ đảm nhận vai phụ, Ngọc Anh vẫn gây ấn tượng bởi nét diễn tự nhiên và ngoại hình sáng màn ảnh. Kể từ khi trở thành vợ của Đỗ Duy Nam, Ngọc Anh chọn lùi lại để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Dù vẫn tham gia một số dự án phim, cô hạn chế xuất hiện ở showbiz, chấp nhận hy sinh đam mê nghệ thuật để nam diễn viên có thể toàn tâm phát triển sự nghiệp.

Chuyện tình của Ngọc Anh và Đỗ Duy Nam bắt đầu từ những ngày còn ngồi trên giảng đường. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2016, khi Ngọc Anh mới 21 tuổi. Đám cưới thời điểm ấy từng gây chú ý vì dàn khách mời toàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Hơn 8 năm sau hôn nhân, cả hai đã có với nhau một cô con gái và một cậu con trai kháu khỉnh.

Ai mà có ngờ vợ của

Vợ Đỗ Duy Nam từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình đình đám

Ai mà có ngờ vợ của

Tuy nhiên sau khi kết hôn, Ngọc Anh lui về hậu trường và dành thời gian chăm sóc gia đình

Dù đã là mẹ của hai nhóc tỳ, Ngọc Anh vẫn giữ được phong độ nhan sắc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội, bà xã Đỗ Duy Nam thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhưng không kém phần sắc sảo.

Từ gương mặt thanh thoát, làn da mịn màng cho đến vóc dáng gọn gàng, Ngọc Anh luôn toát lên thần thái của một "mẹ bỉm 2 con" sang chảnh, cuốn hút. Nhiều bộ ảnh streetstyle của cô còn được khen chẳng khác gì fashionista chuyên nghiệp.

Ai mà có ngờ vợ của
Ai mà có ngờ vợ của
Ai mà có ngờ vợ của
Ai mà có ngờ vợ của
Ai mà có ngờ vợ của

Visual và vóc dáng dáng quyến rũ của bà xã Đỗ Duy Nam

Nữ NSND diễn "Thị Mầu lẳng lơ" không ai đọ nổi: Nhan sắc tuổi 50 mặn mà, vừa lên chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội
Nữ ca sĩ Việt từng "flex" mua mấy cái nhà, một vài cái xe nhờ 1 bài hát giá 2 triệu đồng: U45 sở hữu nhan sắc mặn mà, tự tin so sánh với Song Hye Kyo

PV

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ ca sĩ Việt từng "flex" mua mấy cái nhà, một vài cái xe nhờ 1 bài hát giá 2 triệu đồng: U45 sở hữu nhan sắc mặn mà, tự tin so sánh với Song Hye Kyo

Nữ ca sĩ Việt từng "flex" mua mấy cái nhà, một vài cái xe nhờ 1 bài hát giá 2 triệu đồng: U45 sở hữu nhan sắc mặn mà, tự tin so sánh với Song Hye Kyo Nổi bật

Con lớn của Elon Musk sau hơn 3 năm bất hòa với bố, "thay danh đổi tính": Không muốn giữ quan hệ với ông bố tỷ phú dưới bất kỳ hình thức nào

Con lớn của Elon Musk sau hơn 3 năm bất hòa với bố, "thay danh đổi tính": Không muốn giữ quan hệ với ông bố tỷ phú dưới bất kỳ hình thức nào Nổi bật

Mỹ nhân Việt nổi tiếng đến mức trở thành huyền thoại "100 năm có 1", cuộc đời lừng lẫy nhưng ra đi trong bi thảm

Mỹ nhân Việt nổi tiếng đến mức trở thành huyền thoại "100 năm có 1", cuộc đời lừng lẫy nhưng ra đi trong bi thảm

22:59 , 12/09/2025
Ngỡ ngàng với nét đẹp đậm chất Á đông của “nàng thơ điện ảnh Việt” trong fashion film của NTK Tăng Mai Anh

Ngỡ ngàng với nét đẹp đậm chất Á đông của “nàng thơ điện ảnh Việt” trong fashion film của NTK Tăng Mai Anh

22:34 , 12/09/2025
Á hậu gen Z ở ẩn sinh con bất ngờ thông báo trúng tuyển Đại học ngành Y khoa!

Á hậu gen Z ở ẩn sinh con bất ngờ thông báo trúng tuyển Đại học ngành Y khoa!

22:28 , 12/09/2025
Hôn nhân hạnh phúc của Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội và chồng tài tử mỗi ngày nhận 80 lá thư tình

Hôn nhân hạnh phúc của Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội và chồng tài tử mỗi ngày nhận 80 lá thư tình

22:08 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên