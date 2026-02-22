Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuân Bắc U23 Việt Nam bất ngờ tay trong tay với gái đẹp từng thi hoa hậu giữa lúc chuyện tình cảm gây xôn xao

22-02-2026 - 18:38 PM | Lifestyle

Xuân Bắc U23 Việt Nam bất ngờ tay trong tay với gái đẹp từng thi hoa hậu giữa lúc chuyện tình cảm gây xôn xao

Chuyện tình cảm gây xôn xao của tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc.

Sau những thành công vang dội cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục vào đầu năm 2026, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện tình tứ bên một cô gái xinh đẹp. Hình ảnh cặp đôi nắm tay đầy hạnh phúc ngày đầu năm trở thành tâm điểm xôn xao của các diễn đàn bóng đá. Đặc biệt giữa thời điểm chuyện tình cảm của anh chàng đang khiến dân tình quan tâm.

Trong bức ảnh mới nhất, Xuân Bắc xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, giản dị trong chiếc áo sweater trắng và quần kaki sáng màu. Đứng cạnh anh là một cô gái sở hữu nhan sắc thanh tú, diện bộ áo dài tím thướt tha mang đậm nét truyền thống. Cặp đôi nắm tay tình tứ, tuy nhiên Xuân Bắc chưa từng đăng bất kỳ bức ảnh nào của cô nàng lên trang cá nhân.

Xuân Bắc U23 Việt Nam bất ngờ tay trong tay với gái đẹp từng thi hoa hậu giữa lúc chuyện tình cảm gây xôn xao- Ảnh 1.

Bức ảnh của cả hai được Ngọc Diệp chia sẻ lên mạng xã hội (Ảnh: TikTok Ngọc Diệp)

Dù Xuân Bắc khá kín tiếng về đời tư, nhưng qua những hình ảnh chia sẻ, có thể thấy cô nàng nắm tay anh sở hữu gu thời trang tinh tế và vẻ ngoài không thua kém gì các hot girl hay người mẫu ảnh. Cô nàng là Ngọc Diệp, một gương mặt quen thuộc từng thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam và Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

Xuân Bắc U23 Việt Nam bất ngờ tay trong tay với gái đẹp từng thi hoa hậu giữa lúc chuyện tình cảm gây xôn xao- Ảnh 2.

Ngọc Diệp và Xuân Bắc là bạn bè trên mạng xã hội (Ảnh: CMH)

Xuân Bắc U23 Việt Nam bất ngờ tay trong tay với gái đẹp từng thi hoa hậu giữa lúc chuyện tình cảm gây xôn xao- Ảnh 3.
Xuân Bắc U23 Việt Nam bất ngờ tay trong tay với gái đẹp từng thi hoa hậu giữa lúc chuyện tình cảm gây xôn xao- Ảnh 4.

Nhan sắc của cô nàng gây xôn xao khi nắm tay Xuân Bắc (Ảnh: FBNV)

