Mỹ nhân quay lưng bước đi để lộ suối tóc dưới nắng, netizen khen hết lời

23-02-2026 - 06:12 AM | Lifestyle

Thiều Bảo Trâm ghi điểm với sắc vóc ấn tượng dù chỉ qua ống kính cam thường.

Mới đây, Thiều Bảo Trâm tiếp tục chứng minh đẳng cấp "chiến thần cam thường" của Vbiz. Chỉ một khoảnh khắc quay lén bằng camera thường được lan truyền trên mạng xã hội, nữ ca sĩ đã nhanh hút hơn 1,3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải. Đáng chú ý, trong đoạn clip ngắn ấy, Thiều Bảo Trâm thậm chí chỉ xuất hiện với góc quay từ phía sau. Thế nhưng vóc dáng cực phẩm, tỷ lệ cơ thể chuẩn cùng mái tóc suôn dài vẫn đủ khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi. Nhiều ý kiến cho rằng dù không cần filter hay chỉnh sửa cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn nổi bật với khí chất riêng chỉ với khoảnh khắc đời thường.

Đoạn video cam thường vỏn vẹn vài giây nhưng khoe trọn vóc dáng của Thiều Bảo Trâm. (Nguồn: fanthieubaotram_102)

Thiều Bảo Trâm xuất hiện nổi bật giữa phố với outfit đơn giản nhưng vẫn cực kỳ hút mắt. Nữ ca sĩ diện một chiếc váy hai dây ôm dáng tông nâu trầm, tôn trọn đường cong mềm mại cùng vóc dáng thon gọn, nuột nà. Thiết kế ngắn trên gối giúp cô khoe đôi chân dài thanh mảnh, bước đi nhẹ nhàng mà vẫn đầy cuốn hút. Làn da trắng sáng, mịn màng càng khiến tổng thể thêm phần nổi bật dưới ánh nắng, tạo cảm giác vừa khỏe khoắn vừa nữ tính. Bên cạnh đó, điểm khiến dân tình khó rời mắt còn nằm ở mái tóc dài bóng khoẻ, suôn mượt và bồng bềnh theo từng chuyển động.

Mỹ nhân quay lưng bước đi để lộ suối tóc dưới nắng, netizen khen hết lời- Ảnh 1.

Không cần trang phục cầu kỳ hay góc máy trau chuốt, Thiều Bảo Trâm vẫn dễ dàng ghi điểm với dáng đẹp và mái tóc óng ả giữa phố.

Mỹ nhân quay lưng bước đi để lộ suối tóc dưới nắng, netizen khen hết lời- Ảnh 2.
Mỹ nhân quay lưng bước đi để lộ suối tóc dưới nắng, netizen khen hết lời- Ảnh 3.

Netizen tấm tắc khen ngợi từ da - dáng đến tóc của Thiều Bảo Trâm.

Không chỉ ngày càng thăng hạng nhan sắc, Thiều Bảo Trâm còn khiến dân tình nức nở khi sở hữu "combo trong mơ" mà cô gái nào cũng ao ước: làn da trắng mịn, vóc dáng thon gọn và mái tóc dày khỏe, óng ả. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ sinh năm 1994 đều ghi điểm với diện mạo rạng rỡ, tươi tắn như được "bật filter" sẵn.

Tuy nhiên, phía sau giao diện không điểm chê ấy là cả quá trình chăm chút nghiêm túc. Thiều Bảo Trâm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện giữ dáng, từ gym đến các bài tập siết cơ, đồng thời duy trì thói quen dưỡng da, dưỡng tóc đều đặn. Sự kỷ luật và đầu tư chỉn chu cho bản thân chính là bí quyết giúp nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp, cuốn hút và giữ vững phong độ nhan sắc theo thời gian.

Mỹ nhân quay lưng bước đi để lộ suối tóc dưới nắng, netizen khen hết lời- Ảnh 4.
Mỹ nhân quay lưng bước đi để lộ suối tóc dưới nắng, netizen khen hết lời- Ảnh 5.

Thiều Bảo Trâm từng chia sẻ bí quyết để có mái tóc bóng khoẻ, dày và suôn mượt, không bết. (Nguồn: TikTok)

Mỹ nhân quay lưng bước đi để lộ suối tóc dưới nắng, netizen khen hết lời- Ảnh 6.
Mỹ nhân quay lưng bước đi để lộ suối tóc dưới nắng, netizen khen hết lời- Ảnh 7.

Nữ ca sĩ rất chăm chỉ tập luyện để giữ dáng. (Nguồn: Instagram)

Tình trạng đáng lo của Trấn Thành

Theo Linh An

Phụ nữ số

