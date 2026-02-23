Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 loại cây trồng trong nhà dễ chăm và đa năng nhất

23-02-2026 - 07:18 AM | Sống

Chuyên gia làm vườn chia sẻ 5 loại cây trồng trong nhà yêu thích, dễ chăm sóc và phù hợp nhiều không gian sống.

Alan Titchmarsh, chuyên gia làm vườn nổi tiếng người Anh, trong nhiều năm qua đã chia sẻ vô số mẹo và kinh nghiệm chăm sóc cây trồng trong nhà. Gần đây, chuyên gia làm vườn này tiếp tục giới thiệu thêm nhiều bí quyết trên kênh YouTube mới của mình, nơi ông bật mí 5 loại cây trồng trong nhà yêu thích nhất.

Cây cảnh trong nhà có thể là điểm nhấn tuyệt vời cho mọi không gian sống. Và trong danh sách lần này, Alan đã chọn ra những cái tên phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Ông cho biết: “Tôi luôn yêu thích cây trồng trong nhà. Chúng đẹp mắt, giúp tinh thần phấn chấn hơn và còn thanh lọc không khí – còn gì mà không thích chứ? Dưới đây là năm loại tôi đặc biệt yêu thích.”

Cây thài lài tía (Zebrina pendula)

Chuyên gia làm vườn cho biết đây là loài cây rủ có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ, thích hợp trồng trong chậu treo hoặc đặt trên kệ cao để cây buông xuống tự nhiên.

Thài lài tía là loài cây rủ có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ.

Alan khuyên nên để cây nhận được nhiều ánh sáng để tạo nên những sọc lá đẹp mắt đặc trưng.

Cây huyết giác Madagascar (Madagascar dragon tree)

Alan chia sẻ: “Tên Latin của nó là Dracaena, có nguồn gốc từ Madagascar. Bạn sẽ thấy phần ngọn có tán lá xòe như vòi phun, với những sọc nổi bật và viền hồng tuyệt đẹp.”

“Khi cây bắt đầu quá cao, hãy mạnh dạn cắt tỉa. Ban đầu trông có thể xấu xí, nhưng chẳng bao lâu sau những chồi non sẽ nhú lên và phát triển thành các tán lá mới.”

Khi cây bắt đầu quá cao, hãy mạnh dạn cắt tỉa.

Loài cây này ưa độ ẩm không khí cao và nên đặt chậu trên khay sỏi có nước để duy trì độ ẩm.

Cây lưỡi hổ (Snake plant)

Theo Alan, cây lưỡi hổ – còn gọi là sansevieria trifasciata – gần như “không thể giết chết” và rất phù hợp cho người mới bắt đầu.

Ông nói thêm: “Hãy đợi đến khi đất trong chậu khô hẳn rồi mới tưới đẫm nước, sau đó tiếp tục chờ khô rồi mới tưới lại.”

Cây lưỡi hổ rất phù hợp cho người mới bắt đầu.

Cây lưỡi hổ ưa ánh sáng tốt, nhưng vẫn có thể chịu được điều kiện ánh sáng yếu.

Cọ Kentia (Kentia palm)

Alan cho biết loài cọ này từng rất được ưa chuộng vào thời Victoria, khi đó được gọi là “parlour palm - cau tiểu trâm”.

Cọ Kentia có thể giúp không gian sống thêm xanh mát, sang trọng.

Cây chịu được ánh sáng yếu nên thích hợp cho những căn phòng tối. Chỉ cần tưới khi đất khô và nhớ lau bụi trên lá thường xuyên.

Lan ý (Peace lily)

Lan ý là loại cây yêu thích nhất của Alan, đồng thời cũng rất phổ biến tại Anh.

Ông giải thích: “Bạn sẽ thấy lan ý trong các góc phòng khách, nhà bếp hay phòng tắm, với mức độ ra hoa khác nhau tùy cách chăm sóc.”

“Khi cây khỏe mạnh, bạn sẽ thấy những ‘cánh buồm’ trắng tuyệt đẹp ở giữa – đó là phần mo hoa (spadix).”

“Nó có thể chịu được việc tưới nước không đều, miễn là bạn đừng tưới quá nhiều… đây thực sự là một loại cây đa năng.”

Lan ý đem lại vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao.

Nếu người trồng tuân thủ đúng các hướng dẫn chăm sóc, Alan tin rằng lan ý “sẽ không làm bạn thất vọng.”

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

