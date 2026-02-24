Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của Công Phượng và Viên Minh

Kể từ đám cưới gây bão truyền thông vào cuối năm 2020, Công Phượng và Viên Minh đã chọn cho mình một lối sống tách biệt hoàn toàn với những thị phi hào nhoáng. Nếu Công Phượng là biểu tượng của sự nỗ lực trên sân cỏ, thì Viên Minh lại là hiện thân của sự điềm đạm và tri thức. Với tấm bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ Đại học RMIT và xuất thân từ một gia đình danh giá, cô không chọn vai trò một "WAGs" giải trí mà lặng lẽ đứng sau trong vai trò người quản lý chiến lược cho chồng.

Chính sự thấu hiểu của Viên Minh đã giúp Công Phượng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, đặc biệt là quãng thời gian thi đấu tại nước ngoài. Không khó để nhận ra, kể từ khi kết hôn, tiền đạo xứ Nghệ đã thay đổi diện mạo tinh thần một cách kinh ngạc: điềm tĩnh hơn trước áp lực và chuyên nghiệp hơn trong mọi phát ngôn.

Công Phượng và Viên Minh kín tiếng từ lúc yêu, cưới đến khi sinh con (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hôn nhân viên mãn

Đến năm 2026, khi cậu con trai đầu lòng – bé Mito đã bước sang tuổi lên 5, dân tình càng thêm ngưỡng mộ cách nuôi dạy con của cặp đôi. Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước cùng sự nổi tiếng, cả hai vẫn duy trì lối sống giản dị. Những hình ảnh hiếm hoi về Viên Minh thường gắn liền với sự nhẹ nhàng, tinh tế; cô thoải mái cùng chồng về quê nhà Nghệ An, tham gia các hoạt động gia đình với phong thái của một nàng dâu hiếu thảo, xóa tan mọi khoảng cách về gia thế.

Bé Mito nhà Công Phượng giờ đã 5 tuổi (Ảnh: MXH)

Trong giai đoạn Công Phượng thi đấu tại Nhật Bản cho Yokohama FC, Viên Minh chính là "mắt xích" quan trọng kết nối các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, từ công ty quản lý hình ảnh đến các dự án khởi nghiệp riêng của hai vợ chồng. Sự tháo vát này cho phép Công Phượng tập trung 100% vào chuyên môn sân cỏ mà không phải lo lắng về bài toán kinh tế hay hậu phương.

Trở về thi đấu trong nước vào giai đoạn 2025-2026, Công Phượng dường như đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất của một cầu thủ đã đi qua thời kỳ đỉnh cao áp lực. Việc được thi đấu gần gia đình giúp anh có thời gian bù đắp cho vợ con sau những năm tháng bôn ba xứ người.

Khác với nhiều ngôi sao thường tận dụng đời tư để làm thương mại, vợ chồng Công Phượng vẫn kiên định với nguyên tắc: Bảo vệ con trai khỏi ánh sáng soi mói của truyền thông và giữ cho ngôi nhà nhỏ là nơi "bất khả xâm phạm".

Có thể nói, sự nghiệp của Công Phượng có thể có những thăng trầm theo phong độ, nhưng "bàn thắng" lớn nhất đời anh có lẽ chính là sự đồng hành của Viên Minh.