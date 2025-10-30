Công Phượng có tin vui

Chiều 29/10, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đón tin vui khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức trở lại sân tập cùng CLB Đồng Nai sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Trong buổi tập, Công Phượng xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ, tinh thần thoải mái. Dù đầu gối phải vẫn được băng bó kỹ lưỡng, nhưng anh vẫn tham gia các bài khởi động nhẹ, trò chuyện và cười đùa cùng đồng đội. Sự trở lại của ngôi sao xứ Nghệ ngay lập tức mang lại bầu không khí tích cực cho toàn đội.

Công Phượng tươi rói xuất hiện trong buổi tập của Đồng Nai chuẩn bị cho trận đấu với CLB Thanh niên TPHCM

HLV Việt Thắng quan sát kỹ Công Phượng

Công Phượng gặp chấn thương đầu gối trong qúa trình chuẩn bị cho mùa giải 2025/26. Trên fanpage CLB hé lộ: "Có ai đang chờ đợi sự trở lại của đội trưởng Nguyễn Công Phượng không?".

Thông tin vui từ đội bóng khiến người hâm mộ hy vọng Công Phượng sẽ sớm tìm lại phong độ và góp mặt trong đội hình chính trong thời gian tới.