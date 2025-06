Công Phượng sẽ toả sáng, giúp đội nhà “viết nên lịch sử” sau nỗi buồn ở ĐTQG?

"Toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để viết nên lịch sử cho bóng đá Bình Phước", tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã khẳng định quyết tâm rất lớn trước trận đấu quyết định giữa CLB Bình Phước gặp Long An ở lượt đấu cuối giải hạng Nhất diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay (21/6), trên SVĐ tỉnh Bình Phước.

Ở giải hạng Nhất, CLB Ninh Bình đã chính thức đăng quang sớm và đoạt vé thăng hạng lên V.League. Do đó, sự tập trung vào lúc này chính là cuộc đua tranh một suất tham dự trận play-off thăng hạng. Theo thể thức, đội đoạt ngôi Á quân giải hạng Nhất sẽ giành quyền thi đấu trận play-off với đội áp chót V.League.

Hiện sau 21 vòng đấu, CLB Bình Phước và PVF - Công an Nhân dân (CAND) lần lượt đứng thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng, hơn kém nhau vỏn vẹn 1 điểm. So với PVF-CAND, CLB Bình Phước nắm quyền tự quyết, có lợi thế hơn khi chỉ cần thắng Long An ở vòng đấu cuối diễn ra trên sân nhà sẽ trở thành Á quân giải đấu.

Tuy nhiên, trong trường hợp CLB Bình Phước thua Long An mà PVFCAND hòa hoặc thắng Đồng Nai ở lượt cuối diễn ra cùng giờ, thì đội giành vé play-off lại là PVF CAND do cùng 41 điểm và hơn chỉ số phụ.

Trường hợp hòa hoặc thua, Bình Phước phải mong PVF-CAND cũng có kết quả tương tự thì khi đó, đội bóng của Công Phượng mới giành vé play-off.

Cục diện giải hạng Nhất trước lượt cuối.

Ở lượt đấu mang tính quyết định này, Bình Phước nắm cơ hội lớn để giành chiến thắng do có lực lượng hùng hậu nhất khi các trụ cột đã được xóa án treo giò vì thẻ phạt, bên cạnh đó là sự trở lại của Công Phượng.

Cách đây không lâu, Công Phượng đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐTQG. Tuy nhiên, tiền đạo này bất ngờ dính chấn thương, cuộc phải chia tay đội tuyển và không có cơ hội thi đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup. Sau khi trở lại, tiền đạo xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ toả sáng trong màu áo CLB, giúp Bình Phước giành chiến thắng.

Công Phượng được kỳ vọng sẽ toả sáng để giúp Bình Phước giành vé play-off.

Trước khi tạm nghỉ thi đấu để trị thương, Công Phượng đã đóng góp 7 bàn thắng cho Bình Phước ở mùa này, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải hạng Nhất. Chỉ cần đạt thể trạng tốt, cựu chân sút HAGL hoan toàn đủ khả năng toả sáng trước một đội không quá mạnh như Long An.

"Trận đấu với Long An thật sự rất quan trọng, không chỉ với Phượng mà với cả đội. Đây là trận cuối cùng của mùa giải và nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ viết nên câu chuyện lịch sử cho bóng đá Bình Phước khi lần đầu tiên giành HCB giải hạng nhất, đồng nghĩa với việc có được tấm vé đấu trận play-off lên V-League," Công Phượng đưa ra thông điệp đầy mạnh mẽ trước thềm trận đấu chiều nay.

Với quyết tâm rất cao, hy vọng Công Phượng sẽ một lần nữa toả sáng, giúp đội nhà giành “cột mốc lịch sử”, đồng thời cũng mang tới món quà cho người hâm mộ.