Du Xuân dọc miền biển: Ghé Vũng Áng ăn mực nhảy - đệ nhất gỏi của giới sành ăn

Tết đã sang, nhà cửa sạch sẽ, bánh chưng còn dư, nhưng lòng thì đã thèm một chuyến đi thật nhẹ nhàng, thật gần gũi thiên nhiên. Nếu bạn đang lên kế hoạch hành trình dọc đất nước đầu năm - từ Bắc vào Nam hoặc ngược lại - thì hãy ghi ngay tên Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vào hành trình. Chỉ cần ghé qua vài giờ hoặc một buổi trưa hay chiều là cả nhà đã có một bữa hải sản tươi rói, view biển xanh ngắt và cảm giác thư thái hiếm có.

Phải đi ngay thôi vì mùa mực nhảy đang đến rồi!

Từ giữa tháng 2 đến tháng 7 âm lịch là mùa mực nhảy ở Vũng Áng. Khi đêm xuống, ngư dân lặng lẽ ra khơi, thả câu từng con một. Mực được bắt thủ công, không đánh bắt ồ ạt, sau đó nuôi trong những lồng bè nổi trên mặt biển.

Từng con mực tươi rói, mắt và thân phát sáng nhấp nháy trong nước, vì thế mà được gọi là "mực nhảy" hay "mực nháy". Cảm giác đứng trên bè, nhìn những con mực còn bơi tung tăng dưới lồng, rồi tự tay vớt lên - là một trải nghiệm khiến cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều thích thú.

Với trẻ em thành phố, đó gần như là một "tiết học sinh học" ngoài trời. Với người lớn, đó là cơ hội được chạm vào sự nguyên bản của biển cả.

Vì sao mực nhảy Vũng Áng đặc biệt đến vậy?

Mực nhảy vùng biển Vũng Áng từ lâu đã nổi tiếng với chất lượng vượt trội. Theo các chuyên gia, vùng biển nơi đây có độ sâu lớn hơn so với nhiều khu vực lân cận. Sống trong môi trường biển sâu và mặn, mực có thịt chắc, dày, ngọt tự nhiên và béo hơn.

Rất có thể điều kiện địa chất và hải dương học đặc thù của vùng biển này đã tạo nên một "hệ sinh thái vi mô" riêng biệt - ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc thịt, độ giòn, hương thơm và vị ngọt đặc trưng của mực mà những nơi khác không có được.

Miếng mực khi cắn vào có độ giòn sần sật rất rõ, ngọt lừ mà không cần chấm thêm gia vị. Nhiều thực khách từng ăn sashimi mực từ nhà hàng 5 sao ở Hà Nội, TP.HCM đến các chợ cá ở Nhật Bản vẫn phải thừa nhận: miếng mực nhảy tươi rói ở Vũng Áng có một đẳng cấp rất riêng.

"Đệ nhất gỏi" và những món không thể bỏ qua

Để giữ trọn vị tươi, các chủ bè thường chế biến mực theo cách tối giản như: hấp, luộc, nướng mọi… Nhưng tinh túy nhất vẫn là gỏi mực - món ăn được giới sành ăn ca ngợi là "đệ nhất gỏi".

Những con mực to nhất, bơi khỏe nhất sẽ được chọn làm gỏi. Chỉ phần thân trong suốt, săn chắc được giữ lại. Mực được làm sạch kỹ, loại bỏ da và nội tạng, thái lát mỏng vừa ăn.

Gỏi sẽ được ăn kèm với: rau thơm tươi, bánh tráng mỏng, xoài xanh, cà rốt hoặc dưa chuột thái sợi. Nước chấm có thể là: xì dầu - mù tạt cay nồng hoặc nước mắm gừng ấm vị.

Sự kết hợp giữa độ giòn mát của mực sống, vị chua nhẹ của xoài, mùi thơm của rau và vị cay của mù tạt tạo nên một bản hòa tấu hương vị rất khó quên. Hoặc không cần chấm hay kết hợp gì cả, chỉ ăn mực thôi cũng đủ ngon lắm rồi. Miếng mực giòn, ngọt lừ, xứng đáng để cất công đi.

Trước khi vào bữa chính, nhà hàng thường đãi khách đĩa tép rang, xoài xanh bào sợi và bánh đa nướng - giản dị mà "bén" đến lạ.

Ăn ngon mà giá lại dễ chịu cho cả gia đình

Một trong những lý do khiến Vũng Áng trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho gia đình đầu năm là giá cả hợp lý .

Giá hải sản thay đổi theo từng thời điểm, tùy sản lượng đánh bắt. Nhưng các loại cơ bản như mực, tôm, ghẹ, cá, bề bề… luôn có sẵn.

Một bữa ăn đầy đặn gồm: 1 đĩa mực nhảy, 1 đĩa mực hấp, 6 con bề bề loại to, 1 bát canh hà nấu chua, cơm trắng. Tất cả rất đầy đặn. Định lượng đủ cho 4 - 6 người ăn, tổng chi phí khoảng 1,2 triệu đồng (đã bao gồm nước uống), món tép rang được tặng, không tính vào hoá đơn. So với chất lượng và độ tươi của nguyên liệu, mức giá này được xem là rất "mềm" cho một trải nghiệm đặc sản vùng biển.

Vừa ăn vừa ngắm biển - view "triệu like"

Không chỉ có đồ ăn ngon, Vũng Áng còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ. Biển sâu nên nước lúc nào cũng xanh thẳm. Gió biển lồng lộng, không gian thoáng đãng, ít xô bồ.

Các nhà hàng ở đây đều bố trí bàn ăn hướng biển. Tranh thủ chụp vài kiểu ảnh là kiểu gì cũng được "triệu like". Vừa thưởng thức mực nhảy, vừa nghe tiếng sóng, vừa để trẻ con chạy nhảy quanh bè - cảm giác đó chính là định nghĩa của một buổi trưa đầu năm trọn vẹn.

Gợi ý cho hành trình du Xuân của gia đình:

- Thời điểm đẹp: Từ sau Tết Nguyên đán đến khoảng tháng 7 âm lịch (đang mùa mực).

- Phù hợp: Gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn, hoặc những cặp đôi muốn tìm một điểm dừng chân yên bình giữa hành trình dài.

- Trải nghiệm nên thử: Tự tay bắt mực từ lồng, ăn gỏi mực ngay khi còn tươi, ngồi ăn hải sản giữa biển.

- Mang theo kem chống nắng, mũ nón vì nắng biển khá gắt.

Du Xuân không nhất thiết phải là những điểm đến ồn ào hay những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Đôi khi, một bữa ăn tươi rói giữa biển sâu, nơi cả nhà cùng ngồi bên nhau, nói cười trong tiếng sóng - đã đủ để khởi đầu năm mới bằng sự ấm áp và đầy năng lượng.

Nếu đi dọc miền Trung trong những ngày đầu năm, đừng vội lướt qua Hà Tĩnh. Hãy rẽ vào Vũng Áng, để thử một miếng mực nhảy ngọt lừ - và biết đâu, đó sẽ trở thành ký ức du Xuân mà cả gia đình còn nhắc lại rất lâu sau này.