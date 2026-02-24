Mẹ Quỳnh Lương khóc nức nở tiễn con: "Lấy chồng giàu, được yêu thương nhưng là chồng xa thì vẫn buồn..."

Đó là chia sẻ của diễn viên Quỳnh Lương trên mạng xã hội, đang thu hút nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ cư dân mạng. Theo đó, vợ thiếu gia Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) đăng tải clip quay lại cảnh mẹ ruột bật khóc nức nở khi tiễn con gái lên xe về lại nhà chồng sau Tết.

Clip thu về gần nửa triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Quỳnh Lương.

Cô chia sẻ: "Mình xa mẹ từ nhỏ, không ở với mẹ nhiều, lớn lên vì tự lập nên cái tính cũng ngang bướng lắm.

Tới khi mất bà ngoại nhìn mẹ lủi thủi không còn mẹ nữa cũng thương mẹ hơn. Rồi tới lúc có thêm em Nala là con gái mới hiểu cảnh lấy chồng xa, không phải vì không có điều kiện kinh tế mà nó vẫn là khoảng cách xa thật xa. Lấy chồng rồi ở nhà chồng và thế là cả cuộc đời mình chẳng có mẹ kề cạnh mà có có mẹ qua điện thoại. Sau này em Nala lớn nhất định không cho em Nala lấy chồng xa chứ thương quá, còn anh Gấu đi ở rể cũng được".

Mẹ Quỳnh Lương không kìm được sự xúc động khi phải xa con gái.

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện của Quỳnh Lương đã “chạm” đến tâm lý chung của những người phụ nữ lấy chồng xa nhà. Dù được sống trong gia đình chồng tốt, có điều kiện kinh tế, được chồng yêu thương và có thể về thăm nhà bất cứ lúc nào, nhưng cảm giác không còn ở gần mẹ, không thể kề cận chăm sóc khi mẹ cần vẫn là nỗi buồn âm ỉ, nhất là sau mỗi dịp đoàn viên như Tết.

"Dù có giàu sang đến đâu, được gia đình yêu chiều đến mức nào thì cảm giác lấy chồng xa, không phải muốn gặp mẹ là được gặp nó vẫn buồn nhiều lắm mọi người ạ", "Mẹ tui cũng thế đó, có công việc, con cái Tết mới về được một lần mà cứ đi là khóc. Hồi đi học đâu có thế, mẹ bảo là giờ thấy thương hơn, tại tui đi làm dâu xa nhà, rồi lo lắng ở đó người ta có tốt với tui không",

"Em cũng vậy. Dù nhà chồng tốt với mình nhưng đôi lúc em vẫn cảm thấy tủi thân. Nhìn mẹ ở 1 mình chỉ gọi điện thoại, xem qua camera thôi cũng chảy nướcmắt. Hối hận thật sự. Mỗi khi ai hỏi con lấy chồng ở đâu là mẹ buồn", "Tết này nhiều nhà như vậy lắm nha",... là những bình luận của cư dân mạng.

Quỳnh Lương và mẹ ruột (áo dài màu đỏ) trong Lễ vu quy của con gái vào đầu năm 2025. Nguồn: Đi Soi Sao Đi.

Dưới phần bình luận, Quỳnh Lương cho biết mẹ cô hiện đã ngoài 60 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Phú Quốc. Thỉnh thoảng, vợ chồng cô cùng con gái mới có dịp về thăm mẹ; ngược lại, mẹ cô cũng sắp xếp thời gian vào Vĩnh Long thăm cháu ngoại, dự kiến vào giữa tháng 3 tới.

Trong một bài phỏng vấn vào năm 2020 với chúng tôi, khi nhắc về mẹ, Quỳnh Lương cho biết mẹ cô cũng là một single mom. Có giai đoạn, nữ diễn viên từng giận mẹ vì cảm thấy thiếu sự bên cạnh, nhưng khi trở thành mẹ, cô mới thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy.

“Nuôi con rồi mới hiểu lòng cha mẹ. Có con rồi tôi mới hiểu mẹ đã vất vả thế nào để nuôi hai chị em tôi lớn lên”, cô từng bộc bạch.

Quỳnh Lương kết hôn với thiếu gia Nguyễn Tiến Phát vào năm 2025, đến đầu tháng 8/2025, cặp đôi đón con chung. Em bé có tên gọi ở nhà là Nala. Kể từ khi sinh em bé, nữ diễn viên dần rút khỏi nhịp sống sôi động của showbiz, tập trung vào cuộc sống làm dâu, làm vợ - làm mẹ ở nhà vườn rộng 12.000m2 của gia đình tại phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long (trước là Trà Vinh) - nơi được xây dựng theo mô hình kết hợp nghỉ dưỡng.

Cô nàng hiện làm dâu miền Tây, hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc con nhỏ. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ với chúng tôi, Quỳnh Lương cho biết cuộc sống hiện tại nhẹ nhàng, thoải mái. Cô được bố mẹ chồng yêu thương, chồng chăm sóc, con gái ngoan ngoãn nên không quá áp lực.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn ưu tiên dành phần lớn thời gian cho con, hạn chế thuê giúp việc và chỉ tham gia một số sự kiện phù hợp. Mỗi lần xuất hiện, chồng cô thường trực tiếp đưa đón để đảm bảo việc chăm sóc con nhỏ.

Quỳnh Lương có chồng yêu chiều, thấu hiểu. Ảnh: FBNV.

Quỳnh Lương, tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995, tại Phú Thọ. Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh lookbook, sau đó được chú ý qua loạt MV ca nhạc và dần chuyển hướng sang diễn xuất. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các phim truyền hình như Lối Nhỏ Vào Đời, Đừng Làm Mẹ Cáu, Gara Hạnh Phúc hay Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do.