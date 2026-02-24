Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng!

24-02-2026 - 08:18 AM | Lifestyle

Nam diễn viên có vẻ ngoài không mấy bắt mắt, thậm chí "xấu lạ" nhưng có thể chinh phục được trái tim của nàng Hoa hậu kém 9 tuổi.

Danh hài Nam Chang Hee là gương mặt quen thuộc ở làng hài Hàn Quốc, thậm chí có lượng fan đông đảo nhờ tham gia chương trình Run Jin của Jin (BTS). Vào ngày 2/2 vừa qua, nam diễn viên bất ngờ thông báo sẽ kết hôn sau 4 năm hẹn hò. Điều này khiến khán giả kinh ngạc bởi anh không hề để lộ bất kỳ "hint" tình cảm nào.

Đến ngày 22/2, danh hài và hôn thê đã nói lời thề nguyện tại khách sạn Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Lúc này, danh tính bà xã của Nam Chang Hee mới được tiết lộ. Hóa ra cô là cựu diễn viên Yoon Young Kyung, sinh năm 1991, kém nam danh hài 9 tuổi. Năm 2013, khi đang học ngành Phát thanh và Giải trí của Đại học Nữ sinh Dongduk, Yoon Young Kyung đã giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu truyền thống Chunhyang. Đến năm 2014, cô tham gia chương trình Infinite Challenge và nhanh chóng gây sốt với biệt danh "IU của sông Hàn" do quá xinh đẹp và có gương mặt hao hao "em gái quốc dân".

Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 1.
Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 2.

Những hình ảnh hiếm hoi từ đám cưới của Nam Chang Hee. Ảnh: Star News

Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 3.
Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 4.

Cô dâu là Yoon Young Kyung - Hoa hậu truyền thống Chunhyang 2013. Ảnh: Naver Blog

Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 5.
Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 6.
Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 7.
Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 8.

Yoon Young Kyung từng hoạt động tại showbiz, được mệnh danh là "IU của sông Hàn" do có diện mạo xinh đẹp hao hao "em gái quốc dân". Ảnh: Naver Blog

Yoon Young Kyung đóng 1 số phim như Ode to My Father, Hwajung, Wookssi Namjeonggi, Hot Blood. Tuy nhiên, cô đã rời khỏi ngành giải trí và trở thành nhân viên quan hệ công chúng tại Văn phòng quận Dongdaemun, Seoul, thường xuất hiện trên kênh YouTube của văn phòng quận với tư cách phát thanh viên.

Danh tính vợ của danh hài khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Nam Chang Hee có vẻ ngoài không mấy bắt mắt, thậm chí "xấu lạ" nhưng có thể chinh phục được trái tim của nàng Hoa hậu kém 9 tuổi. Nhan sắc của Yoon Young Kyung cũng khiến khán giả phải trầm trồ. Đã 13 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu nhưng nhưng cô vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung.

Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 9.
Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 10.
Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 11.

Yoon Young Kyung rút khỏi làng giải trí để làm nhân viên văn phòng, nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp hút mắt. Ảnh: Naver

Đôi vợ chồng mới cưới nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả và nhiều người nổi tiếng đến dự đám cưới như MC quốc dân Yoo Jae Suk, diễn viên Lee Dong Wook, Boom, Kim Won Hyo, Shin Giru, Kang Ho Dong, Shin Dong Yeop, Nam Hee Suk… Theo Star News, đôi vợ chồng sẽ bay đến Italy hưởng tuần trăng mật vào giữa tháng 3 sắp tới.

Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 12.

Ảnh: Osen

Diễn viên "xấu lạ" cưới vợ kém 9 tuổi, ngờ đâu lại là Hoa hậu đẹp nức tiếng! - Ảnh 13.

Dù "xấu lạ" nhưng Nam Chang Hee vẫn chinh phục được trái tim nàng Hoa hậu nhờ sự chân thành. Ảnh: MK

Nguồn: Star News, MK


Theo Minh Hồng

Phụ nữ số

