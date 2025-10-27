Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chồng Quỳnh Lương gầy đến mức "da bọc xương"

27-10-2025 - 08:34 AM | Lifestyle

Ngoại hình của ông xã Quỳnh Lương khiến nhiều người lo lắng.

Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Quỳnh Lương vừa chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của gia đình. Gây chú ý hơn cả chính là ngoại hình đáng báo động của thiếu gia Tiến Phát.

Trong clip, ông xã Quỳnh Lương ngồi trong phòng ngủ, để trần, tóc dài, vóc dáng gầy đến mức tay chân khẳng khiu. Hình ảnh này lập tức gây bàn tán vì khác hẳn với diện mạo phong độ của Tiến Phát trước đây.

Ngoại hình gây sốc của Tiến Phát - ông xã Quỳnh Lương

Phía dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tiến Phát. Nhiều netizen nhận xét thiếu gia Trà Vinh xuống sắc thấy rõ. Một số bình luận của cư dân mạng: "Tưởng người rừng luôn á", "Anh ở cữ nhìn cực vậy luôn", "Giải cứu Tiến Phát gấp",...

Giữa loạt bình luận rôm rả, Quỳnh Lương cũng thừa nhận chồng xuống cân từ khi cô mang thai. Nữ diễn viên cho biết: "Từ lúc vợ bầu là chồng gầy nhom luôn á". Khi một netizen mạnh dạn đoán Tiến Phát chỉ còn 47,5 kg, Quỳnh Lương cũng thoải mái đáp lại bằng loạt biểu cảm hài hước.

Chồng Quỳnh Lương gầy đến mức "da bọc xương"- Ảnh 1.

Ngoại hình gầy guộc đến mức đáng báo động của chồng Quỳnh Lương

Trước khi khiến dân mạng ngỡ ngàng vì thân hình gầy trơ xương trong clip mới nhất, Tiến Phát từng ghi dấu ấn với hình ảnh điển trai, bảnh bao và có gu thời trang hiện đại. Chồng Quỳnh Lương thường xuất hiện với mái tóc gọn gàng cùng phong cách ăn mặc chỉn chu, thiên về hướng thanh lịch pha chút phóng khoáng.

Thời điểm mới công khai hẹn hò với Quỳnh Lương, mỗi lần cặp đôi xuất hiện cùng nhau, khán giả đều khen đẹp đôi như phim. Chính vì vậy, khi Quỳnh Lương đăng tải đoạn video mới cho thấy chồng xuống cân rõ rệt, gầy đến mức "da bọc xương", dân mạng không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi quá lớn.

Chồng Quỳnh Lương gầy đến mức "da bọc xương"- Ảnh 2.

Có thể thấy diện mạo của Tiến Phát thay đổi chóng mặt

Chồng Quỳnh Lương gầy đến mức "da bọc xương"- Ảnh 3.

Trước đó chồng Quỳnh Lương sở hữu visual bảnh bao không kém mỹ nam Vbiz nào

Quỳnh Lương và Tiến Phát nên duyên khi cùng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Sau đó, họ nhanh chóng trở thành cặp đôi được quan tâm. Dù đối diện với những thăng trầm song cặp đôi vẫn đồng hành cùng nhau. Trong thời gian hẹn hò, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Sau 2 năm yêu đương, cả hai đã quyết định về chung một nhà vào tháng 3/2025.

Đến giữa tháng 8, Quỳnh Lương thông báo đã hạ sinh con gái, đặt tên thân mật là Nala - lấy cảm hứng từ chương trình Người Ấy Là Ai, nơi cô và Tiến Phát nên duyên. Nữ diễn viên cho biết hành trình làm mẹ lần này nhẹ nhàng hơn nhờ sự đồng hành, chăm sóc của ông xã.

Chồng Quỳnh Lương gầy đến mức "da bọc xương"- Ảnh 4.

Tiến Phát và Quỳnh Lương về chung một nhà sau 2 năm hẹn hò

Chồng Quỳnh Lương gầy đến mức "da bọc xương"- Ảnh 5.

Cả hai đón con gái chào đời vào tháng 8 vừa qua

Theo Liên Hoa

