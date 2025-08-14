Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỳnh Lương đăng ảnh con gái nhưng vội xoá gấp vì để lộ điều nhạy cảm?

14-08-2025 - 16:18 PM | Lifestyle

Con gái của Quỳnh Lương và Tiến Phát có tên gọi ở nhà là Nala, được viết tắt từ chương trình mà cả hai đã nên duyên hẹn hò.

Khoảng 3 ngày trước, diễn viên Quỳnh Lương và ông xã Tiến Phát hạnh phúc chào đón thêm thành viên mới. Cặp đôi cũng nhanh chóng gia nhập vào hội nghiện con, trên trang cá nhân ngập tràn hình ảnh của con gái cưng Nala.

Mới đây, diễn viên sinh năm 1995 gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh ái nữ. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Lương công khai khoảnh khắc rõ mặt con gái trên mạng xã hội. "Mấy nữa tóc mọc rồi mới xinh nhé", cô viết. Tuy nhiên, bức ảnh này nhanh chóng bị cô gỡ bỏ chỉ sau ít phút đăng tải, khiến netizen không khỏi tò mò.

Cư dân mạng cho rằng Quỳnh Lương vô tình chia sẻ nhầm hình ảnh rõ mặt và đã nhanh chóng xoá để giữ sự riêng tư cho con. Hiện tại trên trang cá nhân của cô chỉ có những bức hình cận tay, chân của bé chứ không lộ rõ mặt.

Quỳnh Lương đăng ảnh con gái nhưng vội xoá gấp vì để lộ điều nhạy cảm?- Ảnh 1.

Quỳnh Lương chia sẻ hình ảnh rõ mặt con thứ 2 trên mạng xã hội nhưng đã nhanh chóng xoá đi

Quỳnh Lương đăng ảnh con gái nhưng vội xoá gấp vì để lộ điều nhạy cảm?- Ảnh 2.

Trang cá nhân của nữ diễn viên sinh năm 1995 hiện chỉ còn khoảnh khắc chụp cận tay hoặc chân của nhóc tỳ

Sau khi chào đón thiên thần nhỏ, Quỳnh Lương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của con trên mạng xã hội. Trên kênh TikTok với hơn 1,1 triệu người theo dõi, nữ diễn viên sinh năm 1995 mới đây đăng tải đoạn clip ông xã Tiến Phát chơi đùa cùng con. Cô hài hước viết: "Tiến Phát đang nhìn ngắm hình ảnh lúc nhỏ của mình. Thành quả của 9 tháng ghét chồng là đẻ ra 'đứa' giống chồng y chang".

Nữ diễn viên sinh năm 1995 tâm sự rằng sau khi sinh con, cô chỉ muốn dành thời gian để ngắm nhìn nhóc tỳ. Cô chia sẻ: "Cái tính bướng bỉnh, lì lợm của mẹ đã gục ngã trước hình ảnh chiếc kim nhỏ xíu cắm vào chân em để lấy máu. Em không khóc, mẹ khóc. Mẹ đã lên kế hoạch nghỉ ngơi, mua nôi cho em ngủ riêng rồi tự phá bỏ, lúc nào cũng muốn ôm em, nhìn em. Em đi tắm một chút là mẹ nhớ điên lên. Mới xuất hiện có vài ngày mà đã thao túng tâm lý người ta thế rồi. Yêu anh Gấu và em lắm luôn".

Quỳnh Lương đăng ảnh con gái nhưng vội xoá gấp vì để lộ điều nhạy cảm?- Ảnh 3.

Quỳnh Lương và ông xã đã gia nhập vào hội nghiện con sau khi nhóc tỳ ra đời

Quỳnh Lương đăng ảnh con gái nhưng vội xoá gấp vì để lộ điều nhạy cảm?- Ảnh 4.

Con gái của Quỳnh Lương và Tiến Phát có tên gọi ở nhà là Nala

Quỳnh Lương và Tiến Phát nên duyên khi cùng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Sau đó, họ nhanh chóng trở thành cặp đôi được quan tâm. Dù đối diện với những thăng trầm song cặp đôi vẫn đồng hành cùng nhau. Trong thời gian hẹn hò, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Sau 2 năm yêu đương, cả hai đã quyết định về chung một nhà.

Sát ngày sinh nở, Quỳnh Lương khoe siêu xe của chồng thiếu gia khiến dân tình bật ngửa

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nàng Hậu vừa trở thành Phó Chủ tịch công ty BĐS: Góp mặt trong loạt khoảnh khắc quyền lực tại tập đoàn nghìn tỷ, bản lĩnh dâu hào môn khiến ai cũng nể

Nàng Hậu vừa trở thành Phó Chủ tịch công ty BĐS: Góp mặt trong loạt khoảnh khắc quyền lực tại tập đoàn nghìn tỷ, bản lĩnh dâu hào môn khiến ai cũng nể Nổi bật

5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn

5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn Nổi bật

Người đẹp làm dâu gia tộc thượng lưu top đầu Việt Nam: Rút khỏi showbiz trở thành cánh tay phải đắc lực của chồng thiếu gia, ở nhà là mẹ bỉm cực khéo

Người đẹp làm dâu gia tộc thượng lưu top đầu Việt Nam: Rút khỏi showbiz trở thành cánh tay phải đắc lực của chồng thiếu gia, ở nhà là mẹ bỉm cực khéo

16:17 , 14/08/2025
Vì sao Cường Đô La luôn hot?

Vì sao Cường Đô La luôn hot?

16:16 , 14/08/2025
Dạo này Tóc Tiên làm gì cũng không vừa mắt cư dân mạng?

Dạo này Tóc Tiên làm gì cũng không vừa mắt cư dân mạng?

15:48 , 14/08/2025
4 mỹ nhân showbiz là tiểu thư nhà siêu giàu: Người 5 tuổi đã đi chuyên cơ, người sở hữu biệt thự 1.000 tỷ, có bố ruột sẵn sàng nuôi con rể

4 mỹ nhân showbiz là tiểu thư nhà siêu giàu: Người 5 tuổi đã đi chuyên cơ, người sở hữu biệt thự 1.000 tỷ, có bố ruột sẵn sàng nuôi con rể

15:26 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên