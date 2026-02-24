Trùm cuối "dâu hào môn" Tuấn Dương hì hục cắm lọ hoa 20 triệu để chưng Tết, vẫn bị "bánh bèo" Suli bẻ lá, vặt hoa không thương tiếc

Ngày 29 Tết, hai vợ chồng Tuấn Dương - Lucie Nguyễn đã tự tay chuẩn bị một lọ hoa chưng Tết trị giá lên tới 20 triệu đồng. "Mom Dương" chia sẻ: "Năm nay em thiếu hỏa nên quyết định chơi lớn với một bình hoa rực rỡ đủ sắc đỏ, cam, vàng, tím, lộn xộn, nhìn vào là thấy "bốc lửa" ngay. Cắm hoa thế này thì đi làm dâu hào môn luôn ấy chứ" .

Thế nhưng, lọ hoa "dâu hào môn" ấy cũng chẳng thể trụ vững lâu khi rơi vào tầm ngắm của bé Suli - nhân vật chuyên "đầu têu" trong các trò bứt cây, vặt lá. Không ngoài dự đoán, bé Suli tiếp tục tung chiêu quen thuộc, bứt hết hoa, lá cây trong lọ hoa trị giá 20 triệu của ba mẹ.

Kết quả là lần này, bé Suli bị chị hai Nami mách tội không thương tiếc. Bà ngoại cũng lập tức tung ra bằng chứng rõ ràng, kèm theo lời than thở rằng đã nhắc nhở hoài mà Suli vẫn không chịu nghe. Dân tình lại được phen cười nghiêng ngả trước màn nghịch ngợm "khó đỡ" của cô bé.

Thực tế, đây không phải lần đầu hai chị em Nami - Suli khiến ba mẹ "khóc ròng" vì độ nghịch ngợm. Trước đó, cả hai từng nhiều lần rủ nhau bứt trụi lá hàng loạt chậu cây trong nhà, để lại những cành cây trơ trụi khiến dân mạng cười nghiêng ngả.

Dù bị nhắc nhở và "xử phạt" không ít lần, nhưng dường như các bé vẫn chưa chừa, cứ hễ nhà yên ắng là y như rằng lại có "phi vụ động trời" diễn ra. Màn nghịch ngợm "thương không hết, giận chẳng xong" của hai nhóc tì tiếp tục mang lại những tràng cười sảng khoái cho cả gia đình lẫn cộng đồng mạng.

Gia đình của Tuấn Dương và Lucie Nguyễn từ lâu đã là cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ những khoảnh khắc đời thường gần gũi, hài hước và đầy năng lượng tích cực. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình bên hai nhóc tì đáng yêu là Nami và Suli, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Những câu chuyện xoay quanh các con, từ khoảnh khắc ngọt ngào đến loạt tình huống "dở khóc dở cười" vì độ nghịch ngợm của hai bé, luôn khiến dân mạng thích thú và đồng cảm.