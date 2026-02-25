Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó tổng giám đốc Masan Consumer và 16 năm thăng tiến từ vị trí thực tập sinh: Tốt nghiệp Ngoại thương, là dân chuyên Lê Hồng Phong

25-02-2026 - 21:30 PM | Lifestyle

Nữ doanh nhân này đã có 16 năm gắn bó với Masan Consumer.

Hoạt động bổ nhiệm của các “đế chế” kinh doanh không chỉ gây chú ý trong giới mà còn được công chúng theo dõi. Sự kiện mới nhất là việc Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng vào vị trí Phó tổng giám đốc, đồng thời phụ trách ngành hàng thực phẩm tiện lợi và đồ uống.

Các thông tin về “nữ tướng” của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nhanh chóng nhận về sự quan tâm. Một điểm đáng chú ý là quá trình phát triển sự nghiệp của bà Kim Phượng hoàn toàn gắn bó với Masan Consumer.

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng

Theo thông tin trên LinkedIn, bà Kim Phượng từng theo học tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và tốt nghiệp Đại học Ngoại thương ngành Quản trị Kinh doanh vào năm 2010. Từ sau đó, nữ doanh nhân bắt đầu làm việc tại Masan Consumer từ tháng 2/2010.

Công việc đầu tiên của bà Kim Phượng tại Masan Consumer là thực tập sinh ở vị trí Trợ lý Giám đốc Thương hiệu và trở thành trợ lý chính thức sau 7 tháng. Từ sau đó trở đi, bà Kim Phượng lần lượt đạt được các vị trí quan trọng trong công việc, trong đó có Giám đốc marketing cấp cao ngành thực phẩm tiện lợi.

Hiện tại bà đã có 16 năm làm việc tại Masan Consumer, tích lũy kinh nghiệm điều hành trực tiếp một trong những ngành hàng trụ cột. Cũng theo thông tin trên LinkedIn, các kỹ năng chính của sếp nữ Masan Consumer tập trung ở các ngành: quản lý thương hiệu, chiến lược tiếp thị, hàng tiêu dùng nhanh,...

Theo Nhịp sống Thị trường, bà là nhân sự chủ chốt trong hành trình mở rộng thương hiệu OMACHI, tái định vị từ một thương hiệu mì ăn liền truyền thống trở thành thương hiệu thực phẩm tiện lợi cao cấp, sáng tạo, với các dòng sản phẩm tiêu biểu như cơm tự chín, lẩu tự sôi và bộ sưu tập “Quán xá Châu Á” - đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại và nhu cầu trải nghiệm không ngừng nâng cao của người tiêu dùng.

Bà Kim Phượng là nhân sự chủ chốt trong hành trình mở rộng thương hiệu OMACHI

Theo Người lao động, trong vai trò mới, bà Kim Phượng được giao nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số, hướng tới con số tăng 20% doanh thu.

Bên cạnh đó, bà phải chịu trách nhiệm chuyển đổi ngành hàng mì ăn liền thành nền tảng bữa ăn, mở rộng giá trị từ sản phẩm đơn lẻ sang hệ sinh thái bữa ăn và triển khai hiệu quả mô hình Digital 4P, tận dụng dữ liệu, công nghệ để nâng cao hiệu quả marketing.

Ngoài các thông tin trong công việc, bà Kim Phượng khá kín đáo trên MXH, không có thông tin về cuộc sống đời thường được chia sẻ.

Theo S.A

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Tứ đại mỹ nhân" kết hôn với các thiếu gia tiệm vàng nổi tiếng Đà Nẵng, Vĩnh Long, Đồng Nai: "Ăn ngủ" với vàng

"Tứ đại mỹ nhân" kết hôn với các thiếu gia tiệm vàng nổi tiếng Đà Nẵng, Vĩnh Long, Đồng Nai: "Ăn ngủ" với vàng Nổi bật

Hai lần làm nội thất chung cư, vợ chồng Hà Nội mới thấm: Sai một chi tiết là mất cả mét vuông sống

Hai lần làm nội thất chung cư, vợ chồng Hà Nội mới thấm: Sai một chi tiết là mất cả mét vuông sống Nổi bật

3 thứ đại kỵ tuyệt đối không đặt ở đầu giường kẻo "hút cạn" vượng khí: Rất nhiều gia đình đang mắc phải!

3 thứ đại kỵ tuyệt đối không đặt ở đầu giường kẻo "hút cạn" vượng khí: Rất nhiều gia đình đang mắc phải!

21:13 , 25/02/2026
Cuộc sống xa hoa của ái nữ gia tộc nổi tiếng Việt Nam, năm mới nào cũng tạo dấu ấn bên chồng doanh nhân

Cuộc sống xa hoa của ái nữ gia tộc nổi tiếng Việt Nam, năm mới nào cũng tạo dấu ấn bên chồng doanh nhân

20:58 , 25/02/2026
"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?

20:32 , 25/02/2026
Nữ ca sĩ Vbiz chơi lớn mua 100 cây vàng ngày vía Thần Tài, nay biến mất đầy bí ẩn

Nữ ca sĩ Vbiz chơi lớn mua 100 cây vàng ngày vía Thần Tài, nay biến mất đầy bí ẩn

20:16 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên