Phó tổng giám đốc Masan Consumer và 16 năm thăng tiến từ vị trí thực tập sinh: Tốt nghiệp Ngoại thương, là dân chuyên Lê Hồng Phong

Hoạt động bổ nhiệm của các “đế chế” kinh doanh không chỉ gây chú ý trong giới mà còn được công chúng theo dõi. Sự kiện mới nhất là việc Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng vào vị trí Phó tổng giám đốc, đồng thời phụ trách ngành hàng thực phẩm tiện lợi và đồ uống.

Các thông tin về “nữ tướng” của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nhanh chóng nhận về sự quan tâm. Một điểm đáng chú ý là quá trình phát triển sự nghiệp của bà Kim Phượng hoàn toàn gắn bó với Masan Consumer.

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng

Theo thông tin trên LinkedIn, bà Kim Phượng từng theo học tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và tốt nghiệp Đại học Ngoại thương ngành Quản trị Kinh doanh vào năm 2010. Từ sau đó, nữ doanh nhân bắt đầu làm việc tại Masan Consumer từ tháng 2/2010.

Công việc đầu tiên của bà Kim Phượng tại Masan Consumer là thực tập sinh ở vị trí Trợ lý Giám đốc Thương hiệu và trở thành trợ lý chính thức sau 7 tháng. Từ sau đó trở đi, bà Kim Phượng lần lượt đạt được các vị trí quan trọng trong công việc, trong đó có Giám đốc marketing cấp cao ngành thực phẩm tiện lợi.

Hiện tại bà đã có 16 năm làm việc tại Masan Consumer, tích lũy kinh nghiệm điều hành trực tiếp một trong những ngành hàng trụ cột. Cũng theo thông tin trên LinkedIn, các kỹ năng chính của sếp nữ Masan Consumer tập trung ở các ngành: quản lý thương hiệu, chiến lược tiếp thị, hàng tiêu dùng nhanh,...

Theo Nhịp sống Thị trường, bà là nhân sự chủ chốt trong hành trình mở rộng thương hiệu OMACHI, tái định vị từ một thương hiệu mì ăn liền truyền thống trở thành thương hiệu thực phẩm tiện lợi cao cấp, sáng tạo, với các dòng sản phẩm tiêu biểu như cơm tự chín, lẩu tự sôi và bộ sưu tập “Quán xá Châu Á” - đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại và nhu cầu trải nghiệm không ngừng nâng cao của người tiêu dùng.

Bà Kim Phượng là nhân sự chủ chốt trong hành trình mở rộng thương hiệu OMACHI

Theo Người lao động, trong vai trò mới, bà Kim Phượng được giao nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số, hướng tới con số tăng 20% doanh thu.

Bên cạnh đó, bà phải chịu trách nhiệm chuyển đổi ngành hàng mì ăn liền thành nền tảng bữa ăn, mở rộng giá trị từ sản phẩm đơn lẻ sang hệ sinh thái bữa ăn và triển khai hiệu quả mô hình Digital 4P, tận dụng dữ liệu, công nghệ để nâng cao hiệu quả marketing.

Ngoài các thông tin trong công việc, bà Kim Phượng khá kín đáo trên MXH, không có thông tin về cuộc sống đời thường được chia sẻ.