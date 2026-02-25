Nữ ca sĩ Vbiz chơi lớn mua 100 cây vàng ngày vía Thần Tài, nay biến mất đầy bí ẩn

Trước khi vướng vào ồn ào, Đoàn Di Băng từng khiến nhiều người trầm trồ bởi cuộc sống xa hoa, sang chảnh. Dịp vía Thần Tài năm 2021, cô gây choáng khi mạnh tay chi tiền mua 100 cây vàng để lấy may đầu năm.

Đến năm 2024, cô cho biết đã mang toàn bộ 100 cây vàng này đi bán. Thời điểm mua vào, giá vàng ở mức 57 triệu đồng/lượng. Khi giá vàng tăng mạnh, thương vụ này giúp cô thu về khoản chênh lệch lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Từng được cư dân mạng nhắc đến với danh xưng “phú bà quận 7”, Đoàn Di Băng là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội nhờ hình ảnh giàu có, thường xuyên chia sẻ về biệt thự sang trọng, siêu xe cùng loạt hàng hiệu đắt đỏ.

Nhắc đến độ chịu chi trong showbiz Việt, nhiều người không thể bỏ qua Đoàn Di Băng. Ảnh: FBNV

Vào năm 2021, cô từng khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi công khai mua tới 100 cây vàng vào đúng dịp vía Thần Tài. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, vợ chồng Đoàn Di Bằng không ít lần gây choáng khi flex cuộc sống xa hao. Ảnh: FBNV

Từng rất năng nổ trên mạng xã hội, Đoàn Di Băng bất ngờ “biến mất” khỏi mọi nền tảng sau những lùm xùm. Từ khoảng tháng 5/2025 - thời điểm công ty của cô và chồng vướng phải vấn đề về chất lượng sản phẩm, Đoàn Di Băng gần như không còn cập nhật hay chia sẻ bất cứ điều gì về cuộc sống cá nhân.

Đáng chú ý, trang Facebook cá nhân sở hữu hơn 1,9 triệu người theo dõi của cô cũng đã bị khóa từ tháng 11/2025. Sự im lặng kéo dài này khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí đặt ra câu hỏi về tình hình hiện tại của Đoàn Di Băng.

Trang Facebook cá nhân có hơn 1,9 triệu người theo dõi của cô đã bị khóa. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khoảng thời gian ồn ào và phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội, cái tên Đoàn Di Băng đột ngột biến mất. Ảnh: FBNV

Đoàn Di Băng (tên thật Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM) từng hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và người mẫu. Cô tham gia một số dự án phim ảnh, đi hát và được biết đến với hình ảnh nghệ sĩ đa năng trong showbiz Việt.

Năm 2012, cô kết hôn với Nguyễn Quốc Vũ. Đám cưới của cặp đôi khi đó gây xôn xao vì độ hoành tráng, được cho là tiêu tốn khoảng 3 tỷ đồng. Người đẹp từng chia sẻ, gia đình chồng tặng cô bộ quà cưới trị giá 2 tỷ đồng cùng một căn nhà khoảng 1 triệu USD.

Sau khi lập gia đình, cô dần rút lui khỏi showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh. Kể từ khi chuyển hướng sang lĩnh vực này, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống giàu sang, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ và gắn cho cô biệt danh “nữ đại gia quận 7”.

Từ khi kết hôn, Đoàn Di Băng rút lui khỏi showbiz để làm kinh doanh. Ảnh: FBNV

Cái tên của cô cũng được công chúng quan tâm bởi hình ảnh cuộc sống sang chảnh và những ồn ào. Ảnh: FBNV



